ԵՄ մայրաքաղաքները հայտարարում են, որ ամերիկյան տեխնոլոգիաների հեռացումը իրատեսական չէ․ Ռուսաստանի խնդիրը

Եվրոպան երազում է թվային անկախության մասին, բայց յուրաքանչյուր երկիր աշխատում է ամերիկյան սարքավորումներով։
Մի քանի երկրներ ավելի լուրջ են վերաբերվում Վաշինգտոնից եկող սպառնալիքին, մասնավորապես՝ Ֆինլանդիան բացահայտել է, որ վերջերս խաղացել է ամերիկյան տեխնոլոգիական «սպանող անջատիչի» սցենարը՝ իրեն պատրաստելու համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ազգային մայրաքաղաքները Բրյուսելի համար ունեն սթափեցնող ուղերձ. Եվրոպան աշխատում է ամերիկյան տեխնոլոգիաներով, և դա տարիներ շարունակ չի փոխվի։
Հունվարին ԵՄ պաշտոնյաների կողմից նախազգուշացումից հետո, որ ԱՄՆ ընկերություններից տասնամյակներ շարունակ կախվածությունը կարող է Սպիտակ տան կողմից օգտագործվել որպես հարկադրանքի գործիք, հարցում անցկացրեց ԵՄ 27 կառավարությունների շրջանում՝ հարցնելու, թե ինչպես են նրանք կարգավորում իրենց հարաբերությունները ամերիկյան տեխնոլոգիաների հետ։
Պատասխանները բացահայտեցին նոր աշխարհաքաղաքական իրականությանը դիմակայելու ջանքերի խառնուրդ և ընդհանուր տեսակետ, որ Եվրոպան արագ լուծում չունի։ Մինչ Բրյուսելը գիտակցում է մայրցամաքի թվային կախվածությունը, կառավարությունների արձագանքները սթափեցնող պատկեր են ստեղծում այն մասին, թե որքան արագ Եվրոպան կարող է լուծել ռազմավարական խոցելիությունը և վերականգնել լծակները Վաշինգտոնի դեմ։
Մի քանի երկրներ ավելի լուրջ են վերաբերվում Վաշինգտոնից եկող սպառնալիքին, մասնավորապես՝ Ֆինլանդիան բացահայտել է, որ վերջերս մշակել է ամերիկյան տեխնոլոգիական «սպանող անջատիչի» սցենարը՝ իրեն պատրաստելու համար։
Այնուամենայնիվ, չորս մայրաքաղաքներ նշել են կառավարություններին և կարևոր ծառայություններին աջակցելու ունակ ոչ ամերիկյան թվային էկոհամակարգ կառուցելու առաջադրանքի հսկայական մասշտաբները, իսկ Լատվիան և Լիտվան Ռուսաստանից եկող սպառնալիքը նշել են որպես ԱՄՆ-ից կախվածության անհրաժեշտության պատճառներից մեկը։
«Միացյալ Նահանգներից լիարժեք տեխնոլոգիական «անջատումը» ո՛չ իրատեսական նպատակ է, ո՛չ էլ այնպիսին, որը կծառայի Եվրոպայի ավելի լայն ռազմավարական շահերին», – ասել է Լիտվայի էկոնոմիկայի նախարար Էդվինաս Գրիկշասը։
«Գոյություն ունեցող ինտեգրման խորությունը՝ զուգորդված անվտանգության ընդհանուր առաջնահերթությունների հետ… նման սցենարը դարձնում է անիրագործելի կանխատեսելի ապագայում», – ասել է նա։
Մենք կապ ենք հաստատել բոլոր 27 երկրների թվային նախարարությունների հետ՝ հարցնելու կառավարության նախապատրաստությունների մասին, այդ թվում՝ արդյոք նրանք քարտեզագրել են իրենց կախվածությունը ամերիկյան տեխնոլոգիաներից և արդյոք ունեն ճգնաժամային ծրագիր ծառայությունների ցանկացած խափանման կամ սահմանափակման համար։
Հրապարակման վերջնաժամկետին արձագանքած ութ երկրներն էին՝ Գերմանիան, Ֆինլանդիան, Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, Իռլանդիան, Բելգիան և Լյուքսեմբուրգը։
Մարտահրավերների մասշտաբը
ԱՄՆ տեխնոլոգիական հսկաները գերիշխում են Եվրոպայի թվային ենթակառուցվածքներում. Amazon-ը, Microsoft-ը և Google-ը վերահսկում են ամպային շուկայի երկու երրորդը՝ ինտերնետի հիմքը, մինչդեռ բիզնեսների և կառավարությունների մեծ մասն օգտագործում է ամերիկյան ծրագրային ապահովում։
Գաղտնիության վրա կենտրոնացած Proton տեխնոլոգիական ընկերության կողմից էլեկտրոնային փոստի դոմեյնների անունների վրա հիմնված վերլուծությունը եզրակացրել է, որ հրապարակային ցուցակված եվրոպական ընկերությունների 74 տոկոսը կախված է ԱՄՆ տեխնոլոգիական ծառայություններից։ Իռլանդիան, Ֆինլանդիան և Շվեդիան գլխավորում են ԵՄ ամենաշատ կախված երկրների ցանկը։
«Վերջին տարվա ընթացքում բոլորը իսկապես հասկացել են, թե որքան կարևոր է, որ մենք կախված չլինենք մեկ երկրից կամ մեկ ընկերությունից, երբ խոսքը վերաբերում է որոշ շատ կարևոր տեխնոլոգիաների», – անցյալ ամիս ասել է ԵՄ տեխնոլոգիական ղեկավար Հեննա Վիրկկունենը։ «Այս ժամանակներում … կախվածությունները կարող են զենք օգտագործվել մեր դեմ»։
Սակայն, չնայած եվրոպական մրցակիցներ գոյություն ունեն, ԱՄՆ-ի վաղ շրջանի մասնակիցները օգտվել են մասշտաբից, ինտեգրումից և շուկայի ամրապնդումից, որոնք դժվարացրել են մրցակիցների գործը, ինչը նշանակում է, որ Սիլիկոնյան հովտից եկող լուծումները հաճախ եղել են լռելյայն ընտրություն։
«Կարճաժամկետից մինչև միջնաժամկետ հեռանկարում արտասահմանյան թվային ծառայությունների լիարժեք փոխարինումը ո՛չ իրատեսական է, ո՛չ էլ անհրաժեշտ», – ասել է Գերմանիայի թվային տեխնոլոգիաների նախարարի խոսնակը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանք ընդունել են «կարևոր կախվածությունների հստակ պատկերը»։
Եվրոպայի որոշ երկրներ և տարածաշրջաններ վճռականորեն տրամադրված են հրաժարվել ամերիկյան ծառայություններից։ Ֆրանսիան արգելել է պաշտոնյաներին օգտագործել ԱՄՆ տեսագործիքներ, ինչպիսիք են Microsoft Teams-ը և Zoom-ը, գործունեությունը տեղափոխելով ֆրանսիական Visio հարթակ։ Ամստերդամ քաղաքը անցյալ շաբաթ վերջնաժամկետ է սահմանել 2035 թվականը, մինչդեռ Գերմանիայի Շլեզվիգ-Հոլշտեյն նահանգը հայտարարել է, որ անցյալ տարի ավարտել է փուլային հրաժարումը։
Ֆինլանդիայի ֆինանսների նախարարության կառավարության տեղեկատվության գլխավոր տնօրեն Յարկո Լևասմայի խոսքով՝ «մատչելի տարբերակների մեծ մասը իրատեսորեն հնարավոր է [միջնաժամկետից] երկարաժամկետ հեռանկարում»։
Հելսինկին «վերջերս գնահատել է» ԱՄՆ տեխնոլոգիական ընկերությունների փակման հնարավորությունը, որպեսզի համոզվի, որ այն պատրաստ է, հավելեց Լևասման։ Չնայած «բացառիկ» լինելուն, նրանք եզրակացրեցին, որ ազդեցությունը «կլինի լայնածավալ», այդ թվում՝ «ԱՄՆ տնտեսության վրա»։
Ռուսաստանի խնդիրը
Բալթյան երկրներում ամերիկյան աջակցությունը համարվում է հատկապես կարևոր։ «ԱՄՆ թվային տեխնոլոգիաները և կիբերանվտանգության հնարավորությունները կարևոր դեր են խաղում ազգային դիմադրողականության ամրապնդման գործում» Ռուսաստանից եկող սպառնալիքների դեմ, ասաց Լիտվայի նախարար Գրիկշասը։
Լատվիան՝ ԵՄ-ի առաջնագծի պետություններից մեկը, որը սահմանակից է Ռուսաստանին, զգուշացրել է, որ ամերիկյան տեխնոլոգիաների մի կողմ դնելը կլինի ինքնադաբավության ակտ: «Եվրամիությունում կան միայն մի քանի ընկերություններ, որոնք գտնվում են ամերիկյան ընկերությունների մակարդակին», – հարցազրույցում ասել է էկոնոմիկայի նախարար Վիկտորս Վալայնիսը։
Նա ընդգծել է, որ ամերիկյան օգնությունը կարևոր է ռուսական հիբրիդային պատերազմից պաշտպանվելու համար՝ «սխալ» որակելով այն ձևը, որով «Եվրոպայի որոշ երկրներ և ինչ-որ կերպ Եվրահանձնաժողովը փորձում են մրցակցել ԱՄՆ-ի հետ»։
«Մեր սպառնալիքները ռուսական և բելառուսական են. սպառնալիքները գալիս են այդ երկրներից», – ասել է նա: «ԱՄՆ-ն այսօր, վաղը և վաղը չէ մյուս օրը կլինի մեր անվտանգության միակ և առաջին գործընկերը, և դա ոչ միայն Լատվիայի, այլև Եվրոպայի համար է»։
Էստոնիայում Ռուսաստանից կիբերհարձակումների հեղեղը օգնել է նրանց պատրաստվել «բառացիորեն ցանկացած իրավիճակի», – ասել է թվային տեխնոլոգիաների նախարար Լիիսա-Լի Պակոստան: Էստոնիան ստեղծել է թվային դիմադրողականության այնպիսի մակարդակ, որը լայնորեն գովաբանվում է։
Երբ խոսքը գնում է այն մասին, թե որտեղից գնալ, «մենք չենք փնտրում ամերիկյան ընկերությունների կախվածություններ, բայց մենք փնտրում ենք ցանկացած կարևոր կախվածություն», – ասաց նա՝ նշելով, որ Էստոնիան ստորջրյա ինտերնետային մալուխների կտրման սպառնալիքը համարում է շատ ավելի իրական, քան ԱՄՆ տեխնոլոգիական փակումը։
Խաղադրույք «բաց»-ի վրա
Երբ խոսքը վերաբերում է ամերիկյան խոշոր ընկերությունների այլընտրանքներ գտնելուն, Եվրոպայում որոշ գործիքներ, որոնք ձեռք են բերում ժողովրդականություն, բաց կոդով են, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուրը կարող է տեսնել, օգտագործել և հարմարեցնել ծրագիրը, ի տարբերություն սեփականատիրական գործիքների, որոնց կոդը գաղտնի է։
«Ինչպես Ֆրանսիան, Նիդեռլանդների կառավարությունը նույնպես ուսումնասիրում է չաթերի և տեսակոնֆերանսների համար ինքնավար հաղորդակցման գործիքներ», – ասաց պաշտոնաթող պետքարտուղար Էդի վան Մարումը։
Վան Մարումը մեջբերեց ֆրանսիական Visio հարթակի և Nextcloud-ի գերմանական այլընտրանքի փորձարկումները, որոնք երկուսն էլ բաց կոդով են։ Գերմանիայի կառավարությունը փորձում է openDesk հարթակը, լուծում, որին նույնպես դիմեց Հաագայի Միջազգային քրեական դատարանը՝ Microsoft-ից հրաժարվելուց հետո՝ ԱՄՆ պատժամիջոցների պատճառով նրա աշխատանքը սառեցնելու մտավախությունների պատճառով։
«Սկզբնական կոդին հասանելիությունը նվազեցնում է կախվածությունը երրորդ երկրների մատակարարներից, նվազեցնում է մատակարարների կապը, պահպանում է արժեքը և ներդրումները Եվրոպայում», – ասաց Եվրոպական խորհրդարանի աջ կենտրոնամետ ֆինն անդամ Աուրա Սալլան: «Մենք պետք է հնարավորինս շուտ կրճատենք մեր կախվածությունը հիպերսկալյորներից»:
ԵՄ գործադիր մարմինը գարնանը կներկայացնի տեխնոլոգիական ինքնիշխանության հարցը լուծող օրենսդրության փաթեթ, որը ներառում է բաց կոդի ռազմավարություն՝ տալով առաջին իրական ազդանշանը այն մասին, թե ինչպես է դաշինքը պլանավորում լուծել ԱՄՆ տեխնոլոգիական խեղդող խնդիրը:
Իտալացի սոցիալ-դեմոկրատ Բրանդո Բենիֆեյը, որը խորհրդարանի ԱՄՆ-ԵՄ պատվիրակության նախագահն է, ասել է, որ այս պահին Բրյուսելին «բացակայում է քաղաքական կամքը [և] օրակարգում ուշադրությունը» այս թեմայի շուրջ առաջընթաց գրանցելու համար:
«Այս մասին շատ են խոսում», – ասել է նա:
