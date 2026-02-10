ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը սոցիալական ցանցերից ջնջել է իր այն հրապարակումը, որտեղ պատմում էր Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր կատարած այցի մասին։ Հրապարակման մեջ երկու անգամ օգտագործվել էր «Հայոց ցեղասպանություն» ձևակերպումը։
«Հայաստան կատարած մեր այցի վերջին օրը ծաղիկներ խոնարհեցինք Անմար կրակի մոտ և գրառում կատարեցինք պատվավոր հյուրերի գրքում»,- նշված է Թեյլոր Վան Քիրքի՝ նրա մամուլի քարտուղարի էջում:
