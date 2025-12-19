19/12/2025

Առաջին քայլն արվեց՝ տիրադավների մի մասը հեռացվեց խորհրդից

infomitk@gmail.com 19/12/2025 1 min read

Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստըում որոշվել է փոփոխություն անել իր կազմում:

Ըստ այդմ, Բալթյան թեմի առաջնորդ Վազգեն Միրզախանյանը, Մասյացոտն թեմի առաջնորդ Գևորգ Սարոյանը և Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդ Աբրահամ Մկրտչյանը հեռացվել են խորհրդի կազմից:

Նրանց փոխարեն նշանակվել են Կիրակոս, Նաթան և Մակար սրբազանները: Խորհրդի կազմից բացակայող կալանավորված Արշակ և Միքայել սրբազաններին էլ փոխարինել են Հայկազուն և Վահան սրբազանները:

10 տիրադավները շարունակում են դեռ մնալ թեմերի առաջնորդներ, սակայն դա ժամանակավոր է:

Կիրակոս սրբազանը՝ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ, Մակար սրբազանը՝ Սյունիքի թեմի առաջնորդ,Վահան սրբազանը՝ Գարեգին առաջին կրթական կենտրոնի տեսուչ, Հայկազուն սրբազանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինֆորմատիկայի քոլեջի մոտ «Opel» է պայթել, վիրավnրը տեղափոխվել է Այրվածքաբանության կենտրոն․ Լուսանկար

19/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տասը եպիսկոպոսների՝ Գարեգին Երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին Վեհարանից հեռացնելու փորձը տապալվել է

19/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեմկինի ինստիտուտը Թրամփին կոչ է արել օգնել, որ Բաքվում պահվող հայ գերիներն ազատ արձակվեն

19/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է կատարվում Թրամփի հետ, Սպիտակ տունը թաքցնում է տեղեկատվությունը

19/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եպիսկոպոսների ձերբակալություններն ու Կաթողիկոսի դեմ սպառնալիքները թուլացնում են մեր ազգը․ ԱՄՆ արևելյան թեմ

19/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չսպասարկել նեռի դիվային ծրագրերը․ Հայոց եկեղեցու պահպանության համահայկական խորհուրդ

19/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նպատակն է, որպեսզի նրանք գիտակցեն սխալները և զղջումով, ապաշխարությամբ վերադառնան եկեղեցի

19/12/2025 infomitk@gmail.com