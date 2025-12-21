Շու’տ  ապաքինվիր և շարունակի’ր քո հայրենանվեր գործը. Տեր Վրթանեսի կինը գրառում է արել ու լուսանկարներ հրապարակել

Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես քահանա Բաղալյանի կինը՝ Լիանա Պարոնիկյանը, ֆեյսբուքյան իր էջում արխիվային լուսանկարներ է հրապարակել և կից գրառում արել․
«Այսօր լրանում է մեր համատեղ կյանքի 22-րդ տարին։ Քսաներկու տարի՝ սիրո, համբերության, փորձությունների ու միասին հաղթահարած դժվարությունների ճանապարհ։
Շնորհակալ եմ քեզ Տեր Վրթանես Բաղալյան ջան, սիրող ու հոգատար ամուսին լինելու, մեր ընտանիքի հենասյունը լինելու և մեր չորս երեխաների համար հոգատար ու արժանապատիվ հայր լինելու համար։
Շու’տ ապաքինվիր և շարունակի’ր քո հայրենանվեր գործը։ Հաստա’տ մնա կարգիդ և ծառայությանդ մեջ։
Անսահման սիրում եմ քեզ»։
Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Մայր Աթոռում Տեր Վրթանեսը ինֆարկտ էր ստացել, նրա սիրտը ստենտավորել էին։
