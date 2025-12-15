«Ամերիկյան խաղաղության դարաշրջանը Եվրոպայի եւ Գերմանիայի համար ավարտվել է». Մերց

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն հայտարարել է, որ «Ամերիկյան խաղաղության դարաշրջանը Եվրոպայի եւ Գերմանիայի համար ավարտվել է»։
Նա ընդգծել է, որ Արեւմտյան երկրները պետք է ձգտեն պահպանել ՆԱՏՕ-ն՝ որքան հնարավոր է երկար, չնայած անդրատլանտյան հարաբերություններում սպասվող փոփոխություններին։ Այս մասին նա ասել է Քրիստոնեա-Սոցիալիստական կուսակցության համագումարի ժամանակ, ինչպես հայտնում է Tagesspiegel պարբերականը։
Մերցը շեշտել է, որ եվրոպական երկրները պետք է պատրաստվեն Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների մասով արմատական փոփոխությունների, սակայն եւ նախազգուշացրել է, որ պետք է զերծ մնան հարաբերությունների խզումից։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության մեջ չի սահմանափակվի Ուկրաինայով։ Այս մասին զգուշացրել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, հայտնում է DW-ն։
«Պուտինը կանգ չի առնի։ Եվ եթե Ուկրաինան ընկնի, նա կանգ չի առնի»,- նշել է կանցլերը։
Մերցը հայտարարել է, որ Պուտինը շահագրգռված է «Եվրոպայում սահմանների հիմնարար փոփոխությամբ» և Խորհրդային Միության՝ իր նախկին սահմաններով վերականգնմամբ։ Նրա համոզմամբ՝ դա «հսկայական սպառնալիք է, այդ թվում՝ ռազմական, այն երկրների համար, որոնք ժամանակին եղել են այդ կայսրության մաս»։
Գերմանիայի կանցլերի խոսքով` Ուկրաինային հետագա օգնությունը և Եվրոպայի միասնությունը Մեծ Բրիտանիայի հետ ռազմավարական համագործակցության հարցում առաջնահերթություն են արտաքին և անվտանգային քաղաքականության մեջ։ Կարևոր է նաև «հնարավորինս երկար պահպանել ՆԱՏՕ-ն», որի արդյունավետությունը բազմիցս կասկածի տակ է դրել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
