30/11/2025

Սամվել Կարապետյանը՝ Հայաստանի համար․ Նոր նախաձեռնություն․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 30/11/2025 1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

Շնորհակալություն Հովհաննես Իշխանյանին՝ իր սկզբունքին դիրքորոշման համար․ Տեսանյութ

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ քահանա Օրդոյանը եթե համարձակվի չհիշատակել կաթողիկոսի անունը, ապա նրան կարող են դիմել Տեր Արաբաթ. Լուսանկար

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոմ պահողների բանդան գործել է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ․ Լևոն Զուրաբյան

29/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սուրբ Սարգիսը պղծած քահանան կարգալույծ կարվի

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանն ով ա, ում շունն ա՝ ՀՀ քաղաքացին Երևանի քաղաքապետին․ Տեսանյութ

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի Պապը Ստամբուլի հայ եկեղեցում ողջունել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդին

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խելքի եկեք, քանի ուշ չէ․ Հրաժարվեք իշխանությունների հետ համագործակցությունից, վերադարձեք եկեղեցի, ապաշխարեք

30/11/2025 infomitk@gmail.com