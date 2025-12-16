16/12/2025

Եկեղեցին պատրաստ է տառապել, բայց ոչ՝ ձևափոխվել ըստ ժամանակի եւ պարտադրանքի. Ռուբեն վարդապետ

infomitk@gmail.com 16/12/2025 1 min read

Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը Ֆեյսբուքի իր էջում գրում է.

«Հետև՛ս գնա, սատանա՛» (Մատթ. 16։23). Պետրոս առաքյալին տրված Քրիստոսի այս խոսքն ուղղված էր ոչ թե բացահայտ չարին, այլ այն մտածողությանը, որը բարության շղարշով առաջարկում էր խաչից խուսափելու ճանապարհը։ Այդ նույն տրամաբանությամբ են հնչում այսօր Եկեղեցու իբր բարեփոխումների ծամծմված եւ մակերեսային առաջարկները։

Երբ աշխարհիկ իշխանությունը՝ թողած իր պարտականությունները, սեփական ձախողումներից հասարակությանը շեղելու անթաքույց մղումով խոսում է Եկեղեցու «վերափոխման», «արդիականացման» կամ «ժողովրդավարացման» մասին, – կրկնում է նույն հին մոլորությունը՝ Աստծո հայտնությունը ենթարկել ժամանակի աշխարհիկացման ոգուն եւ չարամիտ հեռահար նպատակների իրագործմանը։

Եկեղեցին քաղհասարակություն չէ՝ կոչված սպասարկելու հանրային պահանջարկը, այն էլ՝ դեմագոգների կրթական անբավարար ցենզի, անմաքուր նպատակների, արտաքին կործանարար ուժերի պատվիրակման, վճարովի սուրբ եւ սրբարար խաղալու պայմաններով։ Այն պահից, երբ Եկեղեցուն առաջարկվում է «հարմարեցվել մարդուն», նա դադարում է լինել Քրիստոսի Եկեղեցի և վերածվում է գաղափարախոսական գործիքի։

Երբ իշխանությունը փորձում է սահմանել հոգևոր կյանքի չափանիշները, դա այլևս համագործակցություն չէ, այլ բիրտ միջամտություն։ Շրջանառվող առաջարկների խորքային վտանգը ոչ թե դրանց արտաքին բովանդակության մեջ է, այլ ենթադրության՝ որ պետությունն ունի չափանիշ՝ որոշելու, թե որն է եկեղեցու առաքելությունը հասարակության մեջ։ Սա արդեն ոչ թե բարեփոխում է, այլ եկեղեցաբանական շեղում՝ Եկեղեցու բնության աղավաղում։

Ավելին՝ երբ իշխանությունը խոսում է Եկեղեցու անունից կամ նրա փոխարեն, մտնում է այն տարածք, որտեղ իրեն իշխանություն տրված չէ։ Եվ այստեղ էլ հնչում է ավետարանական խիստ պատասխանն այն մոլորությանը, որը բարության դիմակով է գալիս․

«Հետև՛ս գնա, սատանա՛, որովհետև դու խորհում ես ոչ թե այն, ինչ Աստծունն է, այլ այն, ինչ մարդունն է»։

Եկեղեցին պատրաստ է տառապել, բայց ոչ՝ ձևափոխվել ըստ ժամանակի եւ պարտադրանքի։ Պատրաստ է երկխոսել, բայց ոչ՝ առևտուր անել ճշմարտության հաշվին։

Եվ սա է նրա միակ «քաղաքականությունը»՝ հավատարիմ մնալ Քրիստոսին եւ քրիստոնեական վարդապետությամբ թրծված եկեղեցական ավանդությանը, նույնիսկ երբ այդ հավատարմությունը անհարմար է իշխանություններին»։

Եկեղեցին պատրաստ է տառապել, բայց ոչ՝ ձևափոխվել ըստ ժամանակի և պարտադրանքի. Հայր Ռուբեն

Բաց մի թողեք

1 min read

Տարեմուտին Կաթողիկոսի ուղերձը կհեռարձակվի, թե՝ ոչ

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հեյդար Ալիևն ասում էր՝ եթե հայերը շարունակեն առաջ շարժվել, կհասնեն Բաքու

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստացվում է, որ Արցախը ձեզ համար զուտ տարածք էր, բիզնես կամ զվարճանքի վայր

16/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մենք շարունակում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը»․ Էրդողանը մի շարք հարցերի է անդրադարձել

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել Կաթողիկոսի և թեմակալ առաջնորդի անունների զեղչման հակականոնականության մասին

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգակատան դպրոցի բակից կհեռացվի Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած Պարույր Սևակի քանդակը. Լուսանկար

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքին Հայաստանը կողմ է քվեարկել, ԱՄՆ՝ դեմ․ Լուսանկար

16/12/2025 infomitk@gmail.com