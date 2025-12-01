Ովքեր չեն առաջադրվել 2026 թ․ խորհրդարանական ընտրություններում՝ ՔՊ–ի համամասնական ցուցակում

Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը չի առաջադրվել 2026 թ․ խորհրդարանական ընտրություններում՝ ՔՊ–ի համամասնական ցուցակում:
Խաչատուր Սուքիասյանի մամուլի խոսնակ Աննա Մկրտչյանը հաստատել է տեղեկությունը։
ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կիրակոսյանը կուսակցության համամասնական ցուցակով չի առաջադրվել:
Հիշեցնենք՝ ՔՊ կուսակցությունից Լենա Նազարյանը ևս որոշել է չառաջադրվել:
Չեն առաջադրվել նաև Հրաչյա Հակոբյանը, Քրիստինե Պողոսյանը:
Նշենք, որ առաջադրումների վերջնաժամկետն ավարտվել է նոյեմբերի 30-ին:
