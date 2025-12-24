Եթե ՔՊ-ն որևէ անհատից, կառույցից կամ ինստիտուտից բողոքում է, արշավ է սկսում նրա դեմ, նշանակում է վերջինս ճիշտ ուղու վրա է, ծավալում է պետականամետ գործունեություն, պաշտպանում է Հայաստանի շահերը…
Հակառակը մտահոգիչ է. հայտնվել ՔՊ-ի գովեստի ցուցակում…
Այսօր պատուհասները գրոհ են սկսել նաև առանձին լրատվականների, իրական լրագրողների դեմ. փորձում են լռեցնել դիմադրության բոլոր օջախները, կոծկել սեփական հանցագործությունները…
Ի պատիվ լրագրողների՝ չեն կարողանում, և լիահույս եմ՝ չեն կարողանալու:
Շնորհակալ եմ լրագրողական համայնքին այս ճակատագրական փուլում Հայրենիքին անձնվեր ծառայելու համար:
Շարունակեք ձեր անչափ կարևոր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը։
Արսեն Ջուլֆալակյանի ֆեյսբուքյան էջից
