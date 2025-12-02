Ո՞րն է էլի ձեր հույսը, որ բացի քպ-ականների ստատուսներից մարդիկ մնացածը չեն կարդալու. Քրիստինե Վարդանյան

ՔՊ-ն, ապացուցելու համար, որ նախկին իշխանությունները «հանձնել են Մեղրին» իբր փաստաթուղթ հրապարակել է Հայկական ժամանակում 1999 թ. տպագրված հոդված:
Լավ է, Փաշինյանի լայվերին հղում չեն տալիս. ժողովուրդ էսքան վատ է ամեն ինչ ձեզ համար: Ո՞րն է էլի ձեր հույսը, որ բացի քպ-ականների ստատուսներից մարդիկ մնացածը չեն կարդալու:
Իսկ հրապարակված փաստաթղթերը խորհուրդ եմ տալիս անպայման կարդալ, ինքս հերթով ծանոթանում եմ ու առայժմ հաստատվում են բացառապես ընդդիմադիր պատգամավորների ու փորձագետների բոլոր պնդումները:
Քրիստինե Վարդանյանի ֆեյսբուքյան էջից
