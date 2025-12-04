Փաշինյանը պատրվակ է ստեղծել ու թքել է միջազգային հանրության ճակատին․ Լևոն Զուրաբյանի պատասխանը մեր հարցին․ Տեսանյութ

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը այսօր՝ նոյեմբերի 4-ին մամուլի ասուլիս էր հրավիրել։ Մինչ նրա ասուլիսը, ՀՀ կառավարության նիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանի բրիֆինգն էր։
ՄԻՏՔ․am-ի հարցին, թե հանրության մեջ տպավորույթյուն կա, որ 2019 թ․ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ներկայացված փաստաթղթում՝ այն պատճառով, որ վերնագիրը եղել է ՀՀ նախագահին, ոչ վարչապետին՝ ի դեմս ձեզ, հրաժարվել եք բանակցել, գուցե բանակցեիք ու չէինք ունենա 2020-ի պատերազմն ու կունենայինք Արցախ։
Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե ինչու է ՀՀ վարչապետն անընդհատ մեջբերում համանախագահների կողմից իրեն ուղարկված փաթեթի վերնագիրը, ինչ է դա տալիս իրեն կամ հնարավոր է, որ դրա արդյունքում է, որ նա չի բանակցել, ինչն էլ հանդեցրել է պատերազմին ու Արցախի կորստին։
Պատասխանը տեսանյութում․
