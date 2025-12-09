09/12/2025

ՀՀ իշխանության ներկայացուցիչները կրկին փորձում են խեղաթյուրել իմ խոսքը. Ռոբերտ Ամստերդամ

ՀՀ իշխանության ներկայացուցիչները կրկին փորձում են խեղաթյուրել իմ խոսքը, թե իբր ԵՄ-ին դիմում եմ «ՀՀ բարեփոխումներին հատկացվող» աջակցությունը դադարեցնելու համար։

Փողը ոչ թե ժողովրդի, այլ ձեր կուսակցության համար է։

Չափազանց մեծ գին ունի անմեղ հոգևորականներին բանտարկելը և Քրիստոսի զավակների վրա հարձակվելը։

Ռոբերտ Ամստերդամ

Վարդանյան եղբայրների կրկեսը հրավիրում է … Լուսանկարներ

Մանրամասներ Արմավիրի պայթյունից

Ողբերգական դեպք՝ Երևանում, չի հաջողվել փրկել «պոլիտրավմա» ախտորոշմամբ տեղափոխված 20-ամյա երիտասարդի կյանքը

Երևանում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռքառնել․ Փորձագետների արջագանքը օդի ծայրաստիճան աղտոտվածությանը

Վանդալիզմի է ենթարկվել Մարտակերտի Երից Մանկանց վանքը․ Լուսանկար

