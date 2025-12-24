24/12/2025

Փորձում են լռեցնել դիմադրության բոլոր օջախները, կոծկել սեփական հանցագործությունները… 

Եթե ՔՊ-ն որևէ անհատից, կառույցից կամ ինստիտուտից բողոքում է, արշավ է սկսում նրա դեմ, նշանակում է վերջինս ճիշտ ուղու վրա է, ծավալում է պետականամետ գործունեություն, պաշտպանում է Հայաստանի շահերը…

Հակառակը մտահոգիչ է. հայտնվել ՔՊ-ի գովեստի ցուցակում…

Այսօր պատուհասները գրոհ են սկսել նաև առանձին լրատվականների, իրական լրագրողների դեմ. փորձում են լռեցնել դիմադրության բոլոր օջախները, կոծկել սեփական հանցագործությունները…

Ի պատիվ լրագրողների՝ չեն կարողանում, և լիահույս եմ՝ չեն կարողանալու:

Շնորհակալ եմ լրագրողական համայնքին այս ճակատագրական փուլում Հայրենիքին անձնվեր ծառայելու համար:

Շարունակեք ձեր անչափ կարևոր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը։

Արսեն Ջուլֆալակյանի ֆեյսբուքյան էջից

Իշխանության անճարությունը ինչ աստիճանի է հասել, որ «հայրենասիրություն» են փնտրում հարսանյաց սրահներում…

Փաշինյանը հրամայել է դեկտեմբերի 28-ին գրոհել Մայր Աթոռը

Պատմությունը կարձանագրի, թե ով կանգնեց սրբության կողքին, և ով՝ սրբության դեմ. Մկրտիչ եպիսկոպոս

Դեկտեմբերի 25-ի աստղագուշակ․ Դժվարություններից խուսափելն ավելի հեշտ կլինի նրանց համար, ովքեր …

Հայկ Մարությանը կմասնակցի 2026-ի ընտրություններին

