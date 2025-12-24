ԱԵ Արագածոտնի թեմի Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես Բաղալյանը դուրս է գրվել հիվանդանոցից և անակնկալ այց կատարել Մայր Աթոռ:
Այս մասին տեղեկանում ենք նրա ֆեյսբուքյան էջից։
«Արժանապատիվ Տեր Վրթանեսի անակնկալ այցը մեր գրասենյակ։ Աստված Ձեզ միշտ լինի օգնական` պարգևելով քաջառողջություն և անսպառ արևշատություն»,- գրել է Լաուրա Աղաջանյանը։
Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 18–ին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսները գնացել էին Մայր Աթոռ` նամակ փոխանցելու։ Մայր աթոռում նույն ժամին նաև նախատեսված էր միասնական աղոթք, որին մասնակցելու և Գարեգին Բ–ին աջակցություն հայտնելու նպատակով Մայր տաճար էր գնացել նաև հավատավոր ժողովուրդը։
Իրավիճակը Մայր Տաճարի բակում լարվել էր այն բանից հետո, երբ Փաշինյանին հավատարմության երդում տված եպիսկոպոսների աջակիցները փորձում էին մռնել եկեղեցի և խոչընդոտել ժամերգությունը։ Նրանք հարվածում էին Մայր տաճարի դռներին և փորձում էին ներխուժել եկեղեցի։
Հենց այդ ժամանակ էր վատացել էր Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվ տեր Վրթանես քահանա Բաղալյանի ինքնազգացողությունը։ Շտապօգնության աշխատակիցները տեղում առաջին օգնություն ցուցաբերելուց հետո Տեր Վրթանեսին հոսպիտալացրել էին։ Հիվանդանոցում պարզվել էր, որ սրտմկանի ինֆարկտ է գրանցվել։
Բաց մի թողեք
Դեկտեմբերի 25-ի աստղագուշակ․ Դժվարություններից խուսափելն ավելի հեշտ կլինի նրանց համար, ովքեր …
Տեղումները լեռնային և նախալեռնային գոտիներում հիմնականում կդիտվեն ձյան տեսքով
Ձմեռ պապիկ դու Աստված պապիկի մոտ կարողանու՞մ ես գնալ` խնդրում եմ կասես, որ իմ Պապային լավ նայեն․ Վալոդյա Գրիգորյանի դստեր հուզիչ գրառումը. Լուսանկար