Ռուբեն Վարդանյանի «դատավարությանը» նոր միջնորդություն է ներկայացրել

Բաքվում երեկ շարունակվել է Արցախի նախկին պետնախարար, գործարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի «դատավարությունը»:
Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները` «նիստի» ընթացքում լսվել են, այսպես կոչված, տուժողների ցուցմունքները:
Հրապարակվել են «փորձաքննությունների եզրակացությունները», «արձանագրություններ» և այլ «փաստաթղթեր», որոնք, ադրբեջանական կողմի պնդմամբ, «ապացուցողական արժեք» ունեն։
Այնուհետև, նախագահող դատավոր Զեյնալ Աղաևը հայտնել է, որ «տուժողների» հայտարարությունների հետաքննությունն այսքանով ավարտվել է։
Վարդանյանը միջնորդել է ծանոթանալ «քրեական գործի» որոշ նյութերի և դրանից հանել մի շարք «փաստաթղթեր»:
Աղաևը պատասխանել է` երբ որոշվի, թե կոնկրետ որ «փաստաթղթերին» է Վարդանյանը ցանկանում ծանոթանալ, նրա համար կստեղծվեն համապատասխան պայմաններ:
Հաջորդ «նիստը» նշանակված Է դեկտեմբերի 12–ին:
Հիշեցնենք` հունվարի 17-ից Ադրբեջանում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով «դատավարությունը»: Մեղադրյալների թվում են նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և այլք:
Նախկին պետնախարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է առանձին վարույթով:
