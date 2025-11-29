2022 թ. փետրվարի 24-ին Ուկրաինայում սկսված հատուկ ռազմական գործողությունից ի վեր ռուսական բանակի հաստատված զոհերի թիվը հասել է 152,142-ի։
Այսպիսի վիճակագրություն է ներկայացնում BBC-ն՝ տեղեկատվական բաց աղբյուրների տվյալների ամփոփագրմամբ:
Ամենամեծ մահացությունները գրանցվել են Բաշկորտոստանում (7,643), Թաթարստանում (6,599) և Սվերդլովսկի մարզում (5,386):
Համեմատության համար, ըստ BBC-ի, Մոսկվայից զոհվել է 4,520 զինծառայող, մայրաքաղաք, որի բնակչությունը կազմում է ավելի քան 13 միլիոն, ևս 372-ը՝ Չեչնիայից: Վիճակագրությունը ներառում է միայն Ռուսաստանի քաղաքացիներին:
Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո անցած ԴԺՀ և ԼԺՀ բնակիչների շրջանում զոհվածները չեն ներառվել։
Մահացածների ճնշող մեծամասնությունը՝ 67%-ը, գյուղերից, քաղաքներից և փոքր քաղաքներից են, որոնց բնակչությունը 100,000-ից պակաս է, չնայած 2021 թվականի մարդահամարի տվյալներով՝ երկրի բնակչության կեսից պակասն է ապրում այդ տարածքներում:
Հունիսի կեսերին բրիտանական հետախուզությունը Ռուսաստանի ընդհանուր կորուստները (սպանվածներ և վիրավորներ) գնահատել է մոտավորապես մեկ միլիոն, որոնցից մինչև 250,000-ը կարող էին զոհվել:
Լոնդոնը անդառնալի կորուստները (սպանվածներ, անհետ կորածներ և ծանր վիրավորներ, որոնք չեն կարողացել վերադառնալ ծառայության) գնահատել է 400,000-ից մինչև 500,000:
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ևս ժամանակին խոսել է 2025 թվականին կորուստների կտրուկ աճի մասին. նրա խոսքով՝ Ռուսաստանը տարվա առաջին վեց ամիսներին կորցրել է մոտավորապես 100,000 զոհ:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը օգոստոսին պարզաբանել է, որ իր տվյալներով՝ Ռուսաստանը 2025 թվականի սկզբից ի վեր կորցրել է ավելի քան 112,000 զոհ, մինչդեռ Ուկրաինան՝ մոտավորապես 8,000:
