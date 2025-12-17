Ինչպիսի սեքսուալ հարաբերություններ են նախընտրում կանայք․ Հարցում

Ո՞ր սեքսուալ հարաբերություններն են լավը կանանց տեսանկյունից:
Կինսիի համալսարանի գիտնականները գտել են այդ հարցի պատասխանը:
Գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների շրջանում անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ կանանց մեծամասնությունը երազում են կարճ սեքսի մասին:
Սեռական ակտի իդեալական տևողությունը 10 րոպե է:
Դրա հետ մեկտեղ սեքսը պետք է կրքոտ լինի: Իսկ 20 րոպեից ավելի ձգվող սեքսը քիչ կանանց է դուր գալիս:
Իսկ սեռական հարաբերությունների ցանկալի հաճախականությունը շաբաթական երկու անգամն է:
Բաց մի թողեք
Սիրուշոն նորություն ունի․ Տեսանյութ, Լուսանկար
Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել Կաթողիկոսի և թեմակալ առաջնորդի անունների զեղչման հակականոնականության մասին
Գագիկ Սուրենյանը կարևոր հայտարարություն է արել