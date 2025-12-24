24/12/2025

Տեր Վրթանես Բաղալյանը դուրս է գրվել հիվանդանոցից և անակնկալ այց կատարել Մայր Աթոռ

infomitk@gmail.com 24/12/2025 1 min read

ԱԵ Արագածոտնի թեմի Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես Բաղալյանը դուրս է գրվել հիվանդանոցից և անակնկալ այց կատարել Մայր Աթոռ:

Այս մասին տեղեկանում ենք նրա ֆեյսբուքյան էջից։

«Արժանապատիվ Տեր Վրթանեսի անակնկալ այցը մեր գրասենյակ։ Աստված Ձեզ միշտ լինի օգնական` պարգևելով քաջառողջություն և անսպառ արևշատություն»,- գրել է Լաուրա Աղաջանյանը։

Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 18–ին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսները գնացել էին Մայր Աթոռ` նամակ փոխանցելու։ Մայր աթոռում նույն ժամին նաև նախատեսված էր միասնական աղոթք, որին մասնակցելու և Գարեգին Բ–ին աջակցություն հայտնելու նպատակով Մայր տաճար էր գնացել նաև հավատավոր ժողովուրդը։

Իրավիճակը Մայր Տաճարի բակում լարվել էր այն բանից հետո, երբ Փաշինյանին հավատարմության երդում տված եպիսկոպոսների աջակիցները փորձում էին մռնել եկեղեցի և խոչընդոտել ժամերգությունը։ Նրանք հարվածում էին Մայր տաճարի դռներին և փորձում էին ներխուժել եկեղեցի։

Հենց այդ ժամանակ էր վատացել էր Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվ տեր Վրթանես քահանա Բաղալյանի ինքնազգացողությունը։ Շտապօգնության աշխատակիցները տեղում առաջին օգնություն ցուցաբերելուց հետո Տեր Վրթանեսին հոսպիտալացրել էին։ Հիվանդանոցում պարզվել էր, որ սրտմկանի ինֆարկտ է գրանցվել։

Տեր Վրթանեսը հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո գնացել է Մայր աթոռ

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 25-ի աստղագուշակ․ Դժվարություններից խուսափելն ավելի հեշտ կլինի նրանց համար, ովքեր …

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեղումները լեռնային և նախալեռնային գոտիներում հիմնականում կդիտվեն ձյան տեսքով

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձմեռ պապիկ դու Աստված պապիկի մոտ կարողանու՞մ ես գնալ` խնդրում եմ կասես, որ իմ Պապային լավ նայեն․ Վալոդյա Գրիգորյանի դստեր հուզիչ գրառումը. Լուսանկար

24/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 25-ի աստղագուշակ․ Դժվարություններից խուսափելն ավելի հեշտ կլինի նրանց համար, ովքեր …

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկ Մարությանը կմասնակցի 2026-ի ընտրություններին

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանության անճարությունը ինչ աստիճանի է հասել, որ «հայրենասիրություն» են փնտրում հարսանյաց սրահներում…

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փորձում են լռեցնել դիմադրության բոլոր օջախները, կոծկել սեփական հանցագործությունները… 

24/12/2025 infomitk@gmail.com