30/11/2025

10 սրբազաններ հանդես են եկել «ինքնաքննադատությամբ»

infomitk@gmail.com 29/11/2025 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը կանգ առնելու, հայոց եկեղեցու զավթումից հրաժարվելու մտադրություն չունի` նա առանց միջոցների մեջ խտրականություն դնելու, շարունակում է եկեղեցին փլուզելուն ուղղված արշավը:

8 սրբազանները, որոնք նախօրեին հանդիպել էին Փաշինյանի հետ` նույն օրն արած հայտարարությունյունից հետո, այսօր նոր հայտարարություն են արել, որն այս անգամ 10 հոգի է ստորագրել:

Այս անգամ Վեհափառին ոչ թե Արշակ սրբազանին պաշտպանելու մեջ են մեղադրում, այլ մեղքերի թվարկումը սկսել են 1999 թվականից` կաթողիկոսի ընտրությունից:

Բազում այլ մեղքերի թվարկում էլ կա, բայց առանց կոնկրետ փաստերի: Մեր ուշադրությունը գրավեց հատկապես այս հատվածը. «Հաճախ նախընտրաբար հոգևոր աստիճան են ստացել և պաշտոնի կոչվել միջակություններ, բարոյական կասկածելի վարքագիծ ունեցողներ, անարժաններ, կամակատարներ»:

Քանի որ հայտարարության տակ Հայ առաքելական եկեղեցու ամենավարկաբեկված հոգևորականների ստորագրություններն են, մեզ թույլ կտանք ենթադրել, որ սա ինքնաքննադատություն է, քանի որ պաշտոն ստացած միջակություններ, անարժաններ, բարոյական կասկածելի վարքագիծ ունեցող ասելով Հայ Առաքելական եկեղեցում նախ և առաջ հենց ստորագրողներին են հասկանում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սարսափելի թվեր․ Քանի զոհ է տվել Ռուսաստանը 2022 թ․-ից առ այսօր

29/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է Եվրոպայի անվտանգության գլխավոր երաշխավորը

29/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի պապին Թուրքիայում կրոնական մեղադրանքներ են շարադրել

29/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 30-ի աստղագուշակ․ Բարենպաստ օր կլինի ուսման և մասնագիտական ​​զարգացման համար

29/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոմ պահողների բանդան գործել է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ․ Լևոն Զուրաբյան

29/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

10 սրբազաններ հանդես են եկել «ինքնաքննադատությամբ»

29/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

26 տարի Հայ առաքելական եկեղեցին գլխավորած Գարեգին Բ-ն այդ ինչքա՜ն քիչ մեղքեր ունի

29/11/2025 infomitk@gmail.com