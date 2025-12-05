05/12/2025

Որն է աշխարհի ամենամաքուր քաղաքը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/12/2025 1 min read

Լեհական Կրակով քաղաքը ճանաչվել է որպես աշխարհի ամենամաքուր քաղաքը։ Դրանով՝ այն դարձել է նաեւ ճամփորդությունների համար ամենից հարմարավետը։

Այս մասին հայտնում է Radical Storage հետազոտական ընկերությունը։

Համաձայն հաղորդման, Կրակով այցելած տուրիստների 98,5 տոկոսը հայտարարել է, որ այն չափազանց մաքուր քաղաք է։

Երկրորդ տեղում Էմիրաթական Շարժան է։ Այս քաղաքի օգտին արտահայտվել են տուրիստների 98 տոկոսը։

Երրորդ տեղում՝ 97,9 տոկոս ցուցանիշով՝ Սինգապուր քաղաք-պետությունն է։

Ցանկում են նաեւ Վարշավան, Դոհան, Էր-Ռիյադը, Պրահան, Մասքաթը, Դուբայը եւ Ֆուկուոկան։

Որն է աշխարհի ամենամաքուր քաղաքը 

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ամուսնուս, աղջկաս մահվանից հետո հանուն Վաչագանիս էի ապրում, հիմա սա ապրել չէ». ավագ սերժանտ Վաչագան Դադալյանն անմահացել է 2023 թ. սեպտեմբերի 19-ին «Լուսնյակ» կոչվող տեղանքում. Լուսանկարներ

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք, անվտանգության տնօրենը դիմել է ոստիկանություն ու հայտնել, որ «Կովկասի գերուհի» ռեստորանում խնջույքի գումարը չի վճարվել․ Լուսանկար

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողջունեցինք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին․ Ֆրանսիացի սենատոր Վալերի Բուայե․ Լուսանկար

05/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խորհրդարանական ճեպազրույցների ուղիղ հեռարձակում. Տեսանյութ

05/12/2025 infomitk@gmail.com
3 min read

«Ողջույն նկարիչների միությանը անդրշիրիմյան աշխարհից» կամ «Պաշտոնական արվեստը մեռել է»

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է կատարվում Բաքվում, զոհերի մեջ երեխաներ կան

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ամուսնուս, աղջկաս մահվանից հետո հանուն Վաչագանիս էի ապրում, հիմա սա ապրել չէ». ավագ սերժանտ Վաչագան Դադալյանն անմահացել է 2023 թ. սեպտեմբերի 19-ին «Լուսնյակ» կոչվող տեղանքում. Լուսանկարներ

05/12/2025 infomitk@gmail.com