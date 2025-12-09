Մալխաս Ամոյանը՝ հունահռոմեական ոճի լավագույն ըմբիշների ցանկում

Ըմբշամարտի Միջազգային ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունն ընտրում է տարվա լավագույն հունահռոմեական ոճի ըմբիշին։
Հավակնորդների ցանկում է ներառվել նաև Փարիզի Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, աշխարհի կրկնակի և Եվրոպայի քառակի չեմպիոն, 77 կգ քաշային Մալխաս Ամոյանը։
2025 թվականին Ամոյանը դարձել է աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, ինչպես նաև ոսկե մեդալ նվաճել Լեհաստանում կայացած միջազգային մրցաշարում։
Բացի Ամոյանից, ք իրանցի մարզիկներ։Մոհամադհադի Սարավին, Սայեդ Էսմայիլին, Ղոլամռեզա Ֆարոխին (երեքն էլ՝ Իրան) և Այտժան Խալմախանովը (Ուզբեկստան)։
