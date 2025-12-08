Տիկին նախարարն ու Երևանի քաղաքապետը տեղյակ չեն, որ Երևանում այդպիսի անվամբ հուշարձան գոյություն չունի

Հայոց Ցեղասպանության ինստիտուտ-թանգարանի նախկին տնօրեն, պատմական գիտությունների թեկնածու Հայկ Դեմոյանը գրում է․
ԿԳՄՍ-ն Երևանում նոր հուշարձան է հայտնաբերել
Դեկտեմբերի 5-ին ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքէջում հաղորդագրություն է տեղադրվել «Կասկադ» համալիրի վերակառուցման վերաբերյալ, որի առաջին պարբերությունում նշված է.
«Թամանյան փողոց 10/1 հասցեի հողամասում՝ համալիրի Ա1 գոտում նախատեսվող «Կասկադ մշակութային հանգույց» ծրագրի էսքիզային առաջարկով նախատեսվում է «Կասկադ» համալիրի անավարտ հատվածի կառուցում՝ ապահովելով մշակութային կոթողի ամբողջական, ավարտուն տեսքը և համալիրի կապը Հաղթանակի 50-ամյակի հուշարձանի հետ»:
Տիկին նախարարն ու Երևանի քաղաքապետը տեղյակ չեն, որ Երևանում «Հաղթանակի 50-ամյակի հուշարձան», որպես այդպիսին, գոյություն չունի: Կասկադի վերին հատվածում գտնվող կոթողը կառուցվել է 1970 թվականին` Հայաստանի խորհրդային կարգեր հաստատելու 50-ամյակի կապակցությամբ:
Ի դեպ, Կասկադը նույնպես, հանրապետական նշանակության հուշարձանի կարգավիճակ ունի, այնպես ինչպես վանդալիստական գործողությունների թիրախ դարձած Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը:
Բաց մի թողեք
Իշխանական «պատարագների» ժամանակ զեղչվում է Վեհափառի անունը, իսկ պետական «Արմենպրեսը» զեղչում է Ռուբեն Վարդանյանի անունը
Ինչ գրել են դասագրքում, ցավոք, կատարվում է
Բաքուն և Թեհրանը փրկում են հարաբերությունները, Արաղչին հյուրընկալվել է Ադրբեջանում