18/12/2025

Մայր Աթոռը մեզանից յուրաքանչյուրն է, իսկ մենք զորեղ ենք մեր նախանձախնդիր ու բարեպաշտ ժողովրդով. Տեր Զարեհ

infomitk@gmail.com 18/12/2025 1 min read

Տեր Զարեհ քահանա Աշուրյանը կոչ է անում մասնակցել վաղը Մայր Աթոռում կայանալիք միասնական ժամերգությանն ու շեշտում է՝ Մայր Աթոռը մեզանից յուրաքանչյուրն է, իսկ մենք զորեղ ենք մեր նախանձախնդիր ու բարեպաշտ ժողովրդով.

«Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, տեղեկացնում ենք ամենքիդ՝ դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 17:00-ին, միասնական ժամերգությունը տեղի կունենա Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում:

Հայցում ենք ամենքիդ աղոթական ներկայությունը միասնական ժամերգությանը:

Միասին աղոթենք անազատության մեջ գտնվող մեր հոգևոր հայրերի, ազատազրկված ու գերեվարված զավակների և մեր Սուրբ Եկեղեցու անսասանության համար:

Մայր Աթոռը մեզանից յուրաքանչյուրն է, իսկ մենք զորեղ ենք մեր նախանձախնդիր ու բարեպաշտ ժողովրդով…»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանում հրապարակվել է թվով 24 նյութ, ուր Հայաստանի տարածքը կոչվում է «Արևմտյան Ադրբեջան» զավթողական անվամբ

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու եղբայր

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանությունը փորձում է Մայր Աթոռի դեմ արշավն իրականացնել ներքին կոնֆլիկտներ հրահրելու միջոցով

18/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հակասեմականության աճը որակել է որպես «հին չարիք»

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը զգուշացնում է ԵՄ-ի «վտանգավոր» իրականության մասին՝ կապված համաշխարհային կարգի փոփոխության հետ

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային աջակցելու տարբերակին կատաղի դիմադրում է Բելգիան` չի մերժվի. «Սա Եվրոպայի և Բելգիայի միջև պայքար չէ»

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք մեծ տերությունների խաղագնդակ չենք․ Գերմանիայի կանցլեր

18/12/2025 infomitk@gmail.com