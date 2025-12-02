02/12/2025

ՔՊ-ականների և մյուս քաղաքական գործիչների տարբերության մասին

infomitk@gmail.com 02/12/2025 1 min read

Քաղաքագիտության մեջ, միջազգային հարաբերություններում ընդունված չէ քաղաքական գործիչներին բնորոշել սիրելի-չսիրելի, գեղեցիկ-տգեղ… որակումներով:

Հիմնականում դիտարկվում է անձի մասնագիտական հատկանիշները, պրոֆեսիոնալիզմը: Իհարկե, անչափ կարևոր է նաև բարոյական պատկերը, հայրենասիրությունը, ծագումը, անցած ուղին:

Հայաստանում անկախությունից ի վեր բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ են եղել՝ ամենատարբեր որակների՝ ամենաբարձրից ամենացածր:

Սակայն բոլորից արմատապես տարբերվում է քպ-ի հիմնական կորիզը:

Նրանց մասին խոսելիս,հնարավոր չէ առաջնորդվել զուտ քաղաքագիտական օրենքներով-տերմիններով:

Եվ ոչ մի ածական այդքան բնորոշիչ չէ հայերենում, ինչքան պիղծը:

Գործ ունենք պիղծ անձանց հետ, որոնք ճակատագրի հեգնանքով որոշում են մի ամբողջ ազգի, պետության ապագան:
Եվ ցանկացած ոք, լինի եպիսկոպոս, գեներալ, գործարար, թե ուղղակի քաղաքացի, ով անձնական շահից ելնելով, գնում է հետները համագործակցության, կիսում է այդ «պատվավոր տիտղոսը»:

Նախկին բոլոր քաղաքական գործիչների և սրանց միջև եղած այս կարևորագույն տարբերությունը պետք է ամեն ձևով բացատրել հանրությանը:

Արսեն Ջուլֆալակյանի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես Փաշինյանը բերեց պատերազմը. Սուրեն Սուրենյանց

02/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը թաքցնում է ՀՀ պաշտոնական պատասխանը, ինչը է´լ ավելի է ծանրացնում մեր մեղադրանքը․ Լևոն Զուրաբյան

02/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գործարարների բաց նամակը Նիկոլ Փաշինյանին․ Ով դու, առաջնորդներից մեծագույնը, առաջնորդների առաջնորդը, խաղաղության խաչասերում ․․․

02/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լույս է տեսել նոր երաժշտական ուսումնամեթոդական ձեռնարկ․ Լուսանկար

02/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեկտեմբերի 3-ի աստղագուշակ․ Ինչ էլ որ պլանավորեք, մի շտապեք

02/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔԿ-ն հաստատեց՝ Արշակ Սրբազանի մասնակցությամբ տեսագրությունն իր հետ առնչություն չունի

02/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օպերային դիվա Ալբինա Շագիմուրատովան հանդես եկավ Երևանում. Լուսանկարներ

02/12/2025 infomitk@gmail.com