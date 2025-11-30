30/11/2025

Ցուցաբերել 0 հանդուրժողականություն պատարագի գրաքննությանն ու եկեղեցու զավթմանը․ Հովհ․ Իշխանյան

infomitk@gmail.com 30/11/2025 1 min read

Հովհաննես Իշխանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․

Այսօր՝ նոյեմբերի 30-ին, Սուրբ Սարգիս եկեղեցում պատարագի ժամանակ ես, Հայկ Դորունցը և մի խումբ քաղաքացիներ հնչեցրել ենք Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդի անունը պատարագի այն հատվածում, որտեղ պետք է հնչեր նրա անունը, բայց չի հնչել, զեղչվել է, քանի որ 385 եկեղեցի, մոտ 150 հազար Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հանձնածը պատարագաքննել է:

Սա գրաքննություն է, անարգանք հավատացյալ քաղաքացիների հանդեպ, Հայաստանում գրանցված կրոնական կազմակերպության օրինական գործունեության խոչընդոտում, սահմանադրության խախտում, մեծամտություն, եսամոլություն, քինախնդրություն և մանրախնդրություն, միջազգային իրավունքի քայքայում:

Հավատացյալների հույզերի դեմ ահաբեկչություն է:

Մենք պարզապես չենք հնչեցրել կաթողիկոսի անունը, մենք գրաքննությունն ենք ի չիք դարձրել, վերադարձրել ենք ճիշտ տեքստը տեղը:

Որևէ կուսակցության, հատկապես ահաբեկչական կուսակցության առաջնորդ իրավունք չունի գրաքննելու որևիցե կրոնական կազմակերպության օրինական արարողությունն ու տեքստը:

Կոչս է բոլոր գրողներին, ռեժիսորներին, նկարիչներին, քանդակագործներին, երաժիշտներին, մշակութային գործիչներին ու գիտնականներին կոշտ արձագանքել այս գրաքննությանը:

Ինչպես նաև իրավապշտպանները, հասարակական ու քաղաքական գործիչները, ցուցաբերեք 0 հանդուրժողականություն պատարագ գրաքննելու կապակցությամբ:

Դատախազությունն արդեն ցույց է տվել, որ այն դատախզություն չէ. հրաժարվել է գործ հարուցելուց Նիկոլ Փաշինյանի դեմ 209-րդ և 441-րդ հոդվածներով (Կրոնական կազմակերպության գործունեությանը խոչընդոտելու և պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար)

Ուրեմն ցանկացած հավատացյալ ինքը պիտի ստանձնի իր եկեղեցու պաշտպանությունը, որովհետև իրավապահ համակարգը ստանձնել է ժողովրդավար երկիր հանձնածի քմահայճույքների իրականացումը:

Եվ ոչ միայն հավատացյալ, այլ աթեիստ, ագնոստիկ, ապաթեիստ, քանի որ սա միայն կրոնի հարց չի, կարգ ու կանոնի հարց է

Չերկմտեք, չերկնչեք, չվախենաք: 5000 հոգու խաբելով, սպանելով Արցախը հանձնածները շատ չնչին են, որ ձեզ վախ ներշնչեն:

Ազատություն գերեվարված Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին, Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին, Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանին

Եվ ազատություն շանտաժներից, կոմպրոմատներից ու գայթակղություններից այն հոգևորականներին, ովքեր ընկել են 2000-ից ավելի խաչքար հանձնած դեղին մամուլի խմբագրի ճիրանները:

ՀԳ. ինձ եկեղեցուց ուժով հեռացնելու, ազատությունից զրկելու հանգամանքը անպայման գտնելու է իրավական պատասխան, թեև բոլորս էլ գիտենք, հռչակագրի ու սահմանադրության խախտումը ջուր խմելու պես բան սարքածի հետ ի՞նչ իրավական դաշտ:

Բաց մի թողեք

1 min read

«Իսկ ո՞վ գիտի, «սուրբ Աֆշորաց» տոնը եկող կիրակի է, թե մյուս։ Եթե չեմ սխալվում «սուրբ Բենթլիաց» տոնին ընդառաջ պիդ ըլլա»

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շնորհակալություն Հովհաննես Իշխանյանին՝ իր սկզբունքին դիրքորոշման համար․ Տեսանյութ

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ քահանա Օրդոյանը եթե համարձակվի չհիշատակել կաթողիկոսի անունը, ապա նրան կարող են դիմել Տեր Արաբաթ. Լուսանկար

30/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 1-ի աստղագուշակ․ Շատ բան կախված կլինի ձեր շրջապատի մարդկանցից

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես է Ցուցուլյանի ինքնասպանության փորձ կատարած որդու վիճակը

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իսկ ո՞վ գիտի, «սուրբ Աֆշորաց» տոնը եկող կիրակի է, թե մյուս։ Եթե չեմ սխալվում «սուրբ Բենթլիաց» տոնին ընդառաջ պիդ ըլլա»

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցուցաբերել 0 հանդուրժողականություն պատարագի գրաքննությանն ու եկեղեցու զավթմանը․ Հովհ․ Իշխանյան

30/11/2025 infomitk@gmail.com