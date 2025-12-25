ԱՄՆ պետքարտուղարն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև «խաղաղության» հաստատմանը

Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն ամփոփել է 2025 թվականը՝ ներկայացրելով Թրամփի վարչակազմի ձեռքբերումները։
Ռուբիոն իր տեսաուղերձում խոսել է միջազգային հակամարտությունների կանխարգելման մեջ ԱՄՆ-ի դերակատարության մասին՝ անդրադառնալով նաև Հայաստանին ու Ադրբեջանին։
«Ադրբեջան և Հայաստան, մի պատերազմ, որը կարող էր սկսվել։ Դա սարսափելի կլիներ։ Մենք դա իրականացրինք»,- նշել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։
