Փետրվարի 11-ի աստղագուշակ․ Կարող են օգտակար լինել վաղեմի ծանոթությունները

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրվա սկիզբը հաջող է անցնում: Հնարավորություն ունեք ինչ-որ հետաքրքիր բան անել, ցույց տալ ձեր տաղանդները: Չի բացառվում, որ կհիշեք ձեր վաղեմի նախասիրության մասին և նույնիսկ կարող եք ելք գտնել այն վերածել եկամտի աղբյուրի: Հարմար ժամանակ է, որպեսզի միավորվեք այն մարդկանց հետ, ովքեր կարող են աջակցել ձեր գաղափարները, օգնել ստեղծագործական ծրագրերի իրականացմանը։ Օրվա երկրորդ կեսը ավելի դժվար է լինելու: Հավանական են դժվարությունները: Հաճախ կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ: Չի բացառվում, որ վեճեր կլինեն նրանց հետ, ովքեր ձեզ համար հոգեհարազատ են:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրվա սկիզբը բարդ կլինի: Չի բացառվում, որ պետք է փոխեք ծրագրերը, հետաձգեք հանդիպումները, որոնց անհամբեր սպասում էիք: Հաճախ շրջապատը հիասթափեցնում է: Դուք պետք է ուղղեք ուրիշների սխալները: Ժամանակի հետ դրական միտումների ազդեցությունը ուժեղանում է: Օրվա երկրորդ կեսին հավանական են հաճելի անակնկալները, անսպասելի լավ լուրերը: Երեկոն հարմար է ռոմանտիկ ժամադրության համար: Կարևոր հանդիպումներից առաջ հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձեր արտաքին տեսքին: Եթե փորձեք կատարյալ տեսք ունենալ, ոչ ոք անտարբեր չի մնա:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Կարևոր գործերը ավելի լավ է չհետաձգել: Ֆինանսական հարցերը ցանկալի է լուծել օրվա առաջին կեսին: Ինտուիցիայի խորհուրդներին կարելի է վստահել և՛ գործերում, և՛ անձնական հարաբերություններում: Դժվար թե ինչ-որ մեկը կարողանա ձեզ մոլորության մեջ գցել, ստիպել կատարել արարքներ, որոնց մասն հետո կզղջաք: Իսկ ահա ավելի ուշ նման բան կարող է պատահել: Դուք աջակցության կարիք կունենաք: Հարազատներին և այլ մտերիմ մարդկանց կարող է պետք գալ ձեր օգնությունը: Պետք է փոխեք ծրագրերը, որպեսզի օգնեք նրանց: Որոշ դեպքերում զգալի ծախսեր կառաջանան:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Մի հանձնվեք: Սովորականից ավելի հաճախ կարող են դժվարություններ առաջանալ, բայց դուք բավականաչափ ուժեր, գիտելիքներ և փորձ ուենք, որպեսզի դրանք հաղթահարեք։ Հիշեք, որ հուսալի դաշնակիցներ ունեք և ազատ կարող եք դիմել օգնության համար: Օրը հնարավորություն է տալիս շատ բան սովորել, ձեռք բերել փորձ, որը շուտով օգտակար կլինի : Հարցեր տվեք նրանց, ովքեր ավելի շատ գիտեն: Հնարավոր է, երեկոյան հասկանաք, որտեղ եք սխալներ թույլ տվել: Շտապեք ուղղել դրանք: Դա կօգնի ձեզ շատ դժվարություններ հաղթահարել ապագայում:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Առավոտյան դժվար կլինի: Այդ ժամանակ հնարավոր են գործերի ուշացումներ, անսպասելի խնդիրներ, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ է ջանք թափել: Բայց շուտով իրավիճակը փոխվում է դեպի լավը: Օրվա երկրորդ կեսին կհաղթի դրական միտումների ազդեցությունը, որի շնորհիվ դուք սկսած գործը ավարտին կհասցնեք: Օրը հարմար է շփումների համար: Այդ ժամանակ լավ են ընթանում և՛ գործնական, և՛ անձնական հանդիպումները: Դուք նույնիսկ համառ զրուցակցին կարող եք համոզել ձեր ճշմարտացիությունը:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրվա սկզբին զգույշ եզեք: Այս բարդ ժամանակներում, երբ շատ բան կըթանա ոչ այնպես, ինչպես ցանկալի կլիներ ։ Դուք սուր եք արձագանքում ցանկացած անհաջողության, կարող եք զայրանալ մանրունքներից: Մյուսների համար դժվար է գործ ունենալ ձեզ հետ: Հնարավոր են տարաձայնությունները: Փորձեք կոնֆլիկտներ չառաջացնել: Եթե դրանք առաջանան, հարաբերությունները վերականգնելը դժվար կլինի: Ավելի ուշ իրավիճակը միանգամից կփոխվի դեպի լավը ։ Պարզ կդառնա, թե ինչպես պետք է իրականացնել ծրագրերը:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը անհանգիստ, բայց բարենպաստ կլինի։ Ամենայն հավանականությամբ, դուք պետք է ավելի մեծ ջանաքեր թափեք, որպեսզի ցանկալի արդյունքի հասնեք, սակայն ջանքերը ապարդյուն կլինեն: Շրջապատը կարող է սովորականից ավելի հաճախ խառնվել ձեր գործերին, և դա օգտակար կլինի: Ստիպված չեք լինի միայնակ լուծել բոլոր խնդիրները: Լավ օր է գնումների և ֆինանսական գործարքների համար: Գործերում ինտուիցիան ձեզ հուսախափ չի անի: Իսկ ահա անձնական հարաբերություններում դրա խորհուրդներին ավելի լավ է չապավինել: Դուք հաճախ ցանկալին իրականության տեղ եք ներկայացնում, չեք նկատում այն, ինչ արժե ուշադրություն դարձնել:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Մի շտապեք: Առավոտյան դժվար կլինի կենտրոնանալը, ուստի սխալներ անելու հավանականությունը այդ ժամանակ մեծ է ։ Ավելի լավ է չընդունել կարևոր որոշումներ, խուսափել ռիսկի դիմելուց: Ավելի ուշ բարենպաստ կլինի բանակցությունների ու գործարքների կնքման, ինչպես նաև պոտենցիալ գործատուների հետ հանդիպումների համար: Երեկոն հարմար է, որպեսզի մտածեք ապագայի ծրագրերը: Դուք ճիշտ եք գնահատում ձեր ուժերը, հասկանում եք, թե ինչպես կարող են զարգանալ իրադարձությունները:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրվա սկզբին նհրաժեշտ է զգույշ լինել։ Այս պահին ավելի լավ է խոստումներ չտալ, չխոսել ավելորդ բաներ: Պետք է զգոն լինել այն մարդկանց հետ,ում լավ չեք չանաչում: Նրանք փորձեն ձեզ օգտագործել իրենց շահերի համար: Կարող են իրենց մասին հիշեցնել այն մարդիկ, ովքեր արդեն մի քանի անգամ խնդիրներ են ստեղծել ձեր համար։ Փորձեք նվազեցնել շփումը նման մարդկանց հետ: Հետագայում դրական միտումների ազդեցությունը կուժեղանան, իրավիճակը կփոխվի դեպի լավը: Կգա բարենպաստ ժամանակ: Օգտակար կլինի կիսվել ձեր գաղափարներով համախոհների հետ: Դուք աջակցություն կստանաք:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրվա սկիզբը շատ արդյունավետ է: Դուք կարող եք մի քանի կարևոր հարց լուծել, օգնել նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն: Հնարավորություն կունենաք իրականացնել հին գաղափարները: Հանգամանքները կզարգանան առավել բարենպաստ կերպով: Որքան մոտենում է երեկոն, այնքան ավելի հավանական են գործերի հետաձգումները: Կարող են խոչընդոտներ առաջանալ:Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է հանգստի համար: Ավելի լավ է խուսափել ծանրաբեռնվածություններից, չմտածել կարևոր հարցերի մասին և հեռու մնալ այն մարդկանցից, ովքեր կարող են փչացնել ձեր տրամադրությունը՝ թունավոր մեկնաբանություննեով:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրը հակասական և բարդ կլինի: Ամենից շատ ուզում եք որոշակիություն և հանգիստ, բայց հենց դրանք ակնկալել չի կարելի ։ Շատ հաճախ ստիպված կլինեք ապավինել ինտուիցիային, քանի որ դուք պարզապես ոչ բավարար ինֆորմացիա ունեք, որպեսզի ընդունեք կշռադատված որոշումներ: Հին ծանոթները առաջարկում են օգնություն, բայց դժվար թե կարողանան օգնել: Այնպես որ ավելի լավ է ապավինել սեփական ուժերին ։ Կարելի է հաջողության հասնել այնտեղ, որտեղ պահանջվում է ստեղծագործական մոտեցում: Դուք կգտնեք շատ հարցերի պատասխանները:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Հիանալի օր է լուրջ հարցերի քննարկումների համար: Բավական է ժամանակին կատակել, տեղին ասել հաճելի խոսքեր, զրուցակցի աջակցությունը ստանալ համար։ Կարող են բացվել գայթակղիչ հեռանկարներ մասնագիտական ոլորտում: Չի բացառվում, որ այդ օրվանից սկսվում է միանգամայն նոր փուլ ձեր կարիերայում: Լավ են դասավորվում գործնական ուղևորությունները: Կարող են օգտակար լինել վաղեմի ծանոթությունները: Մարդիկ, ում դուք երբևէ օգնել եք, պատրաստակամորեն կաջակցեն ձեր:
Բաց մի թողեք
Եկեղեցին բոլորիս հոգևոր տունն է, որին ուղղված հարվածներին դիմակայելը ամենքի հավաքական պարտականությունն է
«Մա՛մ, ձեզ լավ նայեք, ինձ հետ ամեն ինչ լավ է». կրտսեր սերժանտ Գառնիկ Անտոնյանն անմահացել է նոյեմբերի 1-ին «Մարտունի 2»-ում. Լուսանկար
Հայտնի է՝ ով կներկայացնի Հայաստանը «Միսս Աշխարհ» մրցույթում․ Լուսանկարներ