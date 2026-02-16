Հայաստանում վիրուսները մի քիչ պակասել են, սակայն ակտիվ են որոշները

ՀՀ-ում սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված հիվանդացությունը նախորդ տարվա միևնույն ժամանակահատվածի համեմատ ցածր է՝ 2 անգամ։
Ընդհանուր դեպքերի գրեթե 81%-ը կազմում են 0-18 տարեկանները։ Առավել բաձր ցուցանիշը շարունակվում է արձանագրվել 0-4 տարեկանների շրջանում:
Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակվում են շրջանառվել ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսի, ռինովիրուսի, մետապնևմովիրուսի, պարագրիպի հարուցիչներ։
Բաց մի թողեք
Ավանեսյանը՝ Հայաստանում կեղծ դեղերի ահազանգերի մասին
Բուժհաստատությունները ՀԴՄ կտպեն, կտրոնի տրամադրումը բժշկական բոլոր ծառայություններից օգտվելիս
ՀՀ կառավարությունը աշխատանքներ է տանում Գազայից երեխաների բուժումը ՀՀ-ում շարունակելու ուղղությամբ