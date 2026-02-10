Գալյանը առաջադրվել է ՔՊ խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար

Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը առաջադրվել է «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար․
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության հարգելի՛ պատվիրակներ, տեղեկացնում եմ, որ առաջադրվել եմ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար:
Հայցում եմ ձեր վստահության քվեն՝ շարունակելու ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանն ու մեր ժողովրդին»,- գրել է նա:
