«Human Rights Watch» կազմակերպությունը ՌԴ–ում ներառվել է անցանկալիների ցանկում

Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն ընդգրկել է այսպես կոչված «անցանկալի կազմակերպությունների» ցանկում։
Human Rights Watch-ը գործում է 1978 թվականից և հետևում է մարդու իրավունքների խախտումներին ավելի քան 70 երկրներում։
Կազմակերպության կայքը Ռուսաստանում արգելափակվել է 2022 թվականին՝ Ուկրաինայում պատերազմն սկսվելուց հետո։ Ռուսաստանում վարչական և քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված «անցանկալի կազմակերպությունների» գործունեությանը մասնակցելու համար։
Բաց մի թողեք
Թուրքիան նոր կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքեր է արտադրել
Թրամփը հայտնել է Ազգային գվարդիայի Սպիտակ տան մոտ վիրավորված զինծառայողի մահվան մասին
Երեք հայ ցմահ ազատազրկվել է Ղրիմի կամրջի վրա ահաբեկչության գործով. Լուսանկար