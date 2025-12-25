25/12/2025

ԱՄՆ պետքարտուղարն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև «խաղաղության» հաստատմանը

infomitk@gmail.com 25/12/2025 1 min read

Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն ամփոփել է 2025 թվականը՝ ներկայացրելով Թրամփի վարչակազմի ձեռքբերումները։

Ռուբիոն իր տեսաուղերձում խոսել է միջազգային հակամարտությունների կանխարգելման մեջ ԱՄՆ-ի դերակատարության մասին՝ անդրադառնալով նաև Հայաստանին ու Ադրբեջանին։

«Ադրբեջան և Հայաստան, մի պատերազմ, որը կարող էր սկսվել։ Դա սարսափելի կլիներ։ Մենք դա իրականացրինք»,- նշել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։

