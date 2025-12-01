Դեկտեմբերի 2-ի աստղագուշակ․ Այն անհանգիստ օրերից մեկն է, երբ նույնիսկ ամենախոհեմ մարդիկ դժվարանում են պահպանել իրենց հանգստությունը

Այն անհանգիստ օրերից մեկն է, երբ նույնիսկ ամենախոհեմ մարդիկ դժվարանում են պահպանել իրենց հանգստությունը: Անսպասելի ուշացումներ հնարավոր են նույնիսկ ամենապարզ գործերում, հավանական են դժբախտ պատահականություններ, և կառաջանան գործնական խնդիրներ:
Դուք կարող եք միաժամանակ մի քանի խնդիր լուծել, և նման իրավիճակներում սխալների հավանականությունը հատկապես բարձր է: Հիշեք, որ դուք պարտավոր չեք միայնակ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները: Եթե կարեք դիմել ինչ-որ մեկի աջակցությանը, դա հենց այն է, ինչ պետք է անեք:
Օրվա կեսը հատկապես բարենպաստ կլինի համագործակցություններ սկսելու, ապագա համագործակցության պայմանները քննարկելու և պոտենցիալ գործատուների ու գործընկերների հետ հանդիպելու համար: Երկարատև մասնագիտական կոնֆլիկտները կարող են լուծվել, և ուրիշների հետ լեզու գտնելը ընդհանուր առմամբ ավելի հեշտ կլինի: Այս ժամանակահատվածում անձնական հարաբերություններում նույնպես հավանական են բարելավումներ:
Լավագույնն է ռիսկի չենթարկել գումարը, հատկապես կեսօրին: Նույնիսկ մարդիկ, ովքեր սովորաբար իմաստուն կերպով են կառավարում իրենց գումարը, կարող են հակված լինել վտանգավոր շռայլության: Այս ժամանակահատվածում խորհուրդ չի տրվում նվերներ գնել կամ թանկարժեք անակնկալներ կազմակերպել սիրելիների համար. կա մեծ ռիսկ, որ գումարը կծախսվի, և արդյունքը հիասթափեցնող կլինի:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Մարդկանց հետ լեզու գտնելու, նրանց միավորելու, նրանց ոգեշնչելու և նրանց ձեր ուզածը անելու մոտիվացնելու ունակությունը այսօր շատ օգտակար կլինի։ Դրա շնորհիվ Խոյերը ստիպված չեն լինի ուժասպառ լինել բարդ խնդիրներ լուծելով կամ ուժեղ հակառակորդների հետ մենամարտելով։ Այս նշանի ներկայացուցիչները ամենադժվար, ձանձրալի և ձանձրալի առաջադրանքները կհանձնարարեն ուրիշ մեկին, մինչդեռ նրանք կկենտրոնանան այն առաջադրանքների վրա, որոնց հաջողությունը կգրավի ամենամեծ ուշադրությունը։ Այս ռազմավարությունը թույլ կտա նրանց նոր դաշնակիցներ ձեռք բերել, այդ թվում՝ շատ ազդեցիկ։
Հմայքն ու անձնական գրավչությունը կարող են օգտակար լինել բանակցություններում, բայց դուք իմաստուն կերպով կխուսափեք մասնագիտական և անձնական շահերի խառնումից։ Հնարավոր է, որ ժամանակի ընթացքում նրանք, ովքեր այսօր ձեզ աջակցել են, դառնան վստահելի ընկերներ. առայժմ դուք կկիսվեք միայն ընդհանուր գործնական շահերով, ինչը կօգնի խուսափել բազմաթիվ անհարմար պահերից։
Ցերեկը շատ Խոյեր կցանկանան փոխել իրենց բնավորությունը։ Եթե հնարավորություն ունեք այցելելու նոր վայրեր, մի զրկեք ձեզ այդ հաճույքից։ Ռոմանտիկ ճանապարհորդությունները կարող են հատկապես հաճելի լինել։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Հնարավորություն կլինի հաջողության հասնել բազմաթիվ ձեռնարկումներում: Ձեր ինտուիցիան ձեզ կասի, թե ինչի վրա պետք է առաջինը կենտրոնանալ, և արժե լսել այն, այլ ոչ թե ուրիշների խորհուրդներին: Հավանական չէ, որ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը ճիշտ հասկանա, թե ինչի եք ձգտում և ինչ մարտահրավերների եք բախվում: Հետևաբար, ուրիշների խորհուրդներն ավելի շատ կշփոթեցնեն, քան կօգնեն:
Օրը բարենպաստ կլինի գործնական կապերի ամրապնդման և այն մարդկանց հետ կապվելու համար, ովքեր կարող են աջակցել ձեր աշխատանքային նախագծերին: Չնայած դուք կկարողանաք շատերին հետաքրքրել ձեր գաղափարներով, արժե հիշել, որ ձեռք բերված ցանկացած համաձայնություն նախնական կլինի, ուստի դեռ վաղ է հանգստանալու համար:
Դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ընտանեկան հարցերին: Հնարավոր է, որ ձեզ մոտ գտնվող մեկը կարիք ունենա ձեր օգնությանը, և հարազատների միջև որոշ կոնֆլիկտներ կարող են լուծվել ձեր միջամտության շնորհիվ:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Օրվա սկիզբը կլինի բարենպաստ և շատ առատաձեռն՝ բախտավոր պատահականություններով։ Հնարավոր է, որ այս պահին դուք արագ կավարտեք աշխատանքային առաջադրանքները, լավ եկամուտ կստանաք և պատասխաններ կգտնեք նախկինում բոլորին շփոթեցնող հարցերի։ Այնուամենայնիվ, կարող են առաջանալ որոշ դժվարություններ գործընկերների և գործընկերների հետ շփվելիս։ Նրանք միշտ չէ, որ կհասնեն ձեզ, և կարող են անմիջապես չգնահատել ձեր գաղափարները։ Նման պահերին կարևոր է պահպանել հանգստությունը։ Մի փոքր անց հնարավորություն կլինի հանգիստ քննարկել ամեն ինչ և համաձայնության գալ համատեղ գործողությունների շուրջ։
Կեսօրին դուք պետք է կենտրոնանաք ընտանեկան հարցերի և սիրելիների խնամքի վրա։ Երկվորյակ ծնողները պետք է ավելի շատ ժամանակ անցկացնեն իրենց երեխաների հետ. դա անպայման օգուտ կբերի նրանց հարաբերություններին։ Այս ժամանակահատվածը նաև բարենպաստ կլինի սիրային հարաբերությունների համար։ Առաջին հանդիպումը լավ կանցնի։ Եվ այս նշանի ներկայացուցիչները, ովքեր երկար ժամանակ իրենց սիրելիի հետ են, կգտնեն միջոց նրանց հաճեցնելու համար։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրը հիանալի կլինի աշխատանքի և այլ օգտակար գործունեության համար: Դուք արագ կհասկանաք, թե ինչն է իսկապես կարևոր և անհետաձգելի, և ինչը՝ հետաձգել: Որոշ Խեցգետիններ կգտնեն հուսալի դաշնակիցներ և օգնականներ: Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ նման մարդիկ միշտ չէ, որ անձնուրաց կլինեն, ուստի արժե նախապես մտածել, թե ինչպես կարող եք շնորհակալություն հայտնել նրանց և ինչպիսի բարիքներ կարող եք մատուցել դրա դիմաց։
Կլինեն շատ հետաքրքիր զրույցներ: Որոշ Խեցգետիններ կկարողանան տեղեկություններ ստանալ մյուսներից առաջ, որոնք շատ օգտակար կլինեն բիզնեսում: Փոքր մանրամասներին ուշադրություն դարձնելը կօգնի ձեզ նկատել այն բաները, որոնք ուրիշները բաց են թողել: Հնարավոր է, որ ձեր սուր դիտարկումը թույլ տա ձեզ առաջ անցնել ձեր մրցակիցներից կամ գտնել միջոց՝ վաղեմի չարամիտներին չեզոքացնելու համար։
