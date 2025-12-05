Քաղաքական ճնշումների նոր փուլ․ Քննչականն Արշակ սրբազանին ճնշելու համար գործի մեջ ներքաշում է նրա ընտանիքի անդամներին

AntiCor-ի Քննչական կոմիտեի աղբյուրները հայտնում են, որ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրվող կեղծ տեսագրությունների գործով իշխանությունը նախընտրել է ոչ թե բացահայտել իրական հանցագործությունը, այլ գործը օգտագործել որպես քաղաքական բիրտ ճնշումների միջոց։
Մեր տվյալներով՝ քննիչներն ամբողջությամբ անտեսում են տեսանյութի կեղծման, այդ տեսանյութն Արշակ սրբազանին վերագրելու միջոցով վերջինիս նկատմամբ ատելություն տարածելու ուղղությամբ քննությունը։ Փոխարենը, վարույթում առաջ է մղվում մի տրամաբանությունից զուրկ, բայց իշխանության համար քաղաքական նպատակով «շահեկան» վարկած, որի միջոցով իշխանությունը փորձում է Արշակ սրբազանին և նրա ընտանիքին առավել խոցելի դարձնել։
Հիշեցնենք, որ մամուլի հրապարակումներից հայտնի դարձավ, որ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն իր ցուցմունքում հայտնել էր՝
- նա իրեն տուժող չի համարում «անձնական կյանքի գաղտնիքի խախտման» հոնցանքով,
- քանի որ տարածված տեսագրությունն իր հետ որևէ իրական կապ չունի,
- և, հետևաբար, իր անձնական կյանքի գաղտնիությունը պարզապես չէր կարող խախտված լինել։
Սրբազանը հայտարարել է, որ ինքը իրականում տուժել է հետևյալ հանցագործությունից՝
կեղծ տեսանյութ ստեղծելու, այն իրեն վերագրելու և այդ տեսագրությունը տրաածելու միջոցով անձամբ իր ու ամբողջ եկեղեցու նկատմամբ ատելություն ու թշնամանք տարածելու հանցավոր արարքից։
Այս ցուցմունք ամբողջովին փոխում է գործի էությունը։ Քննչական կոմիտեն պարտավոր էր քննությունն կատարեր նաև այս վարկածով։
Սակայն քննչակաում AntiCor-ի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ այդ ուղղությամբ որևէ քննություն չի իրականացվում։
Փոխարենը՝ քննչականն առաջ է բերում «ընտանեկան դավադրության» վարկածը
Ըստ այդ վարկածի՝
իբր գաղտնի տեսախցիկը տեղադրել են Արշակ սրբազանի մորեղբոր (քեռու) որդիները՝ այն նույն քեռու, ում կնոջ հետ էլ տեսագրության տարածողները ներկայացրել են ենթադրյալ ինտիմ հարաբերության դրվագ։
Քննչականն այժմ փորձում է հիմնավորել, թե իբր հենց այդ կնոջ որդիներն են տեսագրել ու հրապարակել։
AntiCor-ի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ սա ունի երեք ակնհայտ քաղաքական նպատակ․
- Ներխուժել սրբազանի ընտանեկան միջավայր, հոգեբանական ճնշում գործադրել նրա մերձավորների վրա։
- Ընտանիքին ներքաշելով այս պատմությանը ուժեղացնել Արշակ սրբազանի նկատմամբ ճնշումները մինչև որ հրաժարվի եկեղեցին պաշտպանելուց։
- Հրապարակային դաշտում ստեղծել լրացուցիչ սկանդալային լարումներ, որոնք հարմար են իշխանության քարոզչությանը։
Քննչական կոմիտեն շուտով պատրաստվում է քեռու որդիներին հարցաքննության կանչել, ինչը ըստ մեր աղբյուրների՝ «ոչ իրավական, այլ բացառապես քաղաքական որոշում» է։
AntiCor-ի եզրակացությունը
Քննչական կոմիտեից ստացված տվյալները վկայում են, որ գործը ոչ թե քննվում է՝ հանցագործությունը բացահայտելու, այլ՝
- Արշակ արքեպիսկոպոսի,
- նրա ընտանիքի,
- և ընդհանրապես եկեղեցական ինստիտուտի վրա
քաղաքական ճնշում գործադրելու նպատակով։
Իշխանությունը ձևավորում է մի արհեստական սցենար, որի յուրաքանչյուր քայլ ուղղված է ոչ թե ճշմարտության բացահայտմանը, այլ սրբազանի վարկաբեկմանը և նրա ընտանիքի վրա ճնշման ուժեղացմանը։
«Ընտանեկան դավադրության» այս կեղծ վարկածը իրավական տրամաբանություն չունի, սակայն ունի քաղաքական նպատակահարմարություն։
AntiCor-ը պնդում է՝ գործը քննվում է ոչ թե որպես հանցագործություն, այլ որպես իշխանական պատժիչ տեխնոլոգիա։
