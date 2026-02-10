11/02/2026

Ցուկերբերգը պլանավորում է անշարժ գույք ձեռք բերել «Միլիարդատերերի բունկեր»-ում. Լուսանկար

10/02/2026

Ամերիկացի միլիարդատեր Մարկ Ցուկերբերգը պլանավորում է անշարժ գույք ձեռք բերել Մայամիի հեղինակավոր թաղամասերից մեկում, գրել են «Wall Street Journal»-ը և «Bloomberg»-ը։

«Ֆեյսբուքի» հիմնադիրը կմիանա «սուպերհարուստների» շարքին, ովքեր տեղափոխվել են Ֆլորիդա՝ զրոյական եկամտային հարկ ունեցող նահանգ։

Ցուկերբերգը հետաքրքրված է Բիսկեյնի ծոցում տեղակայված արհեստական ​​կղզի Ինդիան-Քրիքում անշարժ գույքով։ Այն հայտնի է որպես «Միլիարդատերերի բունկեր»՝ բազմամիլիարդ դոլարանոց հարստության կենտրոնացման պատճառով։

«Jills Zeder Group» միջնորդական ընկերության տվյալներով՝ Amazon-ի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսը և NFL-ի հայտնի քվոթերբեք Թոմ Բրեդին արդեն անշարժ գույք են ձեռք բերել այնտեղ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դուստրը՝ Իվանկան, և նրա ամուսինը՝ Ջարեդ Քուշները, նույնպես այնտեղ տուն ունեն։

«Wall Street Journal»-ը հայտնել է, որ Ցուկերբերգը «Միլիարդատերերի կղզում» առանձնատուն է գնել ամերիկյան «Jersey Mike’s» արագ սննդի ցանցի հիմնադիր Պիտեր Կանկրոյից։ Գույքի մակերեսը մոտավորապես 8000 քառակուսի մետր է, իսկ գործարքի գինը՝ 150-200 միլիոն դոլար։

Գնումը կապված է Կալիֆոռնիայի հարկային օրենսդրության փոփոխությունների հետ. նահանգը հունվարի 1-ից 5% հարկ է սահմանել հարուստ անհատների համար։ Սակայն Ֆլորիդան պետական ​​եկամտային հարկ չունի։

