Ինչպես է Ցուցուլյանի ինքնասպանության փորձ կատարած որդու վիճակը

Օրեր առաջ մենք գրել էինք, որ Փրկարար ծառայության ղեկավար, գեներալ-մայոր Կամո Ցուցուլյանի որդին ինքնասպանության փորձ է կատարել՝ պարտքերի պատճառով:
Թեպետ ոստիկանությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ երիտասարդը միամտաբար կրակել է ինքն իր վրա` զենքի հետ անզգույշ վարվելու արդյունքում, սակայն Ցուցուլյանի ծննդավայր Իջևանում չեն դադարում խոսակցություններն այն մասին, որ վերջինս խաղալու արդյունքում շատ պարտքեր է կուտակել և փորձել ինքնասպան լինել:
Մեր տեղեկություններով, երիտասարդի վիճակն այժմ լավ է, նա դուրս է գրվել բուժհաստատությունից:
