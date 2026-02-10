10/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Ողբերգական ավտովթար Արագածոտնի մարզում. կան 1 զոհ, 1 վիրավոր. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 10/02/2026 1 min read

Փետրվարի 10-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 11:30-ի սահմաններում Ալագյազ-Ջամշլու ճանապարհին բախվել են «Ֆորդ» և «ՎԱԶ 21015» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես հայտնում է Տhamshyan.com-ը, վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, մեկն էլ տեղափոխվել է «Ապարան» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդների, մահացածի և վիրավորի ինքնությունը։

Կայքի տեղեկություններով՝ մահացածը վարորդներից մեկի մայրն է։

Քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվում են ոստիկանության Ապարանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գալյանը առաջադրվել է ՔՊ խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում ավարտվել է Ռուբեն Վարդանյանի շինծու գործով «դատավարությունը»

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տիգրան Ավինյանին կփոխարինեն արհեստական բանականությամբ

10/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցուկերբերգը պլանավորում է անշարժ գույք ձեռք բերել «Միլիարդատերերի բունկեր»-ում. Լուսանկար

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գալյանը առաջադրվել է ՔՊ խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանը կանաչում է, Հայաստանը ողբերգության մեջ է, և մարդիկ չեն գիտակցում՝ յուրաքանչյուրն այդ պրոցեսի մասնակից է. Լուսանկարներ

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եկեղեցին բոլորիս հոգևոր տունն է, որին ուղղված հարվածներին դիմակայելը ամենքի հավաքական պարտականությունն է

10/02/2026 infomitk@gmail.com