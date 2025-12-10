10/12/2025

«Մեր ձևով» ժողովրդական շարժումից որոշ մարդիկ վախեցած են դրանից, և դա հասկանալի է․ Մարիաննա Ղահրամանյան

infomitk@gmail.com 10/12/2025 1 min read

«Մեր ձևով» ժողովրդական շարժումը Հայաստանում ամենաարագ զարգացող շարժումն է, և որոշ մարդիկ վախեցած են դրանից, և դա հասկանալի է։

Մերձիշխանական Արարատ նյուզը հերթական ապատեղեկատվությունն է հրապարակել «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժման գործունեության վերաբերյալ, հետո միայն կապվել ինձ հետ։

Ինչպես փոխանցեցի լրագրողին, շարժումը դինամիկ աճ է գրանցում, մեր հրապարակած վերջին տվյալներով, շարժմանը միացած կամավորականների թիվը  հատել է 12 հազարը ու  այս միտումը շարունակվում է։

Տեսականորեն, այս ծավալի տեղեկատվության մշակման ընթացքում բացառված չէ տեխնիկական վրիպակը,  բայց ճանաչելով այս իշխանությունների և նրանց սպասարկող հարթակների գործելաոճը, ամենևին չեմ բացառում հատուկ բեմադրված սցենարը` իբրև թե  դժգոհ քաղաքացու մասնակցությամբ։

«Մեր ձևով» շարժման խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիայում Փաշինյանի դեմ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել

10/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Վարդանյանի «դատավարությանը» նոր միջնորդություն է ներկայացրել

10/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանն այս ամիս կազատվի կալանքից ու քաղաքական հայտարարություն կանի

09/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ճյուղն ձիթենու»-ից մինչև «Խնկի ծառեր»․ Այսօր Լևոն Խեչոյանը սիրված, սպասված և փնտրված անուն է ուկրաինական գրականությունում

10/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանը հերքում է Բաքվի պնդումները, թե ՀՀ-ԵՄ ռազմավարական գործընկերության օրակարգը հակասում է խաղաղ գործընթացին

10/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հեղափոխական» անվան տակ բռնապետական ռեժիմ է ձևավորվում Հայաստանում․ Ռոբերտ Ամստերդամ

10/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարող է արդյոք Փաշինյանը անել այն, ինչը Էրդողանն արել է Թուրքիայի համար․ Հարութ Սասունյան

10/12/2025 infomitk@gmail.com