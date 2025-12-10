10/12/2025

Ռուբեն Վարդանյանի «դատավարությանը» նոր միջնորդություն է ներկայացրել

infomitk@gmail.com 10/12/2025 1 min read

Բաքվում երեկ շարունակվել է Արցախի նախկին պետնախարար, գործարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի «դատավարությունը»:

Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները` «նիստի» ընթացքում լսվել են, այսպես կոչված, տուժողների ցուցմունքները:

Հրապարակվել են «փորձաքննությունների եզրակացությունները», «արձանագրություններ» և այլ «փաստաթղթեր», որոնք, ադրբեջանական կողմի պնդմամբ, «ապացուցողական արժեք» ունեն։
Այնուհետև, նախագահող դատավոր Զեյնալ Աղաևը հայտնել է, որ «տուժողների» հայտարարությունների հետաքննությունն այսքանով ավարտվել է։

Վարդանյանը միջնորդել է ծանոթանալ «քրեական գործի» որոշ նյութերի և դրանից հանել մի շարք «փաստաթղթեր»:
Աղաևը պատասխանել է` երբ որոշվի, թե կոնկրետ որ «փաստաթղթերին» է Վարդանյանը ցանկանում ծանոթանալ, նրա համար կստեղծվեն համապատասխան պայմաններ:

Հաջորդ «նիստը» նշանակված Է դեկտեմբերի 12–ին:

Հիշեցնենք` հունվարի 17-ից Ադրբեջանում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով «դատավարությունը»: Մեղադրյալների թվում են նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և այլք:

Նախկին պետնախարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է առանձին վարույթով:

