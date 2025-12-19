Առաջին քայլն արվեց՝ տիրադավների մի մասը հեռացվեց խորհրդից

Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստըում որոշվել է փոփոխություն անել իր կազմում:
Ըստ այդմ, Բալթյան թեմի առաջնորդ Վազգեն Միրզախանյանը, Մասյացոտն թեմի առաջնորդ Գևորգ Սարոյանը և Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդ Աբրահամ Մկրտչյանը հեռացվել են խորհրդի կազմից:
Նրանց փոխարեն նշանակվել են Կիրակոս, Նաթան և Մակար սրբազանները: Խորհրդի կազմից բացակայող կալանավորված Արշակ և Միքայել սրբազաններին էլ փոխարինել են Հայկազուն և Վահան սրբազանները:
10 տիրադավները շարունակում են դեռ մնալ թեմերի առաջնորդներ, սակայն դա ժամանակավոր է:
Կիրակոս սրբազանը՝ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ, Մակար սրբազանը՝ Սյունիքի թեմի առաջնորդ,Վահան սրբազանը՝ Գարեգին առաջին կրթական կենտրոնի տեսուչ, Հայկազուն սրբազանը։
Բաց մի թողեք
Ինֆորմատիկայի քոլեջի մոտ «Opel» է պայթել, վիրավnրը տեղափոխվել է Այրվածքաբանության կենտրոն․ Լուսանկար
Տասը եպիսկոպոսների՝ Գարեգին Երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին Վեհարանից հեռացնելու փորձը տապալվել է
Լեմկինի ինստիտուտը Թրամփին կոչ է արել օգնել, որ Բաքվում պահվող հայ գերիներն ազատ արձակվեն