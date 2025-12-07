07/12/2025

Ամոթ ու նախատինք Ձեզ, որ հարեցիք նենգադավ ու դավաճան եպիսկոպոսներին՝ մերօրյա հուդաներին ու կայեններին

infomitk@gmail.com 07/12/2025 1 min read

Խոսք աս Սիոն արքեպիսկոպոս Ադամյան

Սիոն սրբազան,

Սրտիս խորը ցավով և հոգուս անհուն բարկությամբ, ինչպես այսօր առավոտյան հեռախոսային հաղորդագրությամբ ասացի Ձեզ, հիմա էլ այսպես՝ հրապարակային հետևյալն եմ հնչեցնում.

Ամոթ ու նախատինք Ձեզ, որ հարեցիք նենգադավ ու դավաճան եպիսկոպոսներին՝ մերօրյա հուդաներին ու կայեններին:

Դուք եք ինձ ձեռնադրել ու օծել քահանա, Դուք եք նաև իմ վեղարի տվչությունը կատարել: Եվ որպես իմ սիրելի հոգևոր ծնող՝ Դուք միշտ եղել եք իմ աղոթքներում:

Այլևս Դուք չե՛ք լինելու իմ աղոթքների մեջ, քանի որ Ձեր օրինազանց ու ապստամբ ընթացքով ինքնավտարվեցիք աղոթական սուրբ միությունից: Տիրոջ Սբ Սեղանի առջև անարգանք է Ձեր ներկայությունն ու Ձեր «աղոթքը»:

Եվ ի՞նչ օրինակ եք Դուք հոգևորականության ու հավատացելոց համար…

Շատ եմ ցավում, շատ եմ ցավում, շատ եմ ցավում, որ Դուք դարձաք այսպիսին՝ «հայրասպան» ու «որդեսպան». մեր բոլորիս Ամենազոր Աստված գիտե՛, ճշմարտապե՛ս գիտե, թե ինչպես հատուցել Հուդային ու Կայենին:

Երանի՜ Ձեր խիղճը կենդանի լիներ…

Ասողիկ աբեղա Կարապետյան; Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի զինվորյալ միաբան

Բաց մի թողեք

1 min read

Երուսաղեմի միաբանները լիակատար աջակցություն են հայտնում Մայր Աթոռին և Վեհափառին. Լուսանկար

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամփոփ․ Ինչ էր կատարվում Գյումրի – Յոթ Վերքում․ Շիրակցի հավատացյալները անգամ Սրբազանի գահն էին հանել, որ իրենց խոսքերով դավաճան եպիսկոպոսները այն չօգտագործեն

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի շարք տարածաշրջաններում ձյուն է տեղում, որոշ հատվածներում՝ ձնախառն անձրև

07/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամոթ ու նախատինք Ձեզ, որ հարեցիք նենգադավ ու դավաճան եպիսկոպոսներին՝ մերօրյա հուդաներին ու կայեններին

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երուսաղեմի միաբանները լիակատար աջակցություն են հայտնում Մայր Աթոռին և Վեհափառին. Լուսանկար

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիսուս Քրիստոս՝ Տեր Աստված իմ, ազատիր մեզ այս չարերից, սրանք մյուռոնին էլ թույն կխառնեն․ Լուսանկար

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տավուշի դպրոցներից մեկի հետնամասում 4-րդ դասարանցիները ծեծել են համադասարանցուն. վերջինս հոսպիտալացվել է

07/12/2025 infomitk@gmail.com