Դեկտեմբերի 11-ի աստղագուշակ․ Ժամանակն է խոսել կարևոր բաների մասին, նույնիսկ եթե դրանք միշտ չէ, որ հետաքրքիր են

Ժամանակն է խոսել կարևոր բաների մասին, նույնիսկ եթե դրանք միշտ չէ, որ հետաքրքիր են։ Օրինակ՝ աշխատանքի մասին։ Օրը հիանալի է աշխատանքային հանդիպումների, մասնագիտական ծրագրերի քննարկման, ինչպես նաև պոտենցիալ գործընկերների ու գործատուների հետ հանդիպումների համար։
Նույնիսկ մարդիկ, ովքեր սովորաբար հարցերին թեթև են վերաբերվում, այսօր լուրջ տրամադրության մեջ կլինեն, և դուք կկարողանաք համաձայնությունների հասնել նրանց հետ համատեղ գործողությունների վերաբերյալ։ Կրկնակի խրախուսելի է, որ նրանք, ովքեր պարտավորություններ են ստանձնում, կձգտեն կատարել դրանք։ Այսպիսով, եթե փնտրում եք գործընկերներ, մի վատնեք ժամանակը. կա հնարավորություն ապահովելու հուսալի մարդկանց աջակցությունը։
Մյուս դեպքում օրը նույնպես լավ է, չնայած անձնական հարաբերություններում դրական միտումների ազդեցությունը պակաս նկատելի է։ Հնարավոր են զույգերի միջև աննշան անհամաձայնություններ։ Դժվար կլինի նրանց համար, ովքեր վերջերս շատ ժամանակ չեն կարողացել միասին անցկացնել. նման զույգերը կարող են կուտակել դժգոհություններ կամ բողոքներ, որոնք պարզապես հնարավորություն չեն ունեցել քննարկելու։ Բայց այսօր դուք կարող եք խոսել ամեն ինչի մասին և վերականգնել փոխըմբռնումը։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Կհայտնվեն մի քանի գաղափարներ, որոնք կարող եք գրեթե անմիջապես սկսել իրականացնել: Քիչ հավանական է, որ ձեզ որևէ մեկի օգնությունը պետք գա, բայց եթե ընկերներն առաջարկեն այն, մի մերժեք: Համատեղ աշխատանքը կօգնի ձեզ ավելի արագ հաջողության հասնել և կօգնի հարաբերություններ կառուցել այն մարդկանց հետ, ովքեր նախկինում ձեզ չէին հասկանում կամ լիովին չէին աջակցում: Մասնագիտական միջոցառումներին, սեմինարներին կամ կոնֆերանսներին մասնակցողները այսօր կկարողանան օգտակար կապեր հաստատել: Եթե պլանավորել եք հրապարակային ելույթ, մանրակրկիտ պատրաստվեք, բայց տեղ թողեք իմպրովիզացիայի համար: Հնարավոր է, որ վերջին րոպեին հայտնվեն մտքեր, որոնք կցանկանայիք կիսվել կամ հատկապես համոզիչ փաստարկներ:
Այս օրը հիանալի է կապվելու նրանց հետ, ովքեր միշտ ձեր կողքին են եղել և աջակցել են ձեզ դժվարին հանգամանքներում: Հավանական են նաև անսովոր հանդիպումներ, օրինակ՝ այն մարդկանց հետ, որոնց մասին շատ եք լսել: Դուք կարող եք անմիջապես զգալ փոխադարձ ձգողություն և դառնալ ընկերներ: Հնարավոր են նաև ռոմանտիկ հարաբերություններ:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Սկսեք օրը ավելի պարզ բանով և աստիճանաբար, առանց շտապելու, անցեք ավելի լուրջ և պատասխանատու գործերի: Առավոտյան շատ Ցուլեր հակված կլինեն թեթևամտության, ինչը կխանգարի շրջապատի մարդկանց: Նույնիսկ վաղեմի դաշնակիցները կարող են կասկածել, թե արդյոք կարող են հույսը դնել ձեզ վրա, քանի որ ձեր մոտեցումը նրանց շատ տարօրինակ կթվա: Մի փոքր անց նրանք կհամոզվեն. ամեն ինչ լավ է, դուք մտադրություն չունեք անտեսել ձեր պարտականությունները, խախտել կանոնները կամ հիասթափեցնել ձեր զուգընկերներին: Մյուսների հետ լեզու գտնելը անմիջապես ավելի հեշտ կդառնա. նրանք հեշտությամբ կաջակցեն ձեր որոշ առաջարկների, և նույնիսկ կարող են իրենք էլ հետաքրքիր գաղափարով կիսվել:
Երեկոյի մոտենալուն պես դրական միտումների ազդեցությունը միայն կուժեղանա: Շատ Ցուլեր ավելի լավ տրամադրության մեջ կլինեն, և այս նշանի ներկայացուցիչները կփորձեն ուրախացնել և դուր գալ նրանց, ովքեր իրենց համար թանկ են: Հնարավորություն կլինի օգնել այն մարդկանց, ովքեր ժամանակին ձեզ կարևոր ծառայություններ են մատուցել:
Նշանի երիտասարդ ներկայացուցիչների անձնական կյանքում հավանական են նկատելի փոփոխություններ դեպի լավը։ Բայց նրանք, ովքեր ավելի մեծ են, դժվար թե բողոքելու պատճառ ունենան:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Առավոտյան շատ դժվար կլինի չվիճել ինչ-որ մեկի հետ, բայց ամեն դեպքում փորձեք։ Եվ եթե չեք կարողանում դիմադրել, համոզվեք, որ ունեք համոզիչ փաստարկներ և կարող եք ամեն ինչ քննարկել հանգիստ և կառուցողական՝ առանց անձնական հարձակումների դիմելու։ Դժվար կլինի Երկվորյակների համար, ովքեր շփվելու են շատ տարբեր մարդկանց հետ։ Մեծ հավանականություն կա, որ ինչ-որ մեկը կփորձի նրանց գրգռել կամ նեղացնել։ Փորձեք լուրջ որոշումներ չկայացնել ուրիշների ազդեցության տակ և, ընդհանուր առմամբ, ավելի շատ հույսը դրեք ձեր սեփական առողջ բանականության վրա, քան ուրիշների համառ խորհուրդների և առաջարկությունների վրա։
Օրվա կեսն ավելի հանգիստ կլինի հասուն Երկվորյակների համար։ Այնուամենայնիվ, երիտասարդ Երկվորյակները այս պահին կարող են կտրուկ արձագանքել ցանկացած աննշան հարցի՝ վիրավորվելով աննշան հարցերից։ Նրանք պետք է ընտրողաբար վերաբերվեն իրենց փոխազդեցություններին և հեռու մնան նրանցից, ովքեր փչացնում են իրենց տրամադրությունը։
Իսկ երեկոյան դրական միտումների ազդեցությունը կուժեղանա, և կծագեն ուրախության պատճառներ։ Սիրահարներին սպասվում են հաճելի անակնկալներ. ռոմանտիկ հանդիպումը խոստանում է շատ հաջող լինել։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրը շատ իրադարձություններով և մարտահրավերներով լի կլինի։ Այնուամենայնիվ, հատուկ վշտանալու պատճառ չկա. սրանք միայն հաղթահարելի դժվարություններ են։ Ձեր կողքին կլինեն նաև մարդիկ, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում կօգնեն ձեզ։ Հիմնականը ձեր դաշնակիցներին մանրամասն բացատրելն է, թե ինչ եք ուզում նրանցից։ Սա կօգնի խուսափել ջանքերի վատնումից և հիասթափությունից։
Դուք պետք է հատկապես ուշադիր լինեք մանրուքների նկատմամբ, ուշադրություն դարձնեք նույնիսկ մանրուքներին, որոնք աննշան են թվում: Փորձեք նաև նկատել անսովոր ամեն ինչ. նման իրադարձությունները կարող են ճակատագրի ակնարկ լինել, ինչպես նաև զարմանալի համընկնումները, որոնց հավանականությունը հատկապես բարձր է այսօր։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Սկսեք ձեր օրը կարևոր գործերով: Առավոտները իդեալական են բարդ խնդիրներ լուծելու և լուրջ հարցերի պատասխաններ գտնելու համար: Այս ժամանակը նաև ձեզ ավելի մեծ հնարավորություն կտա հաջողությամբ ավարտելու բանակցությունները, որոնք ձգձգվել են առանց ձեր մեղքի: Վերջերս ֆինանսական դժվարություններ ունեցող Առյուծները հնարավորություն կունենան վերջ դնել դրանց: Սա որոշակի ջանքեր կպահանջի, բայց նրանք չեն հանձնվի, մինչև չհասնեն իրենց նպատակին։
Հետագայում, հավանաբար, ձեզ դադար կպահանջվի: Օգտվեք հնարավորությունից՝ կարճատև դադար վերցնելու ձեր անհանգստություններից, գուցե զբոսանքի գնալով: Հնարավոր է, որ ձեր հին ծանոթը ցանկանա միանալ ձեզ, և դուք կարող եք քննարկել ընդհանուր ծրագրեր և համաձայնության գալ համատեղ գործողությունների շուրջ: Սա նաև լավ ժամանակ է ընկերների կամ սիրելիի հետ զրուցելու համար. նրանք, անշուշտ, լավ նորություններ կունենան ձեզ համար։
Երեկոյան կարող է հաղթահարել հույզերը դժվար լինել: Սա հատկապես վերաբերում է երիտասարդ Առյուծներին. նրանք չեն կարողանա անմիջապես վերականգնել իրենց ինքնատիրապետումը: Ավելի մեխ Առյուծներն ավելի արագ կվերականգնվեն:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Առավոտյան պլանավորեք ինչ-որ կարևոր և օգտակար բան, օրինակ՝ սխրանքը: Սա այն ժամանակն է, երբ գրեթե ամեն ինչ լավ կընթանա ձեզ համար, և աստղերը խոստանում են գրեթե անսահմանափակ աջակցություն: Ստեղծագործ Կույսերը ամենաշատը կշահեն այս աջակցությունից. նրանք բառացիորեն կզգան, թե ինչպես գործել իրենց նպատակներին հասնելու համար: Մի փոքր ավելի դժվար կլինի նրանց համար, ովքեր նախընտրում են միշտ ունենալ հստակ ծրագիր, գործել հետևողականորեն և ապավինել տրամաբանությանը: Բայց նույնիսկ այս Կույսերը կգտնեն իրենց նպատակին հասնելու ճանապարհը, պարզապես դա տեղի կունենա մի փոքր ավելի ուշ:
Օրվա առաջին կեսը կլինի հաջողակ, իրադարձություններով լի և, ցավոք, բավականին հոգնեցուցիչ: Զարմանալի չէ, որ հետագայում դուք հանգստի խիստ կարիք կզգաք: Մտածեք մնացած գործերը ինչ-որ մեկի հետ կիսելու կամ ընկերներից կամ ծանոթներից օգնություն խնդրելու մասին:
Երեկոն հիանալի ժամանակ է հանգիստ գործունեության համար, որը չի պահանջում ջանքեր, բայց տալիս է ոգեշնչում և դրական հույզեր: Եթե այն անցկացնեք մարդկանց հետ, ովքեր կիսում են ձեր հետաքրքրություններն ու տեսակետները, դուք ձեզ զգալիորեն ավելի լավ կզգաք:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Բարենպաստ հանգամանքների համադրությունը թույլ կտա ձեզ օրվա սկզբում արագ լուծել մի քանի բարդ խնդիրներ: Դուք ժամանակ չեք վատնի, ուստի կկարողանաք առաջ անցնել ձեր մրցակիցներից: Մարդիկ, ովքեր նախկինում քննադատել են ձեզ դանդաղկոտության համար, կհասկանան իրենց սխալը: Նրանք նույնիսկ կարող են առաջարկել համագործակցել որոշ նախագծերի շուրջ: Մի շտապեք պատասխան տալ: Լսեք ինքներդ ձեզ. ձեր ինտուիցիան կասի ձեզ, թե արդյոք արժե վերադառնալ:
Օրվա առաջին կեսը նաև հարմար է այն փոքր գործերի համար, որոնք երկար ժամանակ հետաձգել եք: Սա շատ ժամանակ չի պահանջի, և դուք ստիպված չեք լինի ամեն ինչ անել ինքներդ. կլինեն բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր պատրաստ կլինեն օգնել:
Կեսօրին ձեր տրամադրությունը կարող է վատթարանալ: Որոշ Կշեռքներ դժվարություններ կունենան սիրելիների հետ լեզու գտնելու հարցում, և կարող են բռնկվել երկարատև անհամաձայնություններ: Ավելի լավ է խուսափել թեժ վեճերից, փորձել ամեն ինչ հանգիստ քննարկել։ Եթե դա չի աշխատում, փորձեք մի փոքր սպասել և վերադառնալ այն հարցին, երբ ձեր հուզական վիճակն ավելի հավասարակշռված լինի:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրը հաճելի անակնկալներով կուրախացնի նրանց, ում մոտ վերջին շրջանում ամեն ինչ հարթ չի եղել։ Կարիճները, ովքեր հաճախ են բախվում խնդիրների, կհասկանան, թե ինչպես կարելի է դրանք լուծել և կսկսեն քիչ-քիչ հաղթահարել դժվարությունները: Նույնիսկ ամենահամեստ հաջողությունները կոգեշնչեն, բայց դրանցով բավարարվելը պարտադիր չէ, քանի որ կարևոր հաղթանակներ տանելու հնարավորություն կա: Հնարավոր է, որ աջակցություն առաջարկեն այն մարդիկ, ում հետ դուք առաջին անգամ հանդիպել եք բոլորովին վերջերս։ Համատեղ աշխատանքը կօգնի ձեզ մտերմանալ, ավելի լավ ճանաչել միմյանց, տոգորվել փոխադարձ համակրանքով։ Հնարավոր է, որ սա գեղեցիկ ռոմանտիկ պատմության սկիզբ դառնա:
Եթե առաջին կեսը հարմար է որոշ նոր գործերի և վերջերս ծագած գաղափարների իրականացման համար, ապա հետագայում կարող եք վերադառնալ այն ամենին, ինչը երկար ժամանակ հետաձգել եք: Այստեղ պետք չէ վախենալ հնարքից։ Ընդհակառակը, որոշ առաջադրանքների հետ գործ ունենալը շատ ավելի հեշտ կլինի, քան սպասում էիք: Ավագ տարիքի Կարիճներին կօգնի սեփական փորձը, իսկ նշանի երիտասարդ ներկայացուցիչներին օգտակար կլինի լսել հարազատների և վաղեմի ծանոթների խորհուրդները:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրը հանգիստ կսկսվի, և դրա առաջին կեսին կկարողանաք ավարտին հասցնել այն, ինչ սկսել եք ավելի վաղ, ամփոփել արդյունքները և առանց շտապելու որոշել, թե ինչ անել հետո: Այս պահին հազիվ թե ինչ-որ մեկը ձեզ շեղի, և դա շատ օգտակար կլինի. դուք կլսեք ներքին ձայնին և կկազմեք գործողությունների ձեր սեփական ծրագիրը: Այս ժամանակը հարմար է ուսումնասիրության, տեղեկատվության հավաքման և վերլուծության, ցանկացած վերլուծական աշխատանքի համար: Չի բացառվում, որ ինչ-որ հետաքրքիր գաղափարներ ի հայտ գան, որոնց կենսունակությունը կհաջողվի ստուգել շատ շուտով։ Միայն շփման համար սա ամենաբարենպաստ ժամանակը չէ, քանի որ ուրիշների հետ լեզու գտնելը սովորականից մի փոքր ավելի դժվար կլինի:
Իսկ ահա օրվա երկրորդ կեսը լի կլինի անակնկալներով, և դրանք միշտ չէ, որ հաճելի կլինեն։ Չի բացառվում, որ ինչ-որ անսպասելի իրադարձություններ ձեզ ստիպեն հետաձգել նշանակված հանդիպումները կամ պլանավորված ժամանցային ուղևորությունները, որպեսզի կենտրոնանաք ծագած խնդիրների լուծման վրա: Որոշ Աղեղնավորներ պետք է կենտրոնանան նախկինում թույլ տված սխալների լուծման վրա։ Բայց ուրախության առիթներ, անշուշտ, կգտնվեն: Դրանցից մեկը կլինի ռոմանտիկ ժամադրությունը, որը կանցնի նույնիսկ ավելի լավ, քան դուք սպասում էիք:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Վերջին շրջանում կուտակված խնդիրների հետ գործ ունենալու հնարավորությունը կհայտնվի օրվա սկզբին: Նախ, այս պահին դուք հատկապես եռանդուն և ստեղծագործ կլինեք: Երկրորդ՝ կողքին կլինեն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են օգնել և խորհուրդներով, և գործով։ Երրորդ, հանգամանքները, ընդհանուր առմամբ, բարենպաստ կլինեն, և Դուք կօգտվեք դրանից:
Հավանական են փոփոխություններ դեպի լավը բիզնես ոլորտում։ Այծեղջյուրները, ովքեր զբաղված են աշխատանք փնտրելով, շատ գայթակղիչ առաջարկներ կստանան։ Այս ժամանակը հարմար է պոտենցիալ գործընկերների հետ բանակցությունների, նոր հաճախորդների որոնման, բիզնես պլանների քննարկման համար: Չնախատեսված դրամական մուտքեր կարող են ակնկալել նրանք, ովքեր աշխատում են սպասարկման ոլորտում: Իսկ անսպասելի նվերները չեն բացառվում։
Օրվա երկրորդ կեսը մի փոքր ավելի բարդ կանցնի։ Նույնիսկ ամենահանգիստ Այծեղջյուրներն այս պահին սովորականից ավելի խոցելի և զգայուն կլինեն։ Մտերիմների ցանկացած մեկնաբանություն նրանց կարող է վիրավորական կամ տհաճ թվալ, դրա պատճառով շփման մեջ հավանական են լարված պահեր։ Հատկապես շատ տարաձայնություններ կառաջանան ֆինանսական հարցերի պատճառով:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Ձեզ ամենահեշտ օրը չի սպասվում, սակայն մի հուսահատվեք։ Ամեն ինչ կարելի է հաղթահարել, եթե հետևողականորեն գործեք, առանց շտապելու շարժվել դեպի նպատակը և չնահանջել, եթե ճանապարհին խոչընդոտներ առաջանան: Դժվար կլինի այն Ջրհոսների համար, ովքեր հուսալի դաշնակիցներ չունեն։ Նշանի նման ներկայացուցիչները պետք է հույսը դնեն հիմնականում սեփական ուժերի վրա, նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը օգնություն առաջարկի։ Մի շտապեք կարևոր պլաններով կիսվել նրանց հետ, ում լավ չեք ճանաչում, և առավել ևս՝ նման մարդկանց մի վստահեք ֆինանսական հարցերի լուծումը: Բայց եթե մոտակայքում կան մարդիկ, ում վրա կարելի է հույս դնել, դժվար շրջանը երկար չի տևի։ Եվ, ընդհանուր առմամբ, դուք ձեզ շատ ավելի վստահ կզգաք՝ իմանալով, որ ձեզ աջակցում են:
Շատ բան կախված կլինի ձեր տրամադրությունից։ Փորձեք կենտրոնանալ հաճելի իրադարձությունների կամ լավ նորությունների վրա, որոնք կբերի այդ օրը, գտեք ուրախության առիթներ: Որքան մոտենում է երեկոն, այնքան ավելի հետաքրքիր հնարավորություններ կհայտնվեն։ Օրվա երկրորդ կեսին օգտակար բան սովորելու հնարավորություն կլինի, և այն նույնպես կարևոր է բաց չթողնել:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Ինչ էլ որ ծրագրեք այդ օրվա համար, հիշեք, որ պետք է զգույշ գործել։ Օրն ինքնին վատ չէ, բայց եթե շտապեք, ռիսկի դիմեք կամ պարզապես նախապես չմտածեք ձեր արարքների հնարավոր հետևանքների մասին, ապա կարող եք բարդ իրավիճակում հայտնվել:
Օրվա սկզբին հազիվ թե ինչ-որ մեկը կարողանա օգնել ձեզ նույնիսկ խորհրդով։ Նախ, ամեն ինչ շատ երկիմաստ կստացվի, երկրորդ՝ ձեր դաշնակիցներից ամենահուսալին չափազանց զբաղված կլինի սեփական գործերով։ Բայց դա այնքան էլ վատ չէ: Եթե իրականում ուշադիր լսեք ձեր ինտուիցիային, ապա կհասկանաք, թե ինչ արժե ձեռնարկել: Իսկ ներքին ձայնի հուշումներին ուշադրություն դարձնելը շատ ավելի հեշտ է, երբ ոչ ոք չի շեղում ուշադրությունը։ Մի փոքր անց ձեր կողքին կլինի մի մարդ, ում հետ կարող եք խոսել ամեն ինչի մասին և աջակցություն ստանալ:
Հատուկ ուշադրություն կպահանջեն ֆինանսական գործերը։ Նույնիսկ եթե սովորաբար հակված եք ինչ-որ թեթևամտության այնտեղ, որտեղ խոսքը վերաբերում է փողին, այսօր արժե լուրջ տրամադրվածություն ցուցաբերել։ Փորձեք հետևել ծախսերին, պլանավորել բյուջեն, ամենայն հավանականությամբ, անմիջապես կզգաք, թե որքան օգտակար է դա:
