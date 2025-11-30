30/11/2025

Ինչպես է Ցուցուլյանի ինքնասպանության փորձ կատարած որդու վիճակը

30/11/2025

Օրեր առաջ մենք գրել էինք, որ Փրկարար ծառայության ղեկավար, գեներալ-մայոր Կամո Ցուցուլյանի որդին ինքնասպանության փորձ է կատարել՝ պարտքերի պատճառով:

Թեպետ ոստիկանությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ երիտասարդը միամտաբար կրակել է ինքն իր վրա` զենքի հետ անզգույշ վարվելու արդյունքում, սակայն Ցուցուլյանի ծննդավայր Իջևանում չեն դադարում խոսակցություններն այն մասին, որ վերջինս խաղալու արդյունքում շատ պարտքեր է կուտակել և փորձել ինքնասպան լինել:

Մեր տեղեկություններով, երիտասարդի վիճակն այժմ լավ է, նա դուրս է գրվել բուժհաստատությունից:

