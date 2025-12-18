18/12/2025

Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավոր սպառնալիքը մեր ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության համար

infomitk@gmail.com 18/12/2025 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը հենց նոր, ուղիղ եթերում հաստատեց, որ  Վեհափառի «օտար երկրների ծառայություններին զեկուցելու» իր իսկ մեղադրանքի վերաբերյալ իրավապահ որեևէ մարմնում վարույթ գոյություն չունի, ինչպես նաև հաստատեց, որ նա ԱԱԾ-ին պաշտոնապես այդ մեղադրանքի հետ կապված տեղեկություններ չի փոխանցել: 

Ի՞նչ է ստացվում: Վեհափառի հեռացման Փաշինյանի ներկայացված գլխավոր «պատճառաբանությունը», պարզվում է, որեևէ իրավական հիմք կամ ապացույց չունի, հետևաբար, տարրական զրպարտություն է:

Այսինքն, եկեղեցու դեմ կատարված իր ապօրինի հարձակումների «գաղափարական» հիմնավորումները նույնքան ապօրինի են, ինչքան որ ապօրինի են հարձակումները ՀԱԵ-ի դեմ:

Մի բան էլ ասաց. որ իրավական գործընթացներին ընթացք չեն տալիս` ելնելով ազգային անվտանգության շահերից:

Էս տգետին մի բան պիտի բացատրեմ: Աշխարհի բոլոր բռնապետները սահմանադրության և օրենքների խախտումները և բռնապետության հաստատումը հիմնավորել են ազգային անվտանգության շահերով, ոչ թե, օրինակ, իշխանությունը պահելու մոլագար ցանկությամբ:

Իրականում, հենց Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավոր սպառնալիքը մեր ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության համար:

Լևոն Զուրաբյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոչ եմ անում, որևէ պարագայում չմասնակցել տիրադավ հոգևորականների, իսկ իրականում՝ ուժային կառույցների կողմից կազմակերպված այսօրվա արշավին

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ ոստիկանությունը, փաստացի հերքում է այսօր առավոտյան Ոստիկանության կողմից տարածված հայտարարությունը

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում հրապարակվել է թվով 24 նյութ, ուր Հայաստանի տարածքը կոչվում է «Արևմտյան Ադրբեջան» զավթողական անվամբ

18/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավոր սպառնալիքը մեր ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության համար

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոստիկանությունը մեծ ուժեր է կուտակում Էջմիածնում, նաև՝ մարզերից 

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արժեքավոր նվեր՝ հայ ջութակահարներին․ Լուսանկար

18/12/2025 infomitk@gmail.com