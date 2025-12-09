Ադրբեջանի նախագահի ուղիղ հրահանգով` ՀՀ-ի դեմ մշակվում են անթաքույց զավթողական ծրագրեր

Այն ընթացքում, երբ Ադրբեջանի նախագահի ուղիղ հրահանգով, ամենօրյա մակարդակով ՀՀ-ի դեմ մշակվում են անթաքույց զավթողական ծրագրեր, Ադրբեջանը շարունակում է միջամտել ՀՀ ներքին գործերին ու արտաքին հարաբերություններին:
Այս մասին գրել է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը. «Մեկ Անկախության հռչակագիր են պահանջում փոխել, մեկ ՀՀ-Եմ գործընկերությունը իրենց սրտով չի։ Բայց դե ՀՀ իշխանությունները շատ խառն են՝ շատ «լուրջ» սխոլաստիկ դեբատների մեջ են, նման բաներով հո չե՞ն զբաղվելու»:
Բաց մի թողեք
Անգամ «Կրթվելը նորաձեւ է» շարժումը կիսատ թողեց
Նախարարը բացահայտորեն ստում է։ Ստելը հենց այն պարտադիր պայմանն է, որով դու կարող ես համալրել իշխանության շարքերը
Մի օր էլ Սուպեր Սաքո կարող է հնչել եկեղեցում, անմեղսունակներ