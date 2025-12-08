08/12/2025

Տիկին նախարարն ու Երևանի քաղաքապետը տեղյակ չեն, որ Երևանում այդպիսի անվամբ հուշարձան գոյություն չունի

infomitk@gmail.com 08/12/2025 1 min read

Հայոց Ցեղասպանության ինստիտուտ-թանգարանի նախկին տնօրեն, պատմական գիտությունների թեկնածու Հայկ Դեմոյանը գրում է․

ԿԳՄՍ-ն Երևանում նոր հուշարձան է հայտնաբերել

Դեկտեմբերի 5-ին ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքէջում հաղորդագրություն է տեղադրվել «Կասկադ» համալիրի վերակառուցման վերաբերյալ, որի առաջին պարբերությունում նշված է.

«Թամանյան փողոց 10/1 հասցեի հողամասում՝ համալիրի Ա1 գոտում նախատեսվող «Կասկադ մշակութային հանգույց» ծրագրի էսքիզային առաջարկով նախատեսվում է «Կասկադ» համալիրի անավարտ հատվածի կառուցում՝ ապահովելով մշակութային կոթողի ամբողջական, ավարտուն տեսքը և համալիրի կապը Հաղթանակի 50-ամյակի հուշարձանի հետ»:

Տիկին նախարարն ու Երևանի քաղաքապետը տեղյակ չեն, որ Երևանում «Հաղթանակի 50-ամյակի հուշարձան», որպես այդպիսին, գոյություն չունի: Կասկադի վերին հատվածում գտնվող կոթողը կառուցվել է 1970 թվականին` Հայաստանի խորհրդային կարգեր հաստատելու 50-ամյակի կապակցությամբ:

Ի դեպ, Կասկադը նույնպես, հանրապետական նշանակության հուշարձանի կարգավիճակ ունի, այնպես ինչպես վանդալիստական գործողությունների թիրախ դարձած Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանական «պատարագների» ժամանակ զեղչվում է Վեհափառի անունը, իսկ պետական «Արմենպրեսը» զեղչում է Ռուբեն Վարդանյանի անունը

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ գրել են դասագրքում, ցավոք, կատարվում է

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքուն և Թեհրանը փրկում են հարաբերությունները, Արաղչին հյուրընկալվել է Ադրբեջանում

08/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախարարը բացահայտորեն ստում է։ Ստելը  հենց այն պարտադիր պայմանն է, որով դու  կարող ես համալրել իշխանության շարքերը

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տիկին նախարարն ու Երևանի քաղաքապետը տեղյակ չեն, որ Երևանում այդպիսի անվամբ հուշարձան գոյություն չունի

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեկտեմբերի 9-ի աստղագուշակ․ Ամենը կարելի է հասկանալ քիչ-քիչ, և որքան շուտ սկսեք դա անել, այնքան լավ

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինային օգնելու համար ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործման ճգնաժամ․ «The Economist»

08/12/2025 infomitk@gmail.com