23/12/2025

Փաստորեն կա նաև «տիրադավության հանգստյան օր» հասկացություն

infomitk@gmail.com 23/12/2025 1 min read

«Այլընտրանքային նախագծեր» խմբի անդամ Վահե Հովհաննիսյանի ֆեյսբուքյան գրառումը.

«Հերթական պարտադրված պառակտումն արդեն փաստ է։ Սև ու սպիտակից սկիզբ առածը հասավ թավշայի էվոլյուցիոն հանգրվանին։

Կա հասարակություն, որը Մայր Աթոռի դռան մոտ նույնիսկ խոր շնչել չի համարձակվում՝ գիտակցելով, թե որտեղ է գտնվում, և կա հասարակություն, որը քացի է տալի այդ դռանը։

Դիտմամբ եմ երկրորդ դեպքում օգտագործում «հասարակություն» ձևակերպումը, թեև դրանք հատահաշվարկով են։ Ասում եմ «հասարակություն», որովհետև նրանց թիկունքում պարտադրված կեղծ պատարագ գնացողներն են, դրանք լայքողները, լռողները, ըստ միջավայրի խոսողները, հարկ եղած դեպքում՝ լրիվ այլ բան անողները, «դե մենք ինչ կարանք անենք» ասողները։

Մեծ հաշվով, արդեն տեսակների պայքար է, ու Մայր Աթոռի պաշտպանները (Մեծ հասարակությունը) պիտի գիտակցեն, որ իրենց դիմաց հաճախ թրաֆիքինգի զոհեր են։ Մենք պիտի նրանց պաշտպանությունը նույնպես դիտարկենք մեր կարևոր անելիքի շրջանակներում։ Հանրային համերաշխությունը, որն այսօր փշրված է, պետք է վերականգնել ոչ միայն «մեր կողմի», այլև՝ հենց նրանց իրավունքների պաշտպանության համար։

Պատահական չէ, որ Նիկոլի՝ երկրից բացակայելու կիրակին նրանցից ոչ մեկը կեղծ պատարագի չգնաց, տիրադավություն չարեց։ Փաստորեն կա նաև «տիրադավության հանգստյան օր» հասկացություն։

Իմ տպավորությամբ՝ այս մթնոլորտը սկսում է համատարած բոլորին հոգնեցնել։ Մարդիկ համատարած ուզում են հանգիստ կյանք, որ իրենց չպարտադրեն անել իրենց խղճի դեմ քայլեր։ Մնում է՝ քաղաքական ուժերն այս ամենակարևոր պահը ֆիքսեն ու հանրությանը ուղղված ճիշտ բանաձևերով ապահովեն այս փուլի ավարտը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բոլորիս մեջ կա Հայաստանի վերաբերյալ ուժեղ պատկերացումը, և միայն մենք կարող ենք այն իրական դարձնել

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանրային ռադիոյին տված իմ  հարցազրույցը ենթարկվեց գրաքննչական հարձակման, «Անմեղսունակ» բառն էր

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան շատ ավելին կպահանջի Եվրոպայից, և դա դաշինքի համար ավելի ու ավելի դժվար կլինի գտնել

23/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 24-ի աստղագուշակ․ Օգնութան համար դիմեք միայն այն մարդկանցից, ում լավ եք ճանաչում

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այդպիսի պետությունում հարցն այլևս այն չէ՝ ով է խախտում արել, այլ՝ ով է հաջորդը, ում համար «ձևը կգտնեն»

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀԱԿ-ը հրավիրում է տարվա վերջին կիրակնօրյա պատարագին

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասիս համայնքի մանկապարտեզները գործելու են անվճար

23/12/2025 infomitk@gmail.com