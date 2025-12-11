11/12/2025

Հրազդան գետի ափին հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին

infomitk@gmail.com 11/12/2025 1 min read

Դեկտեմբերի 11-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում:

Ժամը 12:40-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 9-11 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ «Հրազդան» ստադիոնի հարևանությամբ գտնվող Հրազդանի կիրճի մոտ եղած փոքր կամրջի տակ դի կա:

Shamshyan.com-ի տեղեկություններով՝ ժամանել են Երևանի թիվ 1 հրշեջ-փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ:

Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն՝ արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել:

Ոստիկանությունն ու Քննչական բաժինը պարզում են մահացածի ինքնությունը, որը մոտ 55-60 տարեկան տղամարդ է:

