24/12/2025

Եկող տարի 46 համայնքներում սպասվում են ՏԻՄ ընտրություններ

infomitk@gmail.com 24/12/2025 1 min read

Հաջորդ տարվա աշնանը Հայաստանում անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) ընտրություններ։

Այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։

Նրա խոսքով՝ այս պահին ընտրություններ նախատեսված են 46 համայնքներում։ Հովակիմյանն ընդգծել է, որ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված որոշ համայնքներում ընտրությունները անցկացվելու են մեծամասնական կարգով։

Նշվել է նաև, որ բացառությամբ Գյումրու, ընտրություններ կանցկացվեն բոլոր մարզկենտրոններում։ Համամասնական կարգով ընտրություններ կանցկացվեն Արտաշատում, Աշտարակում, Արմավիրում, Գավառում, Հրազդանում, Վանաձորում, Իջևանում, Կապանում և Եղեգնաձորում։

ԿԸՀ նախագահը տեղեկացրել է, որ ընտրությունները նախատեսվում է անցկացնել երեք օրերի ընթացքում, հավասարաչափ բաշխված համայնքներում։ Առաջնային որոշումներով ընտրության օրերն են՝ սեպտեմբերի 27-ը, հոկտեմբերի 25-ը և նոյեմբերի 29-ը, սակայն դեռ չի որոշվել, թե կոնկրետ որ համայնքներում որ օրերին կանցկացվեն ընտրություններ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երեքն էին ագրեսիվ՝ Սափեյանը, Դուրգարյանը և Պետրոսյանը․ Տեր Վրթանես

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանդիպման ժամանակ 5 հոգի լքել է դահլիճը, Փաշինյանը խնդրել է վերադառնալ ․․․

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը մի քանի օր փակ կլինի

24/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը հրամայել է դեկտեմբերի 28-ին գրոհել Մայր Աթոռը

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եկող տարի 46 համայնքներում սպասվում են ՏԻՄ ընտրություններ

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տավուշի մարզպետը դպրոցներում աշխատողների թիվը չգիտի

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեղումները լեռնային և նախալեռնային գոտիներում հիմնականում կդիտվեն ձյան տեսքով

24/12/2025 infomitk@gmail.com