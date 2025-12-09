09/12/2025

Ադրբեջանի նախագահի ուղիղ հրահանգով` ՀՀ-ի դեմ մշակվում են անթաքույց զավթողական ծրագրեր

infomitk@gmail.com 09/12/2025 1 min read

Այն ընթացքում, երբ Ադրբեջանի նախագահի ուղիղ հրահանգով, ամենօրյա մակարդակով ՀՀ-ի դեմ մշակվում են անթաքույց զավթողական ծրագրեր, Ադրբեջանը շարունակում է միջամտել ՀՀ ներքին գործերին ու արտաքին հարաբերություններին:

Այս մասին գրել է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը. «Մեկ Անկախության հռչակագիր են պահանջում փոխել, մեկ ՀՀ-Եմ գործընկերությունը իրենց սրտով չի։ Բայց դե ՀՀ իշխանությունները շատ խառն են՝ շատ «լուրջ» սխոլաստիկ դեբատների մեջ են, նման բաներով հո չե՞ն զբաղվելու»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Անգամ «Կրթվելը նորաձեւ է» շարժումը կիսատ թողեց

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախարարը բացահայտորեն ստում է։ Ստելը  հենց այն պարտադիր պայմանն է, որով դու  կարող ես համալրել իշխանության շարքերը

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի օր էլ Սուպեր Սաքո կարող է հնչել եկեղեցում, անմեղսունակներ

08/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 10-ի աստղագուշակ․ Ուշադիր հետևեք, թե ինչ է կատարվում

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քննչականը բիրտ ճնշման է ենթարկում Արշակ սրբազանի հարազատներին․ AntiCor

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միքայել, Բագրատ և Արշակ սրբազանների նամակը ԱԱԾ մեկուսարանից

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանն այս ամիս կազատվի կալանքից ու քաղաքական հայտարարություն կանի

09/12/2025 infomitk@gmail.com