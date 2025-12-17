17/12/2025

Ինչպիսի սեքսուալ հարաբերություններ են նախընտրում կանայք․ Հարցում

Ո՞ր սեքսուալ հարաբերություններն են լավը կանանց տեսանկյունից:

Կինսիի համալսարանի գիտնականները գտել են այդ հարցի պատասխանը:

Գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների շրջանում անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ կանանց մեծամասնությունը երազում են կարճ սեքսի մասին:

Սեռական ակտի իդեալական տևողությունը 10 րոպե է:

Դրա հետ մեկտեղ սեքսը պետք է կրքոտ լինի: Իսկ 20 րոպեից ավելի ձգվող սեքսը քիչ կանանց է դուր գալիս:

Իսկ սեռական հարաբերությունների ցանկալի հաճախականությունը շաբաթական երկու անգամն է:

