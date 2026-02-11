Անտվերպենի արդյունաբերական հանդիպումը ցույց է տալիս, թե ով է իրականում կառավարում Եվրոպան

Մերցի, Մակրոնի և ֆոն դեր Լեյենի ներկայությունը ընդգծում է «Կանաչ գործարքից» քաղաքական նահանջը:
Եվրոպայի արդյունաբերողները պատրաստվում են չորեքշաբթի օրը Անտվերպենում կայանալիք ամենամյա հավաքի ժամանակ ուժեղացնել իրենց վերահսկողությունը ԵՄ օրենսդրական մեքենայի նկատմամբ, և այս անգամ դաշինքի ամենաազդեցիկ առաջնորդները թռչում են՝ հետևելու համար։
Մեծամորթները, որոնք կառավարում են ամեն ինչ՝ Եվրոպայի քիմիական գործարաններից մինչև ավտոարտադրական համալիրներ, հավաքվել էին Անտվերպենի նավահանգստի հեռավոր անկյունում՝ երկու տարի առաջ կայացած «Եվրոպական արդյունաբերական գագաթնաժողովի» համար՝ «Կանաչ գործարքի» կլիմայական օրենքների փաթեթի դեմ դավադրություն կազմակերպելու համար։
Այս շաբաթ ավելի քան 450 կոստյումով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կայցելեն քաղաքի ֆոնդային բորսա, որտեղ առաջին անգամ կդիմավորեն Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին։
«Անտվերպենի այս գագաթնաժողովը տարբեր կլինի անցյալ տարվա գագաթնաժողովից և, հավանաբար, նույնիսկ ավելի մեծ կլինի, քան երկու տարի առաջ», – բացատրեց թղթի արդյունաբերության ասոցիացիայի՝ Cepi-ի ներկայացուցիչ Պյոտր Պոգորժելսկին։
Իրոք, Եվրոպայի ծանր արդյունաբերության ծանրությունը, կարծես, մոտենում է գրեթե անհավանական բարձունքների։ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը նույնիսկ համեմատել է դաշինքի արդյունաբերության հսկաներին Աստծո հետ։
«Տվեք մեզ ձեր տասը պատվիրանները», – վերջերս աղաչեց դե Վևերը արդյունաբերության գործադիր տնօրեններին՝ ԵՄ առաջնորդներին ներկայացնելով որպես Մովսես, որը ստանում է աստվածային հայտնություն (և, հեգնանքով, խախտում է կեղծ մարգարեներին երկրպագելու մասին առաջին պատվիրանը)։ «Ի՞նչն է ձեզ խանգարում այսօր մրցունակ լինել»։
Արդյունաբերական ցանկությունների ցուցակներ
Հավանաբար, դե Վևերի աղոթքներն արդեն պատասխանվել են։
2024 թվականին խումբը հրապարակեց «Անտվերպենի հռչակագիրը», որում թվարկված էին տասը պահանջներ, այդ թվում՝ ԵՄ-ի ապակարգավորման արշավի մեկնարկը «համալիր» սխեմաների միջոցով, որի շրջանակներում միաժամանակ կրճատվում են մի քանի օրենքներ։
Սակայն, անցյալ տարվա ԵՄ-ի կողմից բյուրոկրատական խառնաշփոթից հետո այժմ հարցն այն է, թե որքանով կարող են ընկերությունները դիմանալ դրան։
«Երբ կառավարությունները խնդրեն արդյունաբերությանը ասել, թե ինչ անել, նրանց կներկայացվի ավելի բարձր շահույթի ցանկությունների ցանկ», – ասաց Սեբաստիան Մանգը՝ «Նոր տնտեսագիտության հիմնադրամ»-ի առաջադեմ վերլուծական կենտրոնը։
Այս տարվա հավաքը տեղի է ունենում նաև Եվրոպայի տնտեսության վիճակի վերաբերյալ աճող մտահոգության ֆոնին, քանի որ էներգակիրների բարձր գները, ԱՄՆ-ի սակագները և չինական արտադրողների կողմից կատաղի մրցակցությունը սրում են Եվրոպայի արդյունաբերական ծանր վիճակը աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի ժամանակաշրջանում։ Այն նաև հիմք կդնի հինգշաբթի օրը ԵՄ առաջնորդների տնտեսական գագաթնաժողովի համար, որը տեղի կունենա ընդամենը մեկ ժամվա ընթացքում։
Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ասել է, որ Անտվերպենի հավաքը «կարևոր ներդրում» կլինի հինգշաբթի օրվա ոչ պաշտոնական հավաքին։ «Անտվերպենի նման միջոցառումը շատ դրական է», – ասաց պաշտոնյան՝ հավելելով, որ Բրյուսելը հինգշաբթի օրվա հանդիպումից առաջ «ներդրումներ» էր խնդրում բազմաթիվ բիզնես խմբերից։
Արդյունաբերության ներկայացուցիչները նշում են, որ չորեքշաբթի օրը ընկերությունները կպահանջեն, որ ղեկավարները շարունակեն ապակարգավորման ուղղությունը, մեծացնեն արդյունաբերության դրամական հատկացումները և փոփոխեն կլիմայական կանոնները, որոնք, նրանց պնդմամբ, սկսում են վնասել իրենց եկամտին։
Չափազանցնո՞ւմ եք
Այնուամենայնիվ, բնապահպանական խմբերն ու արհմիությունները վախենում են, որ ճոճանակը չափազանց շատ է թեքվում հակառակ ուղղությամբ։
Երկուշաբթի օրը Extinction Rebellion ճնշման խումբը փակեց քիմիական արդյունաբերության ասոցիացիայի Cefic-ի Բրյուսելի գլխավոր գրասենյակի մուտքը՝ մեղադրելով դրա անդամներին շրջակա միջավայրի անօրինական ոչնչացման մեջ։
«Այս տարվա Անտվերպենի գագաթնաժողովը նշում է Բրյուսելի և խոշոր բիզնեսի միջև նոր սիմբիոտիկ հարաբերությունները», – ասաց Վիկի Կաննը, լոբբիստական վերահսկողություն իրականացնող Corporate Europe Observatory կազմակերպության ակտիվիստը։ «Ընկերությունները այստեղ են՝ ցույց տալու, որ իրենք են որոշումներ կայացնում, մինչդեռ հանձնաժողովը այստեղ է՝ ցույց տալու, որ թույլ է տալիս արդյունաբերությանը առաջ մղել այն»։
Գերմանիայից «Կանաչներ» Եվրախորհրդարանի անդամ Յուտա Պաուլուսը նշեց, որ քիմիական արդյունաբերությունը մեղադրելու ոչ ոք չունի, բացի իրենցից։ «Եվրոպական քիմիական արդյունաբերությունը չափազանց երկար ժամանակ հանգստացել է իր դափնիների վրա՝ արտադրելով ապրանքներ՝ օգտագործելով Ռուսաստանից ստացված էժան բրածո վառելիքը հնացած օբյեկտներում», – ասաց նա։
Եվրոպայի քիմիական էկոհամակարգի մեծ մասը կառուցվել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, և քանի որ օբյեկտները սովորաբար նախատեսված են առնվազն 50 տարի աշխատելու համար, ԵՄ-ի վերամշակման գործարաններն ու գոլորշու կրեկերները համարվում են հնացող ակտիվներ։
Գործարանների փակումը արագանում է, քիչ նոր օբյեկտներ են գործարկվում, իսկ նավթաքիմիական արդյունաբերությունը հատկապես ծանր հարված է ստանում, զգուշացրել է Ցեֆիկը հանդիպումից առաջ հրապարակված զեկույցում։
«Ասիայի մրցակիցները կառուցել են նորարարական, ժամանակակից և արդյունավետ քիմիական պարկեր», – ասել է Պաուլուսը։ Կառավարության աջակցությունը պետք է առանձնացվի «ապագայի ներդրումների համար, այլ ոչ թե որպես հին ոճի օբյեկտների համար փրկարար օղակ», – հավելել է նա։
Էսթեր Լինչը՝ արհմիութենական միությունների ԵԱՏՄ ղեկավարը, նույնպես կօգտագործի գագաթնաժողովը՝ դաշինքի ապակարգավորման քաղաքականության դեմ պայքարելու համար։
«Դերեգուլյացիան մրցունակության ծրագիր չէ, ներդրումներն են», – Euractiv-ի կողմից տեսած նախագծի մեկնաբանությունների համաձայն, նա, ինչպես սպասվում է, կասի։ «Պատասխանը ակնհայտ է. բարձրացրեք աշխատատեղերի որակը, ներդրումներ կատարեք աշխատողների մեջ, և Եվրոպան ավելի ուժեղ կլինի»։