Ֆինանսական հարցերը կարող են լուծվել: Դուք չեք մտնի կասկածելի գործարքների մեջ կամ չեք կատարի ավելորդ գնումներ. դուք կգործեք զգուշորեն, և եթե որոշեք ներդրումներ կատարել, կընտրեք միայն հուսալի նախագծեր:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Աստղերը խոստանում են աջակցել ձեր ջանքերին, և դուք պետք է օգտվեք դրանից՝ իրականացնելու ձեր ամենախոստումնալից գաղափարները: Ձեր շրջապատի մարդիկ կարող են անմիջապես չհասկանալ ձեր ծրագրերի վեհությունը, բայց ոմանք անպայման կառաջարկեն օգնել ձեզ դրանք իրականացնել: Որոշ Առյուծներ այսօր կգտնեն ոչ միայն նոր դաշնակիցներ, այլև իսկական ընկերներ: Գործնական հարաբերությունների տեսքով սկսվող հարաբերությունները կարող են նաև ռոմանտիկ բնույթ ստանալ. ամեն ինչ կախված կլինի նրանից, թե արդյոք դուք պատրաստ եք նախաձեռնություն ցուցաբերել և ցույց տալ ձեր հետաքրքրությունը։
Սա նաև լավ օր է ուրիշներին օգնելու, սոցիալական միջոցառումներին և բարեգործական արշավներին մասնակցելու համար: Այն ամենը, ինչ դուք անում եք ուրիշների համար, այս կամ այն կերպ օգտակար կլինի ձեզ համար: Օրինակ, ձեռք բերված փորձը կարող է հետագայում օգտակար լինել աշխատանքի վայրում՝ օգնելով ձեզ բարձրանալ կարիերայի սանդուղքով։
Սա լավ օր է գնումների համար, բայց սիրելիների համար նվերներ գնելը դժվար թե հիմա լավ գաղափար լինի. դուք ռիսկի եք դիմում սխալ ընտրություն կատարելու: Եվ նախքան որևէ ընտանեկան միջոցառում կամ հատուկ ռոմանտիկ ժամադրություն պլանավորելը, արժե համոզվել, որ ժամանակը ճիշտ է:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Սա հեշտ օր չէ։ Ոմանք կարող են այն նույնիսկ անվանել բացարձակ ձախողում, բայց դուք կգտնեք միջոց՝ հաղթահարելու խոչընդոտները և հաղթահարելու առաջացող բոլոր խնդիրները։ Որոշ Կույսեր, շնորհիվ իրենց համառության, կհասնեն այն բանին, ինչը մյուսները անհնար էին համարում։ Սա աննկատ չի մնա։ Մարդիկ, ովքեր նախկինում թերագնահատում էին Կույսերին, կփոխեն իրենց կարծիքը։ Հնարավոր է, որ նրանք ստանան աշխատանքի փոփոխության կամ երկարաժամկետ համագործակցության առաջարկներ։
Բախտը կօժանդակի նրանց, ովքեր կենտրոնանում են ֆինանսական հարցերի վրա։ Կարող են առաջանալ բիզնեսի զարգացման կամ շահավետ գործարքների լավ գաղափարներ։ Որոշ Կույսեր կվճարեն երկարատև պարտքերը։
Ընտանեկան անհամաձայնություններից խուսափելը դժվար թե հնարավոր լինի, և ընկերները միշտ չէ, որ անմիջապես կհասկանան ձեզ։ Փորձեք չափազանց էմոցիոնալ չարձագանքել։ Ձեր հանգստությունը կօգնի արագ հարթել իրավիճակը։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը, հավանաբար, հատկապես արդյունավետ չի լինի, բայց դուք հաճելի ժամանակ կանցկացնեք։ Դուք հնարավորություն կունենաք հանդիպելու հին ծանոթների հետ։ Ձեզ կարող է առաջարկվել ինչ-որ հետաքրքիր բան, օրինակ՝ նոր աշխատանք կամ բարենպաստ պայմաններով գործընկերություն։ Մի շտապեք կտրուկ փոփոխություններ կատարել ձեր բիզնեսում։ Դուք բավականաչափ ժամանակ կունենաք ամեն ինչ հանգիստ քննարկելու, դրական և բացասական կողմերը կշռադատելու և տեղեկացված որոշում կայացնելու համար։ Որոշ Կշեռքներ նույնիսկ կբանակցեն ավելի բարենպաստ պայմանների շուրջ, քան սկզբում առաջարկվել էր։
Սիրելիների հետ հարաբերությունները կզարգանան ներդաշնակորեն։ Նույնիսկ եթե նախկինում տարաձայնություններ եք ունեցել, այսօր դուք միմյանց կատարյալ կհասկանաք։ Կեսօրը հատկապես բարենպաստ կլինի սիրելիի հետ շփվելու համար։ Դուք կարող եք միասին ճանապարհորդություն պլանավորել կամ տանը հատուկ ժամադրություն կազմակերպել։
Փորձեք ձեր օրը պլանավորել այնպես, որ բավարար ժամանակ ունենաք ձեր սիրելի գործունեության կամ ակտիվ հանգստի համար։ Սա օգտակար կլինի, և դուք կզգաք էներգիայի ալիք։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրվա սկզբում կարող են առաջանալ աննշան դժվարություններ։ Դրանց պատճառով կարող է անհրաժեշտ լինել փոփոխել ձեր ծրագրերը, մի կողմ դնել որոշ առաջադրանքներ և կենտրոնանալ մյուսների վրա։ Որոշ Կարիճներ դժվարություններ կունենան գործնական շփման մեջ, գործընկերների հետ լեզու գտնելը սովորականից ավելի դժվար կլինի, իսկ ղեկավարությունը կարող է բողոքներ ունենալ ձեզանից։ Փորձեք փիլիսոփայական մոտեցում ցուցաբերել քննադատական մեկնաբանություններին։ Մի փոքր մտածելուց հետո կարող եք նույնիսկ ճշմարտության հատիկ հայտնաբերել դրանցում։
Ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդեցությունը կաճի։ Օրվա երկրորդ կեսը հաճելի անակնկալներ է խոստանում այն Կարիճներին, ովքեր նոր բան են ձեռնարկում։ Նշանի այս ներկայացուցիչները արագ կհասնեն իրենց առաջին հաջողություններին։ Նրանք նաև հնարավորություն կունենան օգտակար կապեր հաստատելու կամ շփվելու այն մարդկանց հետ, որոնց փորձը չափազանց օգտակար կլինի։
Հավանական են լավ նորությունները, որոնք կազդեն ոչ միայն ձեզ, այլև ձեր հարազատների վրա։ Հնարավոր է, որ որոշ ընտանեկան խնդիրներ լուծվեն։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Հնարավոր կդառնա նախկինում գրեթե անհնար թվացող երազանքների իրականացումը: Աստղերը խոստանում են այսօր աջակցել ձեզ ամեն ինչում, որպեսզի կարողանաք ստանձնել որոշ հատկապես կարևոր առաջադրանքներ և նախագծեր: Կա հնարավորություն, որ ֆինանսական և վարչական խնդիրները, որոնք ձեզ լուրջ մտահոգություն են պատճառում, հաջողությամբ լուծվեն: Որոշ Աղեղնավորներ հնարավորություն կունենան օգնել ընկերներին կամ հարազատներին, և այս նշանի ներկայացուցիչները ուրախ կլինեն դա անել:
Հավանական են դրամական մուտքերը, այդ թվում՝ անսպասելի աղբյուրներից: Ներդրումներ փնտրող ձեռնարկատերերը հնարավորություն կունենան դրանք ստանալու: Այնուամենայնիվ, կարևոր է իմաստուն կերպով օգտագործել այդ միջոցները և, անշուշտ, չվտանգել դրանք: Լավագույնն է զերծ մնալ այն իրերի իմպուլսիվ գնումներից, որոնցից հեշտ է հրաժարվել:
Փորձեք պլանավորել ձեր օրը այնպես, որ բավարար ժամանակ ունենաք հանգստանալու համար: Չափազանց լարվածությունը կարող է վատթարացնել ձեր առողջությունը: Որոշ Աղեղնավորներ նաև կդառնան հատկապես անհամբեր և դյուրագրգիռ, բայց նրանք անմիջապես չեն հասկանա, որ դա պարզապես հոգնածության պատճառով է:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Դուք գործ կունենաք բազմազան մարդկանց հետ։ Զգույշ եղեք. ոչ բոլորի հետ է արժանի բացվելուն կամ լուրջ պայմանավորվածություններ կնքելուն։ Կարևոր է ընտրողական լինել ձեր մասնագիտական հարաբերություններում։ Կասկածելի անձանց հետ համագործակցությունը կարող է ընդմիշտ վնասել ձեր հեղինակությանը կամ խանգարել ձեզ գտնել իսկապես հուսալի դաշնակիցներ։ Նոր ծանոթությունների առաջին տպավորությանը միշտ չէ, որ կարելի է վստահել, բայց արժե լսել վաղեմի ընկերների կամ այլ մտերիմ գործընկերների խորհուրդները։
Մի շտապեք ֆինանսական հարցերում։ Երկու անգամ մտածեք, նախքան որևէ բանի վրա կենտրոնանալը, մեծ վարկեր վերցնելը կամ պատշաճ փաստաթղթեր չներկայացնելը։
Սա լավագույն օրը չէ սիրելիների հետ հարցերը կարգավորելու, նրանց քննադատելու կամ փորձելու պնդելու, որ նրանք ընդունեն ձեր անմեղությունը։ Հիշեք, որ մանր անհամաձայնությունները կարող են լուծվել, բայց դրա համար նախ պետք է հասկանալ դրանց հիմքում ընկած պատճառը։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Ժամանակն է զբաղվել այն բանով, ինչը ձեզ իսկապես ոգեշնչում է: Հաջողությունը հենց այնտեղ է, որտեղ դուք այն կգտնեք: Ձեր ստեղծագործական ներուժը այսօր հատկապես բարձր կլինի, և դուք կմտածեք բազմաթիվ հիանալի գաղափարների մասին: Դուք նույնիսկ կարող եք գտնել բոլորին շփոթեցնող հարցերի պատասխաններ կամ գտնել միջոց՝ փոխելու մի իրավիճակ, որը ոչ մեկին դուր չի գալիս: Ջրհոսները կկարողանան շատ լավ բան անել ուրիշների համար, բայց նրանք նաև չեն մոռանա իրենց սեփական շահերը։
Դուք հնարավորություն կունենաք հաղթելու վաղեմի մրցակիցներին և առաջ անցնելու ձեր մրցակիցներից: Ձեր շրջապատի մարդիկ կարող են զարմանալ, թե որքան կոշտ կլինեք, բայց քիչ հավանական է, որ որևէ մեկը համարձակվի քննադատել ձեզ: Եվ ձեր հասած արդյունքները կհամոզեն բոլորին, որ դուք ամեն ինչ ճիշտ եք արել։
Դուք կկարողանաք կարգի բերել ձեր ֆինանսական գործերը: Դուք կարող եք վերլուծել ձեր բյուջեն, պլանավորել խոշոր գնումներ և որոշել, թե որտեղ խնայել և որտեղ ծախսել զգալի գումար՝ ստանալու համար հենց այն, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է: Ջրհոսները ճշգրիտ կգնահատեն իրենց հնարավորությունները և կխուսափեն պատրանքներից կամ պարտավորություններից, որոնք չափազանց դժվար կլինի կատարել:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Զգույշ եղեք։ Սա այն կարևոր օրերից մեկն է, երբ դուք պետք է որոշումներ կայացնեք, որոնք կորոշեն իրադարձությունների հետագա ընթացքը։ Ավելի լավ է վստահել ձեր սեփական ինտուիցիային, քան գործել ուրիշների խորհուրդներով։ Մարդիկ, ովքեր փորձում են միջամտել ձեր գործերին, կարող են ունենալ լավագույն մտադրությունները, բայց կա ռիսկ, որ նրանք ավելի շատ վնաս կպատճառեն, քան օգուտ։ Լավագույնն է օգնություն խնդրել նրանցից, ովքեր իսկապես հասկանում են ձեզ և նվիրված են ճիշտ այն բանին, ինչ դուք խնդրում եք անել։
Օրվա սկիզբը կարող է մարտահրավերներով լի լինել ընտանեկան հարաբերությունների առումով։ Կարող են ի հայտ գալ հին դժգոհություններ, կամ ձեզանից կարող են խնդրել որոշումներ կայացնել, որոնց համար դեռ պատրաստ չեք։ Ձեզ մի փոքր ժամանակ կպահանջվի ամեն ինչ մտածելու համար։ Օրվա երկրորդ կեսը այս առումով շատ ավելի հաճելի կլինի, հարմար է ինչպես շփման, այնպես էլ համատեղ գործողությունների համար։
Հնարավոր են ռոմանտիկ անակնկալներ։ Պետք է ասել, որ ոչ բոլոր Ձկները կգոհանան դրանցից, բայց այս նշանի ներկայացուցիչները կգնահատեն իրենց սիրելիի ազդակը և շատ նրբանկատ կվարվեն, նույնիսկ եթե ինչ-որ բանից դժգոհ են։
Բաց մի թողեք
Արցախցիները պահանջում են իրենց թեմի առաջնորդի հրաժարականը
Արագածի տարածաշրջանում ձյուն է տեղում․ ինչ իրավիճակ է ՀՀ ավտոճանապարհներին
Դիմում ենք Վեհափառ Հայրապետին, անհրաժեշտ ենք նկատում հրավիրել եպիսկոպոսաց ժողով. Միքայել և Բագրատ սրբազանների ուղերձը