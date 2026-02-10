Ողբերգական ավտովթար Արագածոտնի մարզում. կան 1 զոհ, 1 վիրավոր. Լուսանկար

Փետրվարի 10-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։
Ժամը 11:30-ի սահմաններում Ալագյազ-Ջամշլու ճանապարհին բախվել են «Ֆորդ» և «ՎԱԶ 21015» մակնիշի ավտոմեքենաները։
Ինչպես հայտնում է Տhamshyan.com-ը, վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, մեկն էլ տեղափոխվել է «Ապարան» բժշկական կենտրոն։
Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդների, մահացածի և վիրավորի ինքնությունը։
Կայքի տեղեկություններով՝ մահացածը վարորդներից մեկի մայրն է։
Քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվում են ոստիկանության Ապարանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։
