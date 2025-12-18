18/12/2025

ՀՀ ոստիկանությունը, փաստացի հերքում է այսօր առավոտյան Ոստիկանության կողմից տարածված հայտարարությունը

infomitk@gmail.com 18/12/2025 1 min read

Այսօր զանգահարել եմ ՀՀ ոստիկանության 1-02 հեռախոսահամարով և տեղեկացրել 2025 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ժամը 17։39-ին civic.am լրատվական կայքում՝ 10 եպիսկոպոսների անունից տարածված անանուն, ակնհայտ կեղծ հայտարարության մասին, որը հղում չի պարունակում որևէ սկզբնաղբյուրի, անստորագիր է, նշված չէ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ժամը 17։00-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում նախատեսվող հավաքի որևէ պատասխանատուի մասին։

Միաժամանակ ոստիկանությանը տեղեկատվություն եմ տրամադրել e-gov.am միասնական տեղեկատվական հարթակի միջոցով։

Միաժամանակ զանգահարել եմ ՀՀ Արմավիր մարզի Վաղարշապատի համայնքապետարան և պարզել, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ժամը 17։00-ին համայնքի տարածքում «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան որևէ հավաք անցկացնելու պաշտոնական իրազեկում համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը չի ստացել։

Ինձ հետ կապ են հաստատել ՀՀ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժնից և հայտնել, որ կեղծ տեղեկություններ հաճախ են տարածվում, հետևաբար հորդորում են չարձագանքել կեղծ տեղեկություններին և հայտարարություններին։

Դրանով ոստիկանությունը, փաստացի հերքում է այսօր առավոտյան Ոստիկանության կողմից տարածված հայտարարությունը՝ Դեկտեմբերի 17-ին Հայ առաքելական եկեղեցու տասը եպիսկոպոսների հայտարարության վերաբերյալ՝ այն համարելով կեղծ տեղեկություն։

Ես խնդրել եմ ոստիկանությանը պարզել տասը եպիսկոպոսների անունից տարածված կեղծ տեղեկատվության հեղինակներին և միջոցներ ձեռնարկել այդ հայտարարության սադրիչ բնույթով պայմանավորված հնարավոր սադրանքները կանխելու ուղղությամբ։

Էդգար Ղազարյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավոր սպառնալիքը մեր ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության համար

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոչ եմ անում, որևէ պարագայում չմասնակցել տիրադավ հոգևորականների, իսկ իրականում՝ ուժային կառույցների կողմից կազմակերպված այսօրվա արշավին

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում հրապարակվել է թվով 24 նյութ, ուր Հայաստանի տարածքը կոչվում է «Արևմտյան Ադրբեջան» զավթողական անվամբ

18/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավոր սպառնալիքը մեր ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության համար

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոստիկանությունը մեծ ուժեր է կուտակում Էջմիածնում, նաև՝ մարզերից 

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արժեքավոր նվեր՝ հայ ջութակահարներին․ Լուսանկար

18/12/2025 infomitk@gmail.com