10/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Գալյանը առաջադրվել է ՔՊ խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար

infomitk@gmail.com 10/02/2026 1 min read

Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը առաջադրվել է «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար․

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության հարգելի՛ պատվիրակներ, տեղեկացնում եմ, որ առաջադրվել եմ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար:

Հայցում եմ ձեր վստահության քվեն՝ շարունակելու ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանն ու մեր ժողովրդին»,- գրել է նա:

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաքվում ավարտվել է Ռուբեն Վարդանյանի շինծու գործով «դատավարությունը»

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տիգրան Ավինյանին կփոխարինեն արհեստական բանականությամբ

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջեյ Դի Վենսը Բաքվում իր հանդիպումների ժամանակ կարծարծի հայ գերիների ազատ արձակման հարցը

10/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցուկերբերգը պլանավորում է անշարժ գույք ձեռք բերել «Միլիարդատերերի բունկեր»-ում. Լուսանկար

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գալյանը առաջադրվել է ՔՊ խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանը կանաչում է, Հայաստանը ողբերգության մեջ է, և մարդիկ չեն գիտակցում՝ յուրաքանչյուրն այդ պրոցեսի մասնակից է. Լուսանկարներ

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եկեղեցին բոլորիս հոգևոր տունն է, որին ուղղված հարվածներին դիմակայելը ամենքի հավաքական պարտականությունն է

10/02/2026 infomitk@gmail.com