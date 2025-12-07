07/12/2025

Հայր Ասողիկը դիմել է իրավապահներին՝ սպառնալիքներ են հնչել․ Լուսանկար

07/12/2025

Հայր Ասողիկը ֆեյսբուքյան իր էջում անդրադարձել է նախորդ գրառումից հետո իր հասցեին սպառնալից և վիրավորական արտահայտություններ գրող օգտատիկրոջը։

Նա մասնավորապես գրել է․ «Չգիտեմ, թե ով է այս անձը, չգիտեմ, թե արդյո՞ք ինքն իր անվամբ ու դեմքով է հանդես գալիս, սակայն բացահայտորեն բռնության կոչ է անում, որը հանցագործություն է:

Առ ի գիտություն պատկան մարմինների»:

