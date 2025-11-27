Կառավարության կեսը հիվանդ է, Փաշինյանն էլ, ինչ է կատարվում

Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուշադրություն դարձրեց, որ գործադիր մարմնի մի քանի անդամներ հիվանդ են։
«Տիկին Ավանեսյան, կառավարության կեսը հիվանդ է, ես էլ։ Էս ո՞նց եք աշխատում, այսպես չի լինի»,– նշեց վարչապետը՝ դիմելով առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին։
Նախարարը պատասխանեց, որ առաջարկում է արդեն հաջորդ օրը կազմակերպել կառավարության անդամների պատվաստումը։
«Հիվանդներին կբուժենք, առողջներին՝ կպատվաստենք»,– ասաց Ավանեսյանը։
Փաշինյանը հարց ուղղեց․ «Իսկ ինչո՞ւ ենք վաղվան թողնում։ Այսօր հազիվ հավաքվել ենք, չի՞ կարելի հենց հիմա կազմակերպել»։
