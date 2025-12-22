22/12/2025

Ուխտերթ է սպասվում, միացե՛ք

infomitk@gmail.com 22/12/2025 1 min read

Դեկտեմբերի 25-ին, Շիրակի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի և թեմի հոգևոր տեսուչ Գերաշնորհ տեր Նարեկ եպիսկոպոս Ավագյանի օրհնությամբ Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի հիշատակության օրվան նվիրված` Ազատան համայնքի մուտքից ուխտերթով շարժվելու են Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի, որտեղ կմատուցվի Ուխտի Սուրբ Պատարագ։

Ուխտերթը կմեկնարկի ժամը` 10:00, Ազատան համայնքի մուտքից, իսկ ժամը` 10:30-ին Ազատանի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում կմատուցվի Ուխտի Սուրբ Պատարագ։ Մայր Աթոռից բերվելու է Սուրբ մասունք:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իլհամ Ալիևը չի մասնակցի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի քանի փաստ Եվրամիությանն անդամակցության գործընթացի մասին. Տեսանյութ

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Mercedes-Benz»-ը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և բախվել մոտակա ծառին․ 3 վիրավոր կա. Լուսանկար

22/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային դեպք Գյումրիում, «Խոհարարական զորամասի» մոտ հայտնաբերվել է մաhացած տղամարդ, կասկածյալը վնաuազերծվել է

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուխտերթ է սպասվում, միացե՛ք

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանի շինթույլտվություն է տրվել Ավինյանի կողմից միայն 2025 թվականին, դրա համար էլ փոշու մեջ խեղդվում ենք

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայի խորհրդարանում ծեծկռտուք է տեղի ունեցել

22/12/2025 infomitk@gmail.com