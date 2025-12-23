Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների օգտագործման վերաբերյալ դաշինքի կողմից համաձայնության չգալու պատճառով Կիևը Բրյուսելից շատ ավելին կպահանջի, և դա գնալով ավելի դժվար է դառնալու։ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, կարծես թե, կավարտվի հաջորդ տարի՝ և Կիևի համար խիստ անբարենպաստ պայմաններով։
Ինչո՞ւ է այս կանխատեսումը։ Քանի որ ԵՄ-ն անցյալ շաբաթ չհամաձայնվեց օգտագործել Ռուսաստանի գումարը՝ 210 միլիարդ եվրո սառեցված ակտիվներ՝ Ուկրաինային վճարունակ պահելու և իր պատերազմական ջանքերը ֆինանսավորելու համար։
«Վերանորոգման վարկի» առաջարկի մերժումը, որը նախատեսում էր վերամշակել ռուսական ակտիվները, որոնք հիմնականում սառեցված են Բելգիայի կլիրինգային բանկում, զրկում է Ուկրաինային հաջորդ երկու տարիների երաշխավորված ֆինանսավորումից։
Հենց Բելգիայի իրավական անհանգստություններն էին վարկի վերաբերյալ, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին միանալու դժկամությունը առաջարկը պաշտպանելու հարցում, որոնք դատապարտեցին այն։ Եվ այս ամենը, չնայած շաբաթներ տևած վեճերին և ծրագրի կողմնակիցների, այդ թվում՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից չափազանցված սպասումներին։
Բարեբախտաբար, ԵՄ-ն դեռևս կտրամադրի զգալի ֆինանսավորման փաթեթ Ուկրաինայի համար՝ համաձայնվելով համատեղ վարկ վերցնել կապիտալի շուկաներից՝ ԵՄ բյուջեի դիմաց ապահովագրված 90 միլիարդ եվրո, և այն տրամադրել անտոկոս հիմունքներով։
Սակայն, չնայած սա կկանխի երկրի փողերի սպառումը հաջորդ տարվա սկզբին, փաթեթը նախատեսված է երկու տարվա ընթացքում բաշխվելու համար, և դա բավարար չի լինի Ուկրաինային պայքարի մեջ պահելու համար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումների համաձայն՝ ԱՄՆ ֆինանսական աջակցության կրճատման պատճառով Ուկրաինայի բյուջետային դեֆիցիտը հաջորդ երկու տարիների ընթացքում կկազմի մոտ 160 միլիարդ դոլար։
Պարզ ասած՝ Ուկրաինան շատ ավելին կպահանջի Եվրոպայից, և դա դաշինքի համար ավելի ու ավելի դժվար կլինի գտնել։
Այնուամենայնիվ, շատ եվրոպացի առաջնորդներ բավականին լավատես էին, երբ անցյալ շաբաթ կնքվեց ֆինանսավորման համաձայնագիրը։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը կիրակի օրը նշեց, որ համաձայնեցված փաթեթը դեռևս կապված կլինի անշարժացված ռուսական ակտիվների հետ, քանի որ ծրագիրը նախատեսում է, որ Կիևը դրանք կօգտագործի պատերազմի ավարտից հետո վարկը մարելու համար։ «Ռուսական անշարժացված ակտիվները կմնան անշարժացված… և միությունը պահպանում է իր իրավունքը օգտագործել անշարժացված ակտիվները՝ այս վարկը մարելու համար», – գրել է նա X-ում։
Բացի այդ, մտածողության համաձայն, հաջորդ վարկը կարող է ավելացվել և անուղղակիորեն կապված լինել ռուսական ակտիվների հետ։ Եվ հնարավոր է, որ այդպես էլ լինի։ Սակայն սա կարող է նաև մեկնաբանվել որպես հավի ձվից դուրս գալուց առաջ հավերը հաշվելը, քանի որ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպիսի գործարք կկնքվի պատերազմն ավարտելու համար։
Մինչդեռ, ևս մեկ վարկ ստանալը այդքան էլ պարզ չի լինի, երբ Ուկրաինայի գանձարանը կրկին դատարկվի։
Երեք երկիր՝ Հունգարիան, Սլովակիան և Չեխիան, արդեն հրաժարվել են անցյալ շաբաթվա համատեղ վարկավորման ծրագրից։ Չափազանց հեշտ է պատկերացնել, որ ուրիշները նույնպես կմիանան նրանց՝ դեմ լինելով 2027 թվականին ևս մեկ միլիարդ եվրոյի փաթեթի գաղափարին, որը կարևոր ընտրական տարի է և՛ Ֆրանսիայի, և՛ Գերմանիայի համար։ Բացի այդ, Թրամփը դեռ կլինի Սպիտակ տանը, ուստի իմաստ չունի լրացուցիչ գումար փնտրել Վաշինգտոնից։
Եվ այնուամենայնիվ, Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը անցյալ շաբաթ գրեթե 17 ժամ տևած բանակցություններից հետո ձեռք բերված համաձայնագիրը որակեց որպես «Ուկրաինայի հաղթանակ, ֆինանսական կայունության հաղթանակ… և ԵՄ-ի հաղթանակ»։
Սակայն, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այդպես չի պատկերացնում դա։
Ինչպես նշել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին՝ փորձելով համոզել եվրոպացի առաջնորդներին աջակցել փոխհատուցման վարկին. «Եթե Պուտինը գիտի, որ մենք կարող ենք դիմադրողական մնալ առնվազն մի քանի տարի, ապա այս պատերազմը ձգձգելու նրա պատճառը շատ ավելի թույլ կդառնա»։
Բայց դա տեղի չունեցավ։ Եվ անցյալ ուրբաթ օրվա դեբակլից հետո, որը ընդգծեց Եվրոպայի առաջնորդների միջև եղած բաժանումը, անշուշտ, դա այն դասը չէ, որը Պուտինը կսովորի։ Ավելի շուտ, դա միայն կհաստատի, որ ժամանակը իր կողմն է։ Որ եթե նա մի փոքր էլ սպասի, 28 կետից բաղկացած ծրագիրը, որը նրա օգնականները մշակել են Թրամփի բարեհամբույր հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆի հետ միասին, կարող է վերակենդանանալ՝ թողնելով Ուկրաինային և Եվրոպային դժվարությունների մեջ՝ երազանքային արդյունք Կրեմլի համար։
Պուտինը կարող է նաև կարդալ հասարակական կարծիքի հարցումները և տեսնել եվրոպացի ընտրողների աճող անհամբերությունը մայրցամաքի ամենամեծ տնտեսություններից մի քանիսում պատերազմի նկատմամբ։ Օրինակ՝ անցյալ շաբաթ հրապարակված POLITICO-ի 10,000 մասնակցությամբ հարցումը ցույց է տվել, որ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի հարցվածները նույնիսկ ավելի դժկամ են շարունակել Ուկրաինային ֆինանսավորելը, քան ԱՄՆ-ում։ Գերմանիայում 45 տոկոսը նշել է, որ կողմ է Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսական օգնության կրճատմանը, մինչդեռ միայն 20 տոկոսն է նշել, որ ցանկանում է մեծացնել ֆինանսական օգնությունը։ Ֆրանսիայում 37 տոկոսը ցանկանում է ավելի քիչ տրամադրել, մինչդեռ միայն 24 տոկոսը նախընտրում է ավելի շատ տրամադրել։
Անցյալ շաբաթ Եվրոպական խորհրդի նիստի նախօրեին Էստոնիայի վարչապետ Քրիստեն Միխալը ասել էր, որ եվրոպացի առաջնորդներին հնարավորություն է տրվում հերքել Թրամփի այն պնդումը, որ իրենք թույլ են։ Որ կնքելով հարյուր միլիարդավոր դոլարների սառեցված ռուսական ակտիվների ապակողպման գործարք, նրանք նաև կպատասխանեին ԱՄՆ նախագահի կողմից Եվրոպան «փտող ազգերի խումբ» անվանելուն։
Նրանք չկարողացան դա անել։
Ջեյմի Դեթմեր; Europe-ի կարծիքների խմբագիր և արտաքին գործերի սյունակագիր
