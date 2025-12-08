Դեկտեմբերի 9-ի աստղագուշակ․ Ամենը կարելի է հասկանալ քիչ-քիչ, և որքան շուտ սկսեք դա անել, այնքան լավ

Օրը զարմանալիորեն իրադարձություններով լի կլինի. այն կբերի անսպասելի իրադարձություններ, ուժեղ հույզեր և վառ տպավորություններ:
Նույնիսկ մարդիկ, ովքեր սովորաբար առանձնանում են իրենց նախանձելի հանգստությամբ և հազվագյուտ ինքնատիրապետմամբ, կարող են ժամանակավորապես կորցնել հանգստությունը, սկսել անխոհեմ գործել կամ ասել բաներ, որոնց համար հետագայում կզղջան:
Ավելին, հավանական են հաղորդակցման դժվարություններ, քանի որ շատերը կլինեն ավելի տպավորվող, զգայուն և խոցելի, քան սովորաբար: Վեճերից խուսափելը դժվար կլինի, և դրանք կարող են բռնկվել աննշան հարցերի շուրջ:
Դուք դժվար թե կարողանաք սահմանափակվել ծանոթ խնդիրների լուծմամբ: Հավանաբար, ձեզ անհրաժեշտ կլինի զբաղվել ինչ-որ նոր բանով, հասկանալ ինչ-որ բարդ բան կամ փնտրել անսպասելի հարցերի պատասխաններ: Նման պահերին շատ օգտակար կլինի այն ծանոթների աջակցությունը, որոնց փորձը դուք հարգում և ոգեշնչող եք համարում: Մի՛ վարանեք դիմել նրանց խորհրդի համար:
Զույգերի միջև հարաբերությունները կարող են դժվար լինել, հատկապես այն զույգերի համար, ովքեր վերջերս միասին են եղել: Հնարավոր են անհամաձայնություններ, անհիմն խանդ և անհիմն դժգոհություններ: Այս ամենը կարելի է հասկանալ քիչ-քիչ, և որքան շուտ սկսեք դա անել, այնքան լավ:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Դուք չպետք է վախենաք լուրջ խնդիրներից կամ զգալի կորուստներից, բայց ձեր մասնագիտական կյանքում նոր հնարավորություններ բավականին հավանական են։ Սա լավ օր է գործնական շփման համար։ Եթե ճիշտ վարվեք, կգտնեք նոր դաշնակիցներ, այդ թվում՝ նրանց, որոնց աջակցությունը կբացի նոր հնարավորությունների մի ամբողջ շարք՝ ձեզ հնարավորություն տալով ավելացնել ձեր եկամուտը կամ առաջխաղացնել ձեր կարիերան։
Բաց մի թողեք աշխատանքային հարցերը ոչ պաշտոնական միջավայրում քննարկելու հնարավորությունը. սա նույնիսկ ավելի օգտակար կլինի, քան հանդիպումներին կամ սեմինարներին մասնակցելը։ Ուշադրություն դարձրեք այն տեղեկատվությանը, որը գալիս է այն աղբյուրներից, որոնք այլապես կարող էիք համարել անվստահելի։ Բամբասանքները այսօր կարող են անսպասելիորեն օգտակար լինել, նույնիսկ եթե սովորաբար նախընտրում եք չլսել դրանք։
Ոչ բոլոր Խոյերը կկարողանան խուսափել անձնական հարաբերություններում առկա դժվարություններից։ Նույնիսկ ձեզ ամենամոտ մարդիկ կարող են չհասկանալ ձեր անհանգստությունները, կասկածներն ու մտահոգությունները։ Ժամանակ կպահանջվի ամեն ինչի հետ գործ ունենալու համար։ Փորձեք նրբանկատ լինել նրանց հետ, ում սիրում եք։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Դուք ստիպված կլինեք քրտնաջան աշխատել՝ ուրիշների հետ ընդհանուր լեզու գտնելու և նրանց հետ կոնֆլիկտներից խուսափելու համար, ում կցանկանայիք տեսնել որպես դաշնակիցներ: Մյուսները կարող են մեծ սպասելիքներ ունենալ, բայց առողջ բանականությունը ձեզ կհուշի, որ չզոհաբերեք ձեր սեփական շահերը՝ նրանց քմահաճույքները բավարարելու համար: Պատրաստ եղեք բազմիցս բացատրել ձեր գործողությունները և փորձեք հանգիստ ընդունել քննադատությունը։
Ավելին, կարևոր է ձեր օրը պլանավորել այնպես, որ ժամանակ ունենաք հանգստանալու: Դուք անպայման պետք է դադար վերցնեք ձեր անհանգստություններից և զբաղվեք հաճելի բանով: Կարող եք պլանավորել ուղևորություններ. եթե ձեզ ուղեկցում են ընկերներ կամ պարզապես լավ ծանոթներ, ապա հատկապես հաճելի փորձառություն կունենաք։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Գործերը կարող են կատարյալ չընթանալ, բայց դուք դժվար թե չափազանց մտահոգվեք առաջացող դժվարությունների համար: Եվ դուք ճիշտ կլինեք դա անելիս. դուք կկարողանաք բավականին արագ լուծել խնդիրները և կարգավորել տարաձայնությունները: Որոշ Երկվորյակներ ստիպված կլինեն ժամանակ ծախսել անցյալի սխալները շտկելու կամ դրանց հետևանքների հետ գործ ունենալու վրա: Սա կպահանջի ջանքեր, բայց այս Երկվորյակները գոհ կլինեն արդյունքներից։
Դրական միտումների ազդեցությունը ժամանակի ընթացքում կուժեղանա, և օրվա երկրորդ կեսը, հավանաբար, ուրախության պատճառներ կբերի: Ընկերները, հավանաբար, կզարմացնեն ձեզ հետաքրքիր առաջարկներով կամ անսովոր գաղափարներով՝ օգնելով ձեզ ինչ-որ նոր բան բերել ձեր կյանք:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Դուք կարող եք հասնել որոշ լավ արդյունքների, չնայած սա այն օրը չէ, երբ ամեն ինչ բնական է ստացվում: Դուք պետք է քրտնաջան աշխատեք՝ հաղթահարելով ոչ միայն ծանոթ մարտահրավերները, այլև բոլորովին նորերը: Ամեն դեպքում, համբերատար եղեք և խուսափեք ավելորդ ռիսկերից: Զգույշ գործելով և հեռատեսություն ցուցաբերելով՝ դուք կհաղթահարեք նույնիսկ այն խոչընդոտները, որոնցից ուրիշները հրաժարվել են։
Հիշեք. ձեր հուզական վիճակը բավականին լարված կլինի, և երբեմն դա կարող է նույնիսկ բացասաբար անդրադառնալ ձեր բարեկեցության վրա: Հետևաբար, պլանավորեք ձեր օրն այնպես, որ ժամանակ ունենաք ինչպես հանգստանալու, այնպես էլ աջակից մարդկանց հետ կապվելու համար: Շատ Խեցգետիններ հակված կլինեն լիովին մոռանալ իրենց մասին՝ ձգտելով որևէ վեհ նպատակի: Նշանի այս ներկայացուցիչները ռիսկի են դիմում գերհոգնածության, եթե ժամանակին չդադարեն:
Երեկոյան կողմ դրական միտումների ազդեցությունը կաճի, և դա առաջին հերթին կազդի ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունների վրա: Նրանց հետ կապը կօգնի ձեզ ավելի դրական հայացք որդեգրել: Եվ այս ընթացքում կարող եք ակնկալել հաճելի անակնկալներ և ուշադրության փոքր նշաններ ձեզ դուր եկող մարդկանցից:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Վճռական գործողությունների համար լավագույն օրը չէ։ Ուզո՞ւմ եք ինչ-որ կարևոր բանի հասնել։ Այդ դեպքում զգույշ եղեք և փորձեք չշտապել, նույնիսկ եթե ուրիշները փորձում են շտապեցնել ձեզ։ Այս չորեքշաբթի դուք կարող եք անհանգստանալ ինչ-որ անկարևոր բանի համար, շփոթված լինել և կասկածել ձեր կարողություններին։ Կա ռիսկ, որ ինչ-որ մեկը կփորձի շահագործել ձեզ։ Հետևաբար, լավագույնն է գործ ունենալ նրանց հետ, ում նկատմամբ վստահություն ունեք և որոնց վրա միշտ կարող եք հույս դնել։
Անկախ ձեր այսօրվա ծրագրերից, հիշեք, որ պետք է հիմնականում հույսը դնեք ձեր սեփական ուժերի վրա։ Նույնիսկ եթե ունեք հուսալի դաշնակիցներ, հնարավոր է, որ նրանք չկարողանան օգնել ձեզ, ինչպես կթելադրեն հանգամանքները։
Զգույշ եղեք փողի հետ կապված ամեն ինչի հետ։ Հնարավոր են անհաջող գնումներ և անփութության կամ ուրիշների սխալների պատճառով դժբախտ կորուստներ։ Մի՛ նեղվեք դրանից, քանի որ շուտով կստանաք գումար, գուցե նույնիսկ ավելին, քան սպասում էիք։
Փորձեք ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ձեր սիրելիների հետ։ Հավանաբար շատ բան կունենաք խոսելու, և անկեղծ զրույցը կնպաստի ձեր հարաբերություններին։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Ժամանակն է ձեռնարկել ինչ-որ անսովոր բան։ Այստեղ դուք կհասնեք ամենամեծ հաջողության, և այստեղ դուք կհաղթահարեք ձեր դժվարությունները։ Դա նաև կօգնի ձեզ գրավել ազդեցիկ մարդկանց ուշադրությունը և ստանալ նրանց աջակցությունը։ Եթե հնարավորություն առաջանա կիսվելու ձեր նվաճումներով, բաց մի թողեք այն. բոլորը իսկապես կշահեն՝ իմանալով, թե ինչպես եք հասել հաջողության։ Հմուտ ինքնագովազդի շնորհիվ դուք կարող եք ստանալ շատ գայթակղիչ գործնական առաջարկներ։
Հիանալի գաղափարներ կգան այն Կույսերի մոտ, ովքեր բախվել են լուրջ խնդրի և շատ ժամանակ են ծախսել այն լուծելու վրա։ Այսօր վերջապես պարզ կդառնա, թե ինչպես շարունակել և ինչն է նրանց թույլ տալու հասնել հաջողության։ Որոշ Կույսեր նաև կհասկանան, թե ով է իրենց հետ պահել և կգտնեն միջոց՝ նրանց զինաթափելու կամ վերացնելու համար։ Այո, դա կպահանջի որոշակի կոշտ գործողություններ, և դա միշտ չէ, որ ձեզ դուր կգա։ Ինտուիցիան կուղեկցի ձեզ, թե ինչպես հաղթահարել դժվար իրավիճակները։
Օրը բարենպաստ կլինի սիրային հարաբերությունների համար։ Կույսերը, որոնք որոշում են չորեքշաբթի երեկոն անցկացնել իրենց սիրելիի հետ, կզգան դրական հույզերի հարուստ պաշար։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Այսօր ձեզ համար ամեն ինչ, հավանաբար, հեշտ չի լինի, բայց եթե հետևողականորեն գործեք և խուճապի չմատնվեք, երբ ինչ-որ բան առաջին անգամից չի ստացվում, ամեն ինչ կստացվի։ Աշխատանքային առաջադրանքները կտևեն ավելի երկար, քան դուք սպասում էիք, և որոշները կարող են անհնար լինել միայնակ կատարել։ Փորձեք իմաստուն կերպով ընտրել ձեր դաշնակիցներին։ Որոշ Կշեռքներ կհենվեն իրենց ինտուիցիայի վրա, մինչդեռ մյուսները կօգտվեն կյանքի փորձից և առողջ բանականությունից։ Ամենակարևորը՝ մի վստահեք նրանց, ովքեր խոստանում են ոսկե լեռներ՝ առանց բացատրելու, թե որտեղից են դրանք գալիս։
Կեսօրին, հնարավոր է, ստիպված լինեք զբաղվել այնպիսի առաջադրանքներով, որոնք հատկապես խոստումնալից կամ հետաքրքիր չեն թվում։ Փորձեք դրանք կատարել հնարավորինս լավ, որպեսզի ոչ ոք պատճառ չունենա բողոքելու կամ քննադատելու ձեր մոտեցումը։
Սիրելիների հետ ընդհանուր լեզու գտնելը նույնպես ավելի դժվար կլինի, քան սովորաբար։ Ինչ-որ մեկը կարող է դիտավորյալ գրգռել և վրդովեցնել ձեզ, կամ ինչ-որ մեկը կարող է վիրավորել ձեր զգացմունքները՝ առանց դա անելու մտադրության։ Հիշեք, որ ցանկացած թյուրիմացության դեպքում արժե ամեն ինչ քննարկել որքան հնարավոր է արագ և չանտեսել առաջացած խնդիրները։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Կարևոր է առաջնահերթություններ սահմանել և չկենտրոնանալ մանրուքների վրա։ Օրը լավ կանցնի, եթե կենտրոնանաք իսկապես կարևոր բաների վրա և խուսափեք մանրուքների մասին անհանգստանալուց։ Գործընկերների և ղեկավարության հետ հարաբերությունները կարող են բավականին լարված լինել։ Կա վտանգ, որ նույնիսկ վերջին ծանոթները կսկսեն կասկածել ձեր համատեղ նախագծերի հաջողության վրա։ Նման դեպքերում կարևոր է չտրվել ուրիշների խուճապին և փոխարենը լսել ձեր սեփական առողջ բանականությանը։
Հավանական են մանր ֆինանսական կորուստները և վատ ֆինանսական որոշումներ։ Լավագույնն է այսօր խուսափել նախկինում չպլանավորված խոշոր գնումներ կատարելուց, խոշոր գործարքներ կնքելուց կամ վարկեր վերցնելուց։ Որոշ Կարիճներ հակված կլինեն գերագնահատել իրենց հնարավորությունները, և դա կարող է նրանց դժվարին իրավիճակներում հայտնվելու վտանգի ենթարկել։
Հնարավոր են հետաքրքիր հանդիպումներ, որոնք կարող են ռոմանտիկ հարաբերություններ հրահրել։ Այնուամենայնիվ, մի շտապեք։ Ավելի ուշադիր նայեք այսօր հանդիպած մարդուն և տվեք նրան հնարավորություն ծանոթանալու ձեզ հետ։ Կարող է ամեն ինչ այնքան արագ չզարգանա, որքան դուք կցանկանայիք։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Ամեն ինչ հեշտ չի լինի, և որոշ Աղեղնավորներ ստիպված կլինեն քրտնաջան աշխատել իրենց նպատակներին հասնելու համար: Այնուամենայնիվ, այս նշանի ներկայացուցիչները, հավանաբար, չեն հանձնվի՝ առանց իրենց նպատակներին հասնելու, և համառության շնորհիվ նրանք, ի վերջո, կհասնեն ցանկալի արդյունքի: Ոմանք ուրախ կլինեն նրանց համար, բայց կլինեն նաև շատերը, ովքեր կնախանձեն և կսկսեն գաղտնի վնասել նրանց: Հետևաբար, այսօր արժե ավելի ուշադիր հետևել շրջապատողներին՝ արագ բացահայտելու ցանկացած թաքնված չարամիտների:
Հնարավոր են անհամաձայնություններ գործընկերների և կոլեգաներիի հետ: Սրանք կարող են լինել հարցեր, որոնց վերաբերյալ նախկինում դուք միաձայն կարծիք ունեիք: Փորձեք կրկին ամեն ինչ քննարկել հանգիստ, լսել ձեր հակառակորդների փաստարկները և կշռադատել դրական և բացասական կողմերը: Հնարավոր է, որ դուք իսկապես սխալ եք թույլ տվել, և ավելի լավ կլինի դա ընդունել որքան հնարավոր է շուտ:
Անձնական հարաբերություններում ամեն ինչ հարթ չի լինի: Այնուամենայնիվ, մարդիկ, ովքեր իսկապես հոգ են տանում ձեր մասին, շատ առումներով կլինեն հարմարվողական և ներողամիտ ձեր սխալների համար: Փորձեք նաև մի փոքր համբերատարություն ցուցաբերել. դա, անշուշտ, չի խանգարի:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Թեև օրը զուրկ չէ իր դժվարություններից, այն այնքան էլ վատ չէ, որքան կցանկանային ձեր չարախոհները: Դուք կարող է ստիպված լինեք ուղղել որոշ հին սխալներ և հաղթահարել դրանց հետևանքները: Որոշ Այծեղջյուրներ նույնիսկ կարող են ստիպված լինել ամեն ինչ հետաձգել դրա համար: Այնուամենայնիվ, դուք արագ կհաղթահարեք, նույնիսկ եթե դա ջանք պահանջի, և դուք նաև արժեքավոր փորձ կստանաք, որը շատ շուտով օգտակար կլինի: Որոշ Այծեղջյուրներ նաև շատ օգտակար կապեր կհաստատեն, կգտնեն նոր դաշնակիցներ և կկարողանան անմիջապես ցույց տալ նրանց, թե ինչից են պատրաստված:
Այս օրը բարենպաստ է ֆինանսապես: Սա հիանալի ժամանակ է Նոր տարվա նվերներ ընտրելու կամ սիրելիների հետ կիսվելու համար իրեր գնելու համար: Դուք չեք վատնի գումար, ինչպես նաև չեք կայացնի շտապ որոշումներ, երբ խոսքը մեծ գումարների մասին է:
Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես են զարգանում ձեր հարաբերությունները սիրելիների հետ: Այսօր հատկապես կարևոր է փոխադարձ աջակցությունը: Հնարավոր է, որ որոշ ընկերներ և ընտանիքի անդամներ ձեր խորհրդի կարիքն ունենան: Փորձեք ուշադիր լսել նման մարդկանց և հասկանալ իրավիճակը:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Սա այն օրերից մեկն է, երբ կարող եք հասնել ձեր ուզածին, բայց դա միանգամից չի լինի: Անկախ նրանից, թե որքան կշտապեցնեք ինքներդ ձեզ կամ ուրիշներին, ամեն ինչ բավականին դանդաղ կզարգանա: Լավագույն բանը, որ կարող եք անել, փիլիսոփայական մոտեցում ցուցաբերելն է և փորձել հանգիստ շարժվել ձեր ընտրած ուղղությամբ։
Այսօր ձեզ կօգնեն նաև այն մարդիկ, ովքեր նախկինում աջակցել են ձեզ: Այնուամենայնիվ, կարևոր է անհապաղ դիմել նրանց: Այսպիսով, մի հապաղեք, երբ դժվարությունների հանդիպեք: Որքան շուտ դրանք կիսեք ձեր կողմնակիցների հետ, այնքան արագ կհաղթահարեք դրանք: Որոշ Ջրհոսներ կստանան հատկապես օգտակար խորհուրդներ, որոնց կարող են հետևել՝ սխալներից խուսափելու և գործողությունների ճիշտ ընթացքը ընտրելու համար։
Զգույշ եղեք փողի հետ, հատկապես օրվա առաջին կեսին: Այս ընթացքում հնարավոր են անհաջող գնումներ և դժբախտ կորուստներ: Հնարավոր են նաև մանր անհամաձայնություններ սիրելիների հետ, բայց հումորի զգացումը կօգնի հարթել իրավիճակը և բարձրացնել բոլորի տրամադրությունը: Երեկոն կատարյալ է ռոմանտիկ հանդիպման համար:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Դուք շատ բան կունենաք ուրիշներին տալու։ Շատ Ձկներ իրենց անձնական ծրագրերը կդնեն երկրորդ պլան, քանի որ շրջապատված կլինեն աջակցության կարիք ունեցողներով։ Դուք նաև ստիպված կլինեք ուղղել ուրիշների սխալները։ Դժվար թե վայելեք սա, բայց ձեր ջանքերի արդյունքները գոհացուցիչ կլինեն։ Ավելին, ուրիշների գործերը հասկանալով՝ դուք, հավանաբար, ինչ-որ բան կսովորեք և կգտնեք ձեզ անհանգստացնող հարցերի պատասխանները։
Հնարավոր են աննշան ֆինանսական դժվարություններ և վճարումների ուշացումներ, որոնք դուք սպասում էիք։ Հետևաբար, մի շտապեք ծախսերի հետ կապված. պատրաստ եղեք հետաձգել ցանկացած ավելորդ գնում։
Անձնական հարաբերություններում կգերակշռեն դրական միտումները։ Սիրահարված Ձկների գաղտնի ցանկությունները կարող են իրականանալ։ Որոշ Ձկներ կլսեն խոստովանություններ, որոնց երկար էին սպասում։ Հնարավոր են նաև հաճելի ծանոթություններ, որոնցից մեկը կարող է լինել սիրային հարաբերությունների սկիզբ։ Մի՛ վարանեք նախաձեռնություն ցուցաբերել. այսօր այն տեղին կլինի։
