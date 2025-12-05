Քրիստոսի արձանի շինարարական աշխատանքները նույնիսկ ձմռանը չեն դադարելու․ Լուսանկար

Իվետա Տոնոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Շարունակելով ամենշաբաթյա հանրային հաշվետվության մեր ավանդույթը՝ ներկայացնեմ մեր թիմի վերջին օրերի կատարած աշխատանքը և առաջիկա օրերի կարևոր թեմաները։
«Առաջարկ Հայաստանին» նախագծի շրջանակներում երիտասարդների համար հայտարարված մրցույթի արդյունքներն ամփոփվել են՝ հայաստանյան պայմանների համար աննախադեպ արդարության սկզբունքով։ Մի՛ զարմացեք, այդպես հնարավոր է, և դա մեր սկզբունքային գործելաոճն է բոլոր հարցերում։ Չեմ ուզում ստույգ թիվն ասել, թե քանի հոգի են ստացել մրցանակներ։
Շուտով կգա այդ օրը։ Մենք, մեր թիմը, մասնակիցները՝ բոլորս մեծ պատասխանատվությամբ ենք պատրաստվում այդ օրվան։ Ավելացնեմ միայն, որ հաշվի առնելով լավ գաղափարների, լավ ծրագրերի, իսկապես շատ հետաքրքիր առաջարկների քանակը՝ Գագիկ Ծառուկյանն իր հրապարակային խոստմանը համաձայն էապես մեծացրել է նախապես պլանավորված մրցանակային ֆոնդը։
«Առաջարկ Հայաստանին» ծրագրի շրջանակներում վաղը տպագրվելու է նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի հոդվածը, որն իր խորությամբ Հայաստանի ստրատեգիական զարգացման ամբողջական ծրագիր է։ Կոնկրետ առաջարկներով, կոնկրետ գաղափարներով, կոնկրետ լուծումներով այս ծրագիրը Հայաստանի հետպատերազմյան վերականգնման և ազգային խեղճությունը հաղթահարելու լրջագույն փաստաթուղթ է։
Առաջիկայում տպագրվելու են նաև այլ հեղինակավոր գործիչների, ոլորտային մասնագետների աշխատանքները, որոնք նոր լուծումներ, նոր գաղափարներ են առաջարկում։ Մենք ուրախ ենք, որ «Առաջարկ Հայաստանին» նախագիծը դառնում է, կամ արդեն իսկ դարձել հայկական ինտելեկտուալ պոտենցիալի հավաքատեղի։
Սա նախագիծ է, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց իրենց գաղափարներով, իրենց առաջարկներով մասնակիցը դառնալ երկրի վերականգնմանը։ Եվ հատուկ ուզում եմ շեշտել՝ սա մեկ քաղաքական թիմի, մեկ կուսակցության, մեր առաջնորդի համար չէ։ Սա Հայաստանի, հայկական աշխարհի, հայ ժողովրդի համար է։
Շաբաթվա հաշվետվությունս ուզում եմ ավարտել Հիսուս Քրիստոսի արձանի շինարարության ընթացքի տեղեկատվությամբ։ Այս շաբաթ հազարից ավել կամավորներ մասնակցել են աշխատանքներին՝ Հայաստանի բոլոր մարզերից և սփյուռքի բազմաթիվ երկրներից։ Կամավորների հերթագրումն այս պահին էլ լայն թափով շարունակվում է։
Հատիսի գագաթին եղանակային պայմանների պատճառով կարող են առաջանալ որոշ դժվարություններ, բայց մենք անելու ենք հնարավոր ամեն բան մեր հայրենակիցների ցանկությունը կամ գուցե երազանքը կատարելու համար։
Շինարարական աշխատանքները նույնիսկ ձմռանը չեն դադարելու։ Մեր ժողովուրդը սիրեց այս նախագիծը, Քրիստոսի արձանը իսկապես դարձավ Ազգային կառույց»։
