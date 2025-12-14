ԵՄ-ն վերջապես կոշտ խաղ է սկսում. Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն. «Մեր այժմ կայացվող որոշումները կձևավորեն Եվրոպայի ապագան»

Համարձակ քայլով ԵՄ-ն որոշել է անորոշ ժամանակով անշարժացնել Ռուսաստանի ինքնիշխան ակտիվները՝ դիմադրելով արտաքին ճնշմանը՝ միջոցները ազատելու համար, նախքան Մոսկվան կհամաձայնվի պատերազմական փոխհատուցումներ վճարել Ուկրաինային։
Նույն շաբաթ, երբ Դոնալդ Թրամփը եվրոպական երկրներին անվանեց «փտող», իսկ եվրոպական առաջնորդներին՝ «թույլ», նրանք վերադարձան բոլոր զենքերը ձեռքներին։
Համարձակ քայլով Եվրամիությունը հինգշաբթի օրը որոշեց պայմանագրերում արտակարգ դրության դրույթ կիրառել՝ անորոշ ժամանակով անշարժացնելու Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի ակտիվները, որոնց արժեքը կազմում է ահռելի 210 միլիարդ եվրո դաշինքի տարածքում։
Արդյունքում, ԵՄ-ն ամրապնդել է իր ամենաուժեղ լծակները, դիմակայել արտաքին միջամտությանը և մեկուսացրել է գումարը Կրեմլի ռազմական մեքենայից՝ միանգամից։
«Մենք Ռուսաստանին ուժեղ ազդանշան ենք ուղարկում, որ քանի դեռ շարունակվում է այս դաժան ագրեսիայի պատերազմը, Ռուսաստանի ծախսերը կշարունակեն աճել», – ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ «Սա հզոր ուղերձ է Ուկրաինային. մենք ուզում ենք համոզվել, որ մեր քաջարի հարևանը կդառնա ավելի ուժեղ մարտադաշտում և բանակցությունների սեղանի շուրջ»։
Ակտիվների մեծ մասը՝ 185 միլիարդ եվրոն, պահվում է Բրյուսելի կենտրոնական արժեթղթերի դեպոզիտարիայում՝ Euroclear-ում, իսկ մնացած 25 միլիարդ եվրոն բաշխված է հինգ անդամ պետությունների բանկերում։
Մինչ օրս միջոցները կաթվածահար են եղել ավանդական պատժամիջոցների ռեժիմի ներքո, որը պետք է երկարաձգվի յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ՝ անդամ պետությունների միաձայն քվեարկությամբ։
Չնայած Ռուսաստանի դեմ բոլոր պատժամիջոցների փաթեթները մինչ օրս երկարաձգվել են, գործընթացը դարձել է ավելի ու ավելի փխրուն։ Այս տարվա սկզբին Հունգարիան սպառնաց ոչ թե մեկ, այլ երկու անգամ վետո դնել երկարաձգման վրա՝ դեսպաններին ուղարկելով ժամանակի դեմ մրցավազքի՝ կանխելու համար 2022 թվականի փետրվարից ի վեր մանրակրկիտ կերպով կազմված սահմանափակումների լիակատար փլուզումը։
Փորձը ցավոտ էր և ծանր ճնշող բոլորի մտքում, երբ ամիսներ անց Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկեց ռուսական ակտիվները Ուկրաինային զրոյական տոկոսադրույքով փոխհատուցման վարկ տրամադրելու հավակնոտ գաղափար։
Աննախադեպ վարկի շուրջ բազմաթիվ հարցերի շարքում էր, թե ինչպես պաշտպանել 210 միլիարդ եվրոյի ֆոնդը անցանկալի վետոներից և պատահական արտանետումներից։ Գլխավոր մտահոգությունն այն էր, որ եթե գումարը մեկ գիշերվա ընթացքում ազատվեր, դա կարող էր Euroclear-ի համար իրացվելիության ճգնաժամ առաջացնել և ցնցել եվրոգոտին։
Հնարամիտ փոփոխություն
Սկզբում Հանձնաժողովը առաջարկեց ակտիվացնել պայմանագրերի 31.2 հոդվածը՝ պատժամիջոցների երկարաձգումը միաձայնությունից որակավորված մեծամասնության փոխելու համար: Հոդվածը հիմնված է «ռազմավարական շահերի և նպատակների» վրա, ուստի պաշտոնյաները կարծում էին, որ իրենք ունեն փաստարկ ներկայացնելու:
Այնուամենայնիվ, 31.2 հոդվածը, որը երբեմն հայտնի է որպես «անցողիկ կետ», գալիս է կաֆկեսյան ոճով. ցանկացած երկիր կարող է վկայակոչել «ազգային քաղաքականության կենսական և հայտարարված պատճառներ»՝ անցումը խափանելու համար: Այլ կերպ ասած, միաձայնությունը անհրաժեշտ է միաձայնությունը շրջանցելու համար:
Սեպտեմբերին առաջարկված փոփոխությունը աննկատելիորեն մերժվեց, և Հանձնաժողովը դիմեց մեկ այլ դրույթի՝ 122 հոդվածին, որը թույլ է տալիս անդամ պետություններին «համերաշխության ոգով» որոշումներ կայացնել «տնտեսական իրավիճակին համապատասխան» միջոցառումների վերաբերյալ:
122 հոդվածն ունի երկու հիմնական գործնական առավելություն. այն շրջանցում է Եվրոպական խորհրդարանը և պահանջում է միայն որակավորված մեծամասնություն, ինչը թույլ է տալիս դաշինքին ավելի արագ արձագանքել և կանխել անցանկալի վետոները: Մինչ այս պահը 122-րդ հոդվածն օգտագործվում էր տնտեսական արտակարգ իրավիճակների համատեքստում, մասնավորապես՝ COVID-19 համավարակի և 2022 թվականի էներգետիկ ճգնաժամի։
Մարտին Հանձնաժողովը ընդլայնեց տնտեսական արտակարգ իրավիճակի մեկնաբանությունը, երբ կիրառեց դրույթը՝ 150 միլիարդ եվրոյի վարկ վարկի դիմաց պաշտպանական ծրագիր ստեղծելու համար, պնդելով, որ ԵՄ-ն բախվել է «աննախադեպ անվտանգության սպառնալիքի»։ (Որոշումը առաջացրեց խորհրդարանի զայրույթը և, ի վերջո, հանգեցրեց դատական հայցի։)
Անցյալ ամիս Հանձնաժողովը հիմնվեց այս դատողության վրա՝ պնդելով, որ Ռուսաստանի պատերազմը նաև «լուրջ տնտեսական ազդեցություն» է առաջացրել, որը արտացոլվում է «մատակարարման խափանումներով, ավելի բարձր անորոշությամբ, ռիսկի պարգևավճարների աճով, ներդրումների և սպառողական ծախսերի անկմամբ», ինչպես նաև անթիվ հիբրիդային հարձակումներով՝ անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժման, դիվերսիայի և ապատեղեկատվության տեսքով։
Որոշ իրավաբանական փորձագետներ կասկածի տակ դրեցին այս փաստարկը, հաշվի առնելով, որ լայնածավալ ներխուժումը մոտենում է իր չորրորդ տարեդարձին։ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը, որը փոխհատուցման վարկի գլխավոր հակառակորդն է, նույնպես կասկածի տակ դրեց ԵՄ-ում արտակարգ իրավիճակի գոյությունը։
Սակայն Եվրոպայի ակնհայտ տնտեսական խնդիրները, զուգորդված 122-րդ հոդվածի անորոշ ձևակերպման և դրա սահմանափակ իրավագիտության հետ, հանձնաժողովին բավարար ազատություն տվեցին առաջ շարժվելու համար։
«Մենք վստահ ենք, որ պայմանագրի այս դրույթը գործարկելու համար տնտեսական վնասների արդարացումը բավարարվել է պահանջվողից վեր», – քննադատությանը ի պատասխան ասաց տնտեսության հարցերով եվրահանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը։
Աշխարհաքաղաքական շահարկումներ
Լայն աջակցությամբ ընդունված որոշումից հետո անդամ պետություններին խստիվ արգելվելու է Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկին վերադարձնել բռնագրավված որևէ ակտիվ։
210 միլիարդ եվրոն կազատվի միայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը դադարեցնի Ուկրաինայի դեմ ագրեսիվ պատերազմը, համաձայնի վճարել փոխհատուցումներ (որից Մոսկվան արդեն իսկ կտրականապես հրաժարվել է), և նրա գործողությունները այլևս չսպառնան եվրոպական տնտեսությանը որպես ամբողջություն։
Սուվերեն ֆոնդերը ազատելու համար անհրաժեշտ կլինի նոր որակյալ մեծամասնություն։
Գործնականում, պայմանավորվածությունը սահմանում է չափազանց բարձր չափանիշ, որը, հավանաբար, շուտով չի կատարվի, եթե երբևէ։ Բոլոր մտադրությունների և նպատակների համար ակտիվները կանջատվեն անժամկետ։
Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանը, որը հայտնի է վետոյի իրավունքի տեր, շտապեց դատապարտել 122-րդ հոդվածի կիրառումը՝ այն անվանելով «բրյուսելյան բռնապետություն» և խոստացավ, որ իր երկիրը կանի «ամեն ինչ, ինչ իր ուժերի սահմաններում է՝ օրինական կարգը վերականգնելու համար», առաջարկելով դատական հայց ներկայացնել։
Ի տարբերություն դրա, պաշտոնյաներն ու դիվանագետները տոնեցին լուրը։ Շատերի համար դա գայթակղիչ նախապատկեր էր այն մասին, թե ինչպիսին կարող է լինել ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը առանց միաձայնության բեռի, որը հաճախ խոչընդոտում է կոլեկտիվ գործողությունները և դաշինքը դարձնում հետ մնացող համաշխարհային ասպարեզում։
«Լավ է, որ մենք գտանք իրավական միջոց՝ դադարեցնելու վեցամսյա վեճը այն մասին, թե արդյոք կկարողանանք երկարաձգել ակտիվների տրամադրումը, թե ոչ», – ասաց մի բարձրաստիճան դիվանագետ, – «քանի որ ամեն անգամ մենք գտնվում ենք շանտաժի ենթարկվելու դիրքում՝ կախված Բուդապեշտում ինչ-որ մեկի քմահաճույքից։ Հիմա մենք ունենք ակտիվները անշարժացնելու հուսալի միջոց»։
Շրջանցիկ լուծումը թույլ է տալիս ԵՄ-ին դիմադրել ինքնիշխան ակտիվները վաղաժամկետ ազատելու ցանկացած փորձի, ինչպես ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը առաջարկել էին անել իրենց 28 կետանոց խաղաղության ծրագրում, որը հրապարակվել էր արտահոսած ծրագրում։
Այդ ծրագրում ներառված էր վիճելի գաղափար՝ ակտիվները բաժանել երկու առանձին ներդրումային գործիքների՝ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի առևտրային օգուտի համար, ինչը արևմտյան դաշնակիցների մինչ այժմ ընդունած հաշվետվողականության առաքելության կտրուկ շրջադարձ էր։
28 կետանոց ծրագրը ապշեցրեց ԵՄ առաջնորդներին և հանգեցրեց ջանքերի՝ միավորելու շարքերը և հրապարակայնորեն դատապարտելու Սպիտակ տունը՝ առանց Եվրոպայի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու ցանկության համար։
Սկզբում նրանք հյուրընկալեցին գագաթնաժողովներ և հայտարարություններ հրապարակեցին՝ առանց որևէ շոշափելի արդյունքի։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հրապարակեց մի հոդված, որում կոչ էր անում Եվրոպային վճռական լինել։
«Եթե մենք լուրջ ենք վերաբերվում դրան, չենք կարող թողնել, որ ոչ եվրոպական պետությունները որոշեն, թե ինչ կլինի ագրեսոր պետության ֆինանսական ռեսուրսների հետ, որոնք օրինականորեն սառեցվել են մեր սեփական օրենքի գերակայության իրավասության շրջանակներում և մեր սեփական արժույթով», – գրել է նա։
«Մեր այժմ կայացվող որոշումները կձևավորեն Եվրոպայի ապագան»։
Այժմ, ռուսական ակտիվները ֆիքսելով, եվրոպացիները պատրաստ են խաղալ իրենց քարտերը։
